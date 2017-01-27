Реклама

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Запад взаимодействовать с Москвой с "позиции силы". Как передает ТАСС, об этом она заявила на совещании руководства Республиканской партии США в городе Филадельфия.

По словам Мэй, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру Рональда Рейгана, который во время переговоров с Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй". "С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже", - добавила Мэй.

"В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы, - считает премьер. - Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта".

В своей речи она упомянула аннексию Крыма. По словам Мэй, Британия и США, безусловно, должны отстаивать свои интересы, но не могут возвращаться к "провальной" политике интервенционализма. "Дни, когда Британия и Америка вмешивались в суверенные страны в попытке переделать мир по своему образу и подобию, кончились", - приводит слова Мэй Би-Би-Си.

"Однако мы не можем позволить себе безучастно наблюдать, когда угроза реальна и когда в наших личных интересах вмешаться. Мы должны быть сильными, умными, решительными. И мы должны показать необходимую решимость отстаивать свои интересы", - подчеркнула премьер-министр.

"Идет ли речь о безопасности Израиля на Ближнем Востоке или Эстонии в Прибалтике, мы всегда должны стоять на защите друзей и союзников в демократических странах, которые оказываются в сложном окружении", - подчеркнула она.

Говоря о появлении таких новых угроз, как терроризм и экстремизм, Мэй упомянула Китай и Россию, назвав их странами с "неглубокими традициями демократии, свободы и соблюдения прав человека".

Премьер обвинила руководство России в том, что оно "заявило о включении Восточной Европы в зону своих интересов". Мэй в связи с этим призвала не соглашаться на такую постановку вопроса и "не подрывать таким образом свободу, привнесенную Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер".

Тереза Мэй встретится с президентом США Донадьдом Трампом 27 января. Ранее она заявляла, что на этой встрече будут обсуждаться ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии.

В июне 2016 года Мэй назвала реальной угрозу со стороны России. "Некоторые люди считают, что мы должны отказаться от ядерного сдерживания. Это было жизненно важной частью нашей национальной безопасности и обороны в течение почти полувека, и было бы совершенно неправильно идти по этому пути, - заявила Мэй во время своего первого выступления перед парламентом. - Угроза, исходящая от таких стран, как Россия и Северная Корея, остается реальной".

В ходе выступления Мэй также обвинила российского президента Владимира Путина в желании подорвать нормы международного права. "Как мы увидели на примере незаконной аннексии Крыма, нет сомнений в желании президента Путина подорвать международную систему, основанную на правилах, для того, чтобы продвинуться в преследовании собственных интересов", - сказала Мэй.