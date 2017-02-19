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новость СМИ: ФБР ведет как минимум три дела о российских кибератаках

19.02.2017
Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Фото: Википедия
Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Фото: Википедия
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ФБР расследует как минимум три дела о российских кибератаках, совершенных в преддверии последних президентских выборов в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять бывших и действующих американских правительственных чиновников.

Первым расследованием занимается отдел спецслужбы в Питтсбурге, Пенсильвания. Он пытается установить лиц, взломавших локальную сеть национального комитета Демократической партии. Как сообщается, дело продвигается. В то же время Минюст США считает собранные доказательства недостаточными для предъявления обвинения.

Отдел в Сан-Франциско, Калифорния, выясняет, какие лица скрываются под псевдонимом Guccifer 2. От имени хакера с таким никнэймом была опубликована переписка Джона Подесты, начальника избирательного штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Наконец, штаб-квартира ФБР в Вашингтоне изучает свидетельства информаторов и перехваченные зарубежные сообщения. Агенты спецслужбы, в частности, расследуют финансовые трансакции российских граждан и фирм, предположительно связанных с окружением нынешнего президента Дональда Трампа.

6 января на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Тогдашний президент Барак Обама, так же как и Трамп, были ознакомлены с полной версией доклада.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию Клинтон и поддержку Трампа. Россия, говорится в докладе, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.

Трамп признал роль России в атаках на национальный комитет Демпартии.

9 января члены Конгресса США от Демократической партии призвали создать независимую комиссию для расследования российских кибератак на избирательную систему страны.

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19.02.2017

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