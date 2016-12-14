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Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Мир, Политика, Война

новость США: Военный конфликт между Россией и НАТО - главная угроза 2017 года

14.12.2016
Обложка доклада "Предварительное рассмотрение возможных угроз в 2017 году". Фото: cfr.org
Обложка доклада "Предварительное рассмотрение возможных угроз в 2017 году". Фото: cfr.org
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Военный конфликт между Россией и НАТО является главной угрозой 2017 года. Об этом говорится в докладе "Предварительное рассмотрение возможных угроз в 2017 году", подготовленном экспертами Центра превентивных действий при Совете по международным отношениям США.

По мнению экспертов, такое противостояние может возникнуть как преднамеренно, так и непреднамеренно, однако в любом случае станет следствием "агрессивного поведения России в Восточной Европе". Вероятность конфликта, по оценке аналитиков, "умеренная".

На втором месте в списке угроз стоит возможность "серьезного кризиса в Северной Корее, связанного с ядерным испытанием или пуском межконтинентальной баллистической ракеты или же возникшего в результате военной провокации или внутренней политической нестабильности".

В категорию угроз с высокой степени вероятности отнесена вспышка насилия и возникновение нестабильности в Афганистане. Далее в списке значатся конфликт Турции с вооруженными курдскими группировками, обострение конфликта в Сирии в результате поддержки различных участников конфликта извне, мощная кибератака на один из объектов инфраструктуры в США, а также теракт на территории США с большим числом жертв.

"В условиях прихода к власти новой американской администрации важно помочь творцам политики предугадать и предотвратить возможные кризисы, которые могли бы поставить под угрозу американские интересы, - цитирует руководителя Центра Пола Стэрза ТАСС. - В ежегодных докладах мы стремимся указать на наиболее вероятные источники нестабильности по всему миру, чтобы новая администрация могла определить для себя внешнеполитические приоритеты".

Между тем, как писал накануне "Коммерсант", согласно новому докладу британского издательства IHS Jane`s, совокупные военные расходы стран НАТО выросли впервые с 2010 года. Причиной тому стали Россия и "Исламское государство", которые расцениваются участниками альянса как первоочередные источники опасности. Россия же впервые с 1990-х оказалась вне первой пятерки рейтинга, потратив на оборону 48,5 миллиарда долларов.

Мировой объем затрат на оборону вырос в нынешнем году на 1 процент и составил 1,6 триллиона долларов, а тройку лидеров по-прежнему составляют США (622 миллиарда долларов), Китай (191,7 622 миллиарда долларов) и Великобритания (53,8 622 миллиарда долларов).

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14.12.2016

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