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Российское руководство активно вмешивается во внутреннюю политику западных стран, проверяя их на прочность, заявил президент Франции Франсуа Олланд в интервью ряду ведущих европейских газет. Кремль "использует все средства, чтобы повлиять на (западное. - Ред.) общественное мнение", прибегая к методам советских времен с использованием новых технологий, отметил Олланд.

Он подчеркнул, что идеология изменилась с советских времен: Кремль через свои сети влияния продвигает консервативную повестку и идею "защиты христианства перед лицом ислама". "Идеологические спецоперации" Москвы должны быть раскрыты: "нужно четко объяснить, кто за кого, кто кого финансирует и почему все ультраправые движения так или иначе связаны с Россией", сказал Олланд.

Французский президент призвал европейских лидеров к принципиальности и солидарности. Вмешиваясь в дела на постсоветском пространстве и в конфликты вроде сирийского, Владимир Путин "проверяет нас на прочность", полагает Олланд. По словам французского лидера, он и канцлер Германии Ангела Меркель продолжают вести диалог с Путиным, "однако разговаривать еще не значит сдаваться". "Если Европа сильна и едина, Россия захочет установить с ней ровные и прочные отношения", - добавил президент.

Интервью Олланда опубликовано в понедельник в газетах Le Monde, Süddeutsche Zeitung, La Stampa, La Vanguardia, The Guardian и Gazeta Wyborcza.

На прошлой неделе Олланд распорядился "мобилизовать все необходимые средства" для борьбы с кибератаками во время избирательной кампании и президентских выборов.

В середине февраля генеральный секретарь движения "На марше" Ришар Ферран заявил, что штаб подвергается кибератакам со стороны России, а российские СМИ ежедневно сообщают "фейковые новости" о движении. По словам Феррана, сайт кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона и его базы данных ежедневно подвергаются "сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории России".

По мнению Феррана, Макрон оказался целью атак потому, что он "выступает за сильную Европу, Европу, демонстрирующую свою мощь, в том числе и перед лицом России, тогда как другие кандидаты действуют с гораздо более дружественных позиций в отношении России".

В Кремле эти обвинения сочли "абсурдными". "Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или не имели, - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.- Любые обвинения официальной Москвы в возможной причастности - они абсурдны".