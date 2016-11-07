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НАТО переведет значительное число своих военных на усиленный режим несения службы в качестве ответа на проявляемую Россией активность. Об этом в интервью The Times рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы увидели, как Россия становится все более деятельной во многих аспектах, - сказал он. - Мы увидели Россию, существенно наращивающую свою военную мощь в течение многих лет".

"Мы также видели, как Россия использует пропаганду в Европе среди союзников НАТО, и это именно та причина, по которой НАТО реагирует в ответ, - добавил Столтенберг. - Мы отвечаем самым значительным усилением нашей коллективной безопасности со времен окончания холодной войны".

При этом генсек альянса упомянул и о "важности поддержания связей между НАТО и Россией".

Сообщив, что альянс рассматривает возможность повышения боеготовности, Столтенберг конкретных цифр не привел. При этом постоянный представитель Великобритании при НАТО Адам Томсон уточнил, что речь идет о переводе на усиленный режим несения службы до 300 тысяч солдат и офицеров, чей срок развертывания на новом месте будет сокращен с нынешних 180 дней примерно до двух месяцев.

В конце октября Столтенберг пообещал, что НАТО будет "в сбалансированной манере" реагировать на размещение российских "Искандеров" в Калининграде. "С начала 2017 года, НАТО будет иметь четыре многонациональных батальона в восточной части альянса. Это адекватное сдерживание, не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его. Это твердое доказательство того, что НАТО может развернуть многотысячные силы, чтобы поддержать своих союзников", - подчеркнул генсек альянса.

"Россия втрое увеличила свои военные расходы в реальном исчислении, начиная с 2000 года, что позволило ей инвестировать средства в новые военные возможности. Однако Россия не только увеличила свои военные силы, но и использовала их против своих соседей, что мы видели, например, на Украине и в Крыму", - отметил Столтенберг. По словам генсека НАТО, это стало причиной начала процесса увеличения военных расходов альянса и утроения численности сил реагирования.