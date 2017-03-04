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новость Глава британского МИДа будет жестко отстаивать свою позицию во время визита в Москву

04.03.2017
Борис Джонсон. Фото: gov.uk
Борис Джонсон. Фото: gov.uk
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетит Москву в течение ближайших недель. Он намерен жестко отстаивать британскую позицию во время переговоров, говорится в заявлении министерства.

"Премьер-министр и министр иностранных дел дали ясно понять, что наша политика по отношению к России определяется формулой "взаимодействовать, но остерегаться", - отмечают в британском МИДе. - Никакого возврата к нормальному ходу дел не произошло, и министр иностранных дел продолжит жестко отстаивать нашу позицию по тем вопросам, где имеются разногласия".

Во время первого за пять лет визита главы британского МИДа в Москву Джонсон обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы двусторонних отношений, а также политику в отношении Украины и Сирии. В этой области взгляды России и Великобритании резко расходятся.

"Он (Джонсон. - Ред.) едет не для перезагрузки отношений. В своих разговорах с Лавровым он дал ясно понять, что перезагрузка невозможна, до тех пор пока они не изменит своего курса по таким вопросам, как, например, Украина, - сказал Би-Би-Си источник в британском МИДе. - При личных встречах он скажет то же самое, что мы говорим о российских действиях публично и в парламенте. Это будет непростой визит, но это нужно сделать".

На прошлой неделе Джонсон посетил Киев, где он в очередной раз назвал незаконной аннексию Крыма Россией и потребовал, чтобы этот полуостров был возвращен Украине. Министр также подчеркнул, что нет никаких причин ослаблять режим наложенных на Россию санкций до тех пор, пока она не начнет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей.

25 сентября в интервью Би-Би-Си Джонсон обвинил Россию в затягивании войны в Сирии и военных преступлениях в связи с российским налетом на гуманитарный конвой ООН. "Надо выяснить, намеренно ли наносились удары по гражданским объектам или нет, - заметил министр. - Если намеренно, то это военное преступление".

1 октября Джонсон заявил, что Россия может лишиться всякой симпатии в мире и превратиться в страну-изгоя, если не изменит свою политику в сирийском конфликте. "Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире", - сказал Джонсон.

Джонсон обвинил Россию в военных преступлениях в Сирии. "Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу, - заявил министр. - У нас есть веские основания считать, что это делали русские. Мы стараемся это полностью задокументировать".

27 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Запад взаимодействовать с Москвой с "позиции силы". "В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы, - считает премьер. - Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта".

"Мы не можем позволить себе безучастно наблюдать, когда угроза реальна и когда в наших личных интересах вмешаться. Мы должны быть сильными, умными, решительными. И мы должны показать необходимую решимость отстаивать свои интересы", - подчеркнула премьер-министр. Мэй обвинила руководство России в том, что оно "заявило о включении Восточной Европы в зону своих интересов". Премьер в связи с этим призвала не соглашаться на такую постановку вопроса и "не подрывать таким образом свободу, привнесенную Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер".

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04.03.2017

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