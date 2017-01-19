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новость В Испании по запросу ФБР задержан российский программист

19.01.2017
Аэропорт Барселоны. Фото: barcelona-home.com
Аэропорт Барселоны. Фото: barcelona-home.com
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В Испании по запросу ФБР и Интерпола задержан российский программист Станислав Лисов, подозревающийся в хакерских атаках. Об этом, как передает RT, рассказала его жена Дарья Лисова.

31-летнего программиста задержали в Барселоне 13 января. Семья проживает в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. На вопрос Лисовой о том, почему правоохранительные органы Испании забирают мужа, полицейские сообщили, что эта процедура проводится по запросу американских властей. Никаких обвинений мужчине официально не предъявляли.

Лисова отправили в тюрьму Брианс в каталонском Мартореле. Условия его пребывания под стражей "оставляют желать лучшего", отметила жена задержанного. Она опасается, что решение об экстрадиции россиянина в США будет принято в Мадриде без суда, а сами испанские власти не смогут предоставить ей всю необходимую информацию по задержанию мужа, потому что запрос был инициирован американской стороной.

Испанские власти официально уведомили российское диппредставительство о задержании мужчины. "После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне инициативно установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи", - рассказал пресс-секретарь Посольства Василий Ниорадзе.

Российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания россиянина. "Мы находимся в контакте с родственниками Лисова, продолжаем держать вопрос на контроле в тесном взаимодействии с местными властями", - добавили в посольстве.

Станислав Лисов закончил Таганрогский Радиотехнический институт в июне 2009 года по специальности "вычислительная техника". В это же время он занимался разработкой программного обеспечения в ООО "Компьютерные программы". После окончания института до 2013 года состоял в должности специалиста по контролю качества программного обеспечения в одной из компаний "Оджетто-Веб" в Таганроге.

29 декабря Министерство внутренней безопасности США и ФБР опубликовали совместный доклад о кибератаках, в организации которых обвинили российскую разведку. Согласно докладу, атаки были направлены на стратегические объекты инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные учреждения и корпорации. Целью хакеров было хищение данных.

В связи с кибератаками США ввели персональные санкции против начальника ГРУ, троих его заместителей и двоих хакеров, а также против пяти организаций, среди которых ФСБ и ГРУ. Кроме того, Вашингтон выслал из страны 35 российских дипломатов и закрыл два российских комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде.

Владимир Путин расценил новые американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

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19.01.2017

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