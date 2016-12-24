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новость По законам войны

Обама запретил военное сотрудничество с Россией
24.12.2016
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
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Президент США Барак Обама подписал закон о военном бюджете страны в размере 618,7 миллиарда долларов. Документ опубликован на сайте Белого Дома.

На "сдерживание России" выделено 4,3 миллиарда долларов. Отношениям Пентагона с Россией в документе посвящена целая глава. Законопроект запрещает использование выделяемых средств на какое-либо двустороннее военное сотрудничество с властями России. Деньги могут быть выделены в том случае, если Пентагон уведомит Конгресс о том, что Россия "прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО".

Запрещается финансирование любых проектов, предполагающих признание Крыма российской территорией. В документе, однако, содержится оговорка, позволяющая Госдепу и Пентагону обходить этот запрет "в интересах национальной безопасности США".

Принятый закон также позволяет президенту вводить санкции против граждан любой страны, причастных к коррупции и нарушению прав человека, а также налагать арест на их имущество на территории Соединенный Штатов. Таким образом, действие "закона Магнитского" фактически распространяется на весь мир.

На помощь Украине в военном бюджете выделено 350 млн долларов. Кроме того, документ одобряет поставки вооружения оппозиции в Сирии, в частности, переносных зенитных ракетных комплексов.

3 декабря проект бюджета, инициированный сенатором Джоном Маккейном, одобрила Палата представителей. 8 декабря документ утвердил Сенат Конгресса США.

9 декабря Обама ослабил ограничения на поставку оружия союзникам США по борьбе с террористами в Сирии. В пояснении к документу говорилось об обеспечении военным оборудованием "иностранных сил, нерегулярных формирований, групп или отдельных лиц, поддерживающих военные операции США". Подчеркивалось, что снятие ограничений важно для национальных интересов Соединенных Штатов.

Для того, чтобы воспользоваться этим распоряжением, госсекретарю и министру обороны США нужно будет получить одобрение Конгресса.

Комментарии 27 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
24.12.2016

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