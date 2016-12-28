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Администрация Барака Обамы намерена ввести новые экономические санкции в отношении России за вмешательство в президентские выборы в США. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на неких высокопоставленных чиновников, о некоторых из этих мер может быть объявлено уже в ближайшие дни.

По данным источников издания, речь может идти как об экономических санкциях, так и мерах на дипломатическом уровне, а также операциях в киберпространстве, в том числе и тайных.

Как говорится в материале, для введения некоторых ограничительных мер в Вашингтоне намерены пересмотреть указ, дающий президенту полномочия отвечать на кибератаки, осуществленные из-за рубежа. При этом в документе не говорится о кибероперациях, ставящих целью повлиять на президентские выборы.

Для того, чтобы адаптировать закон к этой ситуации, в Белом Доме намерены присвоить избирательной системе статус "критической инфраструктуры".

В начале минувшей недели NBC, ссылаясь на высокопоставленный источник, сообщило, что Барак Обама в преддверии выборов связывался со своим российским коллегой Владимиром Путиным по так называемому "красному телефону", а в разговоре впервые упомянул слова "вооруженный конфликт".

"Международное право, включая и законы, применимые к вооруженному конфликту, относятся и к действиям в киберпространстве, - говорилось в послании Обамы. - Мы будем оценивать действия России исходя из этих стандартов".

До этого Обама заявлял, что кибератаки на избирательную систему США прекратились, после того как он лично призвал Путина положить им конец.

"В начале сентября, когда я встретил президента Путина в Китае, я понял, что наиболее действенным будет сказать все как есть, и предупредить, что надо это прекратить, чтобы не было серьезных последствий. И мы, в действительности, не видели других вмешательств в процесс выборов", - сказал Обама.

Он вновь повторил, что Вашингтон примет ответные меры против российских хакеров, пытавшихся вмешаться в выборный процесс в США.

По данным американских СМИ, за последние четыре месяца в Вашингтоне рассматривалось несколько вариантов ответа на российские кибератаки, однако все они были отклонены как неэффективные или излишне рискованные. Один из вариантов предполагал разоблачение связей Владимира Путина с олигархами. Однако ряд помощников Обамы забраковал эту идею, пояснив, что такое разоблачение не станет для россиян потрясением.