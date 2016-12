Администрация Барака Обамы намерена ввести новые экономические санкции в отношении России за вмешательство в президентские выборы в США. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на неких высокопоставленных чиновников, о некоторых из этих мер может быть объявлено уже в ближайшие дни.

