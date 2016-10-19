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новость В Праге задержали подозреваемого в атаках на США российского хакера

19.10.2016
Прага. Фото greenwich-tour.ru
Прага. Фото greenwich-tour.ru
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статья Статья

Серверная Америка

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов
17.10.2016

В Праге задержан гражданин России, подозреваемый в совершении хакерских атак на цели, расположенные в США. Как говорится в сообщении на сайте полицейского управления Чехии, задержание стало возможно благодаря сотрудничеству криминальной полиции страны с ФБР.

Имя задержанного пока не называется. В сообщении говорится, что операция по поимке длилась около 12 часов после получения первой оперативной информации. Задержание стало возможным после получения "красного ордера" Интерпола.

Россиянин, уточняют полицейские, жил в гостинице в центре Праги, а по городу передвигался на дорогой машине вместе со своей подругой.

Появления полиции в отеле россиянин не ожидал. При задержании он не оказал сопротивления и потерял сознание. В результате ему пришлось сначала оказать медицинскую помощь, а затем госпитализировать.

Власти страны решают вопрос об экстрадиции подозреваемого в США.

В минувшую пятницу вице-президент США Джо Байден в интервью NBC пообещал, что США ответят на российские кибератаки, направленные на американскую избирательную систему. По словам Байдена, США "посылают сигнал" российскому президенту Владимиру Путину. "У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал вице-президент.

Владимир Путин, комментируя это заявление, рассказал, что структуры администрации США "за всеми подглядывают и подслушивают". Такие действия Вашингтона "хорошо всем известны, давно это не секрет никакой". "От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно", - заметил российский президент.

"Единственная новизна (в заявлении Байдена. - Ред.) в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают то, что они этим занимаются, и в известной степени угрожают, - добавил Путин. - Видимо, нервничают".

По словам российского лидера, подобные демарши "не соответствуют нормам международного общения".

Путин также обвинил Вашингтон в стремлении представить Россию врагом, чтобы в преддверии ноябрьских президентских выборов отвлечь внимание от внутренних проблем, которых, по утверждению главы российского государства, у США много. "Образ врага в виде Ирана и иранской ядерной угрозы как бы не очень был эффективным, - заметил он. - В случае с Россией это поинтереснее".

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков, комментируя сообщения о возможных кибератаках США, также пообещал, что на это последует реакция. "Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства", - сказал он.

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19.10.2016
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Владимир Абаринов

Хак справа

Владимир Абаринов, 02.09.2016

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

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