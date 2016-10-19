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В Праге задержан гражданин России, подозреваемый в совершении хакерских атак на цели, расположенные в США. Как говорится в сообщении на сайте полицейского управления Чехии, задержание стало возможно благодаря сотрудничеству криминальной полиции страны с ФБР.

Имя задержанного пока не называется. В сообщении говорится, что операция по поимке длилась около 12 часов после получения первой оперативной информации. Задержание стало возможным после получения "красного ордера" Интерпола.

Россиянин, уточняют полицейские, жил в гостинице в центре Праги, а по городу передвигался на дорогой машине вместе со своей подругой.

Появления полиции в отеле россиянин не ожидал. При задержании он не оказал сопротивления и потерял сознание. В результате ему пришлось сначала оказать медицинскую помощь, а затем госпитализировать.

Власти страны решают вопрос об экстрадиции подозреваемого в США.

В минувшую пятницу вице-президент США Джо Байден в интервью NBC пообещал, что США ответят на российские кибератаки, направленные на американскую избирательную систему. По словам Байдена, США "посылают сигнал" российскому президенту Владимиру Путину. "У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал вице-президент.

Владимир Путин, комментируя это заявление, рассказал, что структуры администрации США "за всеми подглядывают и подслушивают". Такие действия Вашингтона "хорошо всем известны, давно это не секрет никакой". "От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно", - заметил российский президент.

"Единственная новизна (в заявлении Байдена. - Ред.) в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают то, что они этим занимаются, и в известной степени угрожают, - добавил Путин. - Видимо, нервничают".

По словам российского лидера, подобные демарши "не соответствуют нормам международного общения".

Путин также обвинил Вашингтон в стремлении представить Россию врагом, чтобы в преддверии ноябрьских президентских выборов отвлечь внимание от внутренних проблем, которых, по утверждению главы российского государства, у США много. "Образ врага в виде Ирана и иранской ядерной угрозы как бы не очень был эффективным, - заметил он. - В случае с Россией это поинтереснее".

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков, комментируя сообщения о возможных кибератаках США, также пообещал, что на это последует реакция. "Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства", - сказал он.