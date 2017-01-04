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Также: Россия, США, Российско-американские отношения, Спецслужбы, Технологии, Интернет, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин, Барак Обама

новость Разведка США отложила спецбрифинг по кибератакам на США

04.01.2017
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
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Представители разведки США отложили до 6 января спецбрифинг для Дональда Трампа по поводу кибератак на политические партии страны. Об этом избранный президент написал в своем твиттере.

"Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно", - написал Трамп.

Накануне Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома, заявил, что спецбрифинг должен состояться на этой неделе, но после того, как уходящий президент Барак Обама получит итоговый доклад спецслужб на этот счет. В понедельник Спайсер заявлял, что разведка США пока не смогла представить избранному президенту убедительных доказательств причастности России к хакерским нападениям на электронные системы американских политических организаций.

Между тем, по словам директора ЦРУ Джона Бреннана, готовящийся доклад будет сфокусирован исключительно на действиях России.

"Мы знаем, что некоторые государства активны в цифровом пространстве и осуществляют деятельность в плане сбора информации и ее распространения. Но этот доклад сфокусирован на том, что совершила конкретно Россия в ходе выборов", - заявил Бреннан в эфире телеканала PBS.

Доклад, отметил директор ЦРУ, будет представлять из себя "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия". "В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем", - подчеркнул он.

29 декабря Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследования США опубликовали совместный доклад о кибератаках, которые, по мнению ведомств, были организованы российской разведкой. Согласно докладу, атаки были направлены на объекты критической инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные институты и университеты и корпорации. Целью хакеров было похищение данных.

В связи с кибератаками США ввели персональные санкции в отношении главы ГРУ, троих его заместителей и двоих хакеров, а также против пяти организаций, среди которых ФСБ и ГРУ. Кроме того, США выслали из страны 35 российских дипломатов и закрыли два российских комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде.

Владимир Путин расценил новые американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". Однако Путин заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха.

Трамп одобрил решение Путина и назвал российского президента "очень ловким".

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04.01.2017
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Владимир Абаринов

Битва со взломом

Владимир Абаринов, 30.12.2016

Резких шагов от "хромой утки" Барака Обамы никто уже не ожидал - это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Но последствия наступили. "Хромая утка" решила оставить "задел" на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов.

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