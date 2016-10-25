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новость По закону взлома

В США российского хакера обвинили во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring
25.10.2016
Штаб-квартира LinkedIn. Фото: Википедия
Штаб-квартира LinkedIn. Фото: Википедия
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Федеральная прокуратура Северного округа Калифорнии обнародовала обвинительное заключение по делу 29-летнего москвича Евгения Никулина, арестованного в Чехии по ордеру Интерпола. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Никулина обвиняют во взломе в 2012 году компьютеров социальных сетей LinkedIn и Formspring и облачного хранилища файлов Dropbox. Хакер, по данным калифорнийской прокуратуры, пользовавшийся никами Chinabig01, dex.007, valery.krutov3 и itBlackHat, также обвиняется в порче взломанных им компьютеров, принадлежавших сотрудникам пострадавших компаний, хищении личных данных и преступном сговоре. Теоретически россиянину грозят до 30 лет лишения свободы и штраф в сумме до миллиона долларов.

19 октября чешская полиция сообщила, что в Праге задержан гражданин России, подозреваемый в совершении хакерских атак на цели, расположенные в США. Имя задержанного тогда не называлось. Задержание стало возможным после получения "красного ордера" Интерпола. Власти страны решают вопрос об экстрадиции подозреваемого в США.

Россиянин, уточняют полицейские, жил в гостинице в центре Праги, а по городу передвигался на дорогой машине вместе со своей подругой. Появления полиции в отеле россиянин не ожидал. При задержании он не оказал сопротивления и потерял сознание. В результате ему пришлось сначала оказать медицинскую помощь, а затем госпитализировать.

Позже Reuters сообщило, что россиянина подозревают в том, что в 2012 году он взломал соцсеть LinkedIn, скомпрометировав данные примерно 100 миллионов аккаунтов, из-за чего пользователи были вынуждены в массовом порядке сменять пароли. Как заявили в администрации соцсети, все эти года LinkedIn активно содействовала ФБР в расследовании дела.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы не допустить экстрадиции в США задержанного в Праге Никулина. "МИД России и посольство РФ в Праге активно работают с властями Чехии с тем, чтобы не допустить экстрадиции российского гражданина в США, - сообщила она. - Соответствующий демарш по дипломатическим каналам был предпринят. Необходимое консульские и правовое содействие российскому гражданину также оказывается, ему предоставлен адвокат".

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25.10.2016
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Владимир Абаринов

Серверная Америка

Владимир Абаринов, 17.10.2016

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов

Хак справа

Владимир Абаринов, 02.09.2016

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

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