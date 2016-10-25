Реклама

Федеральная прокуратура Северного округа Калифорнии обнародовала обвинительное заключение по делу 29-летнего москвича Евгения Никулина, арестованного в Чехии по ордеру Интерпола. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Никулина обвиняют во взломе в 2012 году компьютеров социальных сетей LinkedIn и Formspring и облачного хранилища файлов Dropbox. Хакер, по данным калифорнийской прокуратуры, пользовавшийся никами Chinabig01, dex.007, valery.krutov3 и itBlackHat, также обвиняется в порче взломанных им компьютеров, принадлежавших сотрудникам пострадавших компаний, хищении личных данных и преступном сговоре. Теоретически россиянину грозят до 30 лет лишения свободы и штраф в сумме до миллиона долларов.

19 октября чешская полиция сообщила, что в Праге задержан гражданин России, подозреваемый в совершении хакерских атак на цели, расположенные в США. Имя задержанного тогда не называлось. Задержание стало возможным после получения "красного ордера" Интерпола. Власти страны решают вопрос об экстрадиции подозреваемого в США.

Россиянин, уточняют полицейские, жил в гостинице в центре Праги, а по городу передвигался на дорогой машине вместе со своей подругой. Появления полиции в отеле россиянин не ожидал. При задержании он не оказал сопротивления и потерял сознание. В результате ему пришлось сначала оказать медицинскую помощь, а затем госпитализировать.

Позже Reuters сообщило, что россиянина подозревают в том, что в 2012 году он взломал соцсеть LinkedIn, скомпрометировав данные примерно 100 миллионов аккаунтов, из-за чего пользователи были вынуждены в массовом порядке сменять пароли. Как заявили в администрации соцсети, все эти года LinkedIn активно содействовала ФБР в расследовании дела.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы не допустить экстрадиции в США задержанного в Праге Никулина. "МИД России и посольство РФ в Праге активно работают с властями Чехии с тем, чтобы не допустить экстрадиции российского гражданина в США, - сообщила она. - Соответствующий демарш по дипломатическим каналам был предпринят. Необходимое консульские и правовое содействие российскому гражданину также оказывается, ему предоставлен адвокат".