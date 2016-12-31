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Также: США, Россия, Спецслужбы, Российско-американские отношения, Технологии, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Вермонтские пришельцы

The Washington Post: Российские хакеры проникли в систему одной из электрокомпаний США
31.12.2016
Центр управления энергосистемой. Фото: burlingtonelectric.com
Центр управления энергосистемой. Фото: burlingtonelectric.com
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Российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании Burlington Electric в штате Вермонт. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Атака не причинила конкретного вреда. Однако собеседники издания предполагают, что истинной целью было тестирование возможностей хакеров по проникновению в критическую инфраструктуру США.

Спецслужбы США предоставили крупнейшим энергетическим компаниям США коды, которые использовались российскими хакерами для атак на политические институты США. Компания Burlington Electric выявила в одном из компьютеров код, который применялся хакерской группировкой Grizzly Steppe (Степь гризли).

Как утверждают в компании, вредоносная программа была найдена в ноутбуке, который не был подключен к сети Burlington Electric. В компании приняли срочные меры, чтобы изолировать ноутбук, и оповестили федеральные власти.

Губернатор штата Вермонт Питер Шумлин призвал федеральных чиновников "провести полное и всестороннее расследование этого инцидента" и принять меры, чтобы гарантировать неповторение такой ситуации в будущем.

"Вермонтцы и все американцы должны быть одновременно встревожены и возмущены тем, что один из ведущих мировых головорезов Владимир Путин предпринимает попытки взломать нашу электрическую сеть, на которую мы полагаемся в поддержании нашего качества жизни, экономики, здравоохранения и безопасности, - говорится в заявлении. - Этот эпизод должен подчеркнуть федеральном властям настоятельную необходимость продолжать энергичные действия и положить конец такого рода российским вмешательствам".

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей.

В четверг Госдепартамент США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух "посольских дач" в Нью-Йорке и Мэриленде. Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении ГРУ, ФСБ троих его заместителей и двоих российских хакеров. Под ограничительные меры подпали также ГРУ, ФСБ и три компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности. Отмечалось, что эти действия приняты "в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом".

Путин расценил новые американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". Однако Путин заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха. По словам Путина, в Москве надеются на изменение ситуации после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Последний одобрил решение российского президента.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
31.12.2016
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Владимир Абаринов

Битва со взломом

Владимир Абаринов, 30.12.2016

Резких шагов от "хромой утки" Барака Обамы никто уже не ожидал - это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Но последствия наступили. "Хромая утка" решила оставить "задел" на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов.

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