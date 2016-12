Российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании Burlington Electric в штате Вермонт. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Politics/World/US/m.257803.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/257803.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: The Washington Post: Российские хакеры проникли в систему одной из электрокомпаний США</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании Burlington Electric в штате Вермонт. В одном из ее компьютеров были обнаружены коды, которые использовала для кибератак группировкой Grizzly Steppe. Конкретного вреда хакеры не нанесли. В США предполагают, что их целью было тестирование возможностей по проникновению в критическую инфраструктуру. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>