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Российские власти в ответ на введенные Вашингтоном санкции приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в американской администрации.

Также сотрудникам американского посольства в России запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору, добавил источник.

В англо-американской школе, расположенной в Покровском-Стрешневе, обучаются дети англоязычных дипломатов и бизнесменов. Всего там около 1200 учеников.

Введение санкций прокомментировали и в Кремле, пообещав, что в отношении США будет действовать принцип взаимности. "Разумеется, будет дан адекватный ответ", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что этот ответ будет сформулирован "в русле того направления, которое определит президент Путин".

По словам Пескова, шаги действующей администрации Вашингтона являются проявлением непредсказуемой и агрессивной внешней политики". "Тем более вызывает просто глубочайшее недоумение тот факт, что о действиях такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает решение администрация, которой уже вот-вот уходить. Это, безусловно, выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии", - отметил представитель Кремля.

Песков также отметил, что американская сторона не выходила на связь с Москвой перед введением новых санкций. С ответными мерами, по его словам, Россия торопиться не будет."Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка и не думаю, что президент России будет каким-то образом спешить", - сказал пресс-секретарь.

"Мы считаем подобные решения, подобные санкции необоснованными и незаконными с точки зрения международного права. Мы категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны", - отметил чиновник.

Введением санкций администрация Барака Обамы наносит удар по внешней политике будущего президента США Дональда Трампа, которому "навязывается модель поведения", добавил Песков. Безусловно, основанная на принципе взаимности реакция приведет к тому, что так же будет нанесен существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях, - заявил представитель Кремля. - В любом случае решение в отношении таких шагов будет принимать президент России".

Песков не исключил, что при принятии такого решения Путин учтет, что действующей администрации президента США осталось работать всего три недели. "С учетом переходного периода сейчас в Вашингтоне мы по-прежнему рассчитываем на то, что нам удастся избавиться от таких корявых действий, таких корявых шагов, от того, чтобы вести себя как слон в посудной лавке, и что нам удастся так или иначе совместными шагами выйти на путь нормализации наших двусторонних отношений", - сказал представитель Кремля.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, об ответных мерах Москвы будет объявлено в пятницу. "Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - написала Захарова на своей странице в Фейсбуке.

О том, что новые антироссийские санкции "не останутся без ответа", заявили и в посольстве России в Вашингтоне. "Рассматриваем новые санкции действующий администрации против России, российских дипломатов и их семей в США не только как недружественный акт. Объявленные 29 декабря санкции направлены непосредственно на подрыв двусторонних отношений", - отметили в твиттере представители российской дипмиссии.

США объявили о введении новых санкций против России накануне вечером. Под ограничительные меры подпали начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Евгений Богачев и Алексей Белан. Санкции введены также против пяти организаций, среди которых ФСБ, ГРУ, Специальный технологический центр и еще две компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности.

Кроме того, США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Госдепартамент. У россиян есть 72 часа, чтобы покинуть Америку. Два российских комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде будут закрыты.

"Департамент принял эти действия в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом", - говорится в сообщении. В Госдепартаменте также отметили, что в России были закрыты 28 американских культурных центра. Кроме того, российские власти затягивают выдачу разрешения на реконструкцию генконсульства США в Петербурге.

Президент Барак Обама заявил, что все американцы должны быть обеспокоены действиями России. "Эти хищения данных и раскрытие информации могли быть осуществлены только под руководством самых высоких уровней российской власти", - отметил он.

Американский президент подчеркнул, что США готовы принять и другие меры в отношении России. "Эти действия не являются нашим окончательным ответом на агрессивное поведение России. Мы будем и впредь принимать различные меры, некоторые из которых не будут обнародованы, в то время и в том месте, которое выберем", - заявил Обама.