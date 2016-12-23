О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.257675.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.257675.html
Также: США, Российско-американские отношения, Право, Ближний Восток, Война, Экономика, Мир, Общество, Политика

новость США ввели санкции в отношении руководства российского банка из-за Сирии

23.12.2016
Темпбанк. Фото: tempbank.ru
Темпбанк. Фото: tempbank.ru
Реклама

В отношении ряда высокопоставленных сотрудников российского Темпбанка введены санкции в связи с "насилием в Сирии", сообщается в коммюнике Министерства финансов США. Всего в этот раз санкции коснулись "18 человек, а также пяти групп" из России и Сирии.

Из числа сотрудников Темпбанка в санкционный список внесены председатель правления Николай Ахломов, его заместителиЕлена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета Андрей Дубняк и члены набсовета банка Владимир Гаглоев, Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Елена Жирова.

Минфин США включил московский Темпбанк, а также председателя его правления Михаила Гаглоева в санкционный список по Сирии еще в 2014 году. Кредитная организация попала в "черный список" за оказание поддержки сирийскому диктатору Башару Асаду.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал расширение санкций местью за достижения России в Сирии. "Иначе как недостойной местью за то, что достигнуто Россией на сирийском направлении, за те успехи, которые в последнее время демонстрирует сирийская сторона в борьбе с террористической угрозой, это решение уходящей администрации США назвать нельзя", - заявил дипломат. - Мы, конечно, будем защищать имеющимися в нашем распоряжении средствами уважаемую банковскую структуру, оказавшуюся под расширенными американскими санкциями. Мы не позволим американцам через их санкционный инструментарий подрывать наши экономические интересы в Сирии и в целом на Ближнем Востоке".

Под санкции США за поддержку сирийских властей уже попал ряд российских юридических и физических лиц. В частности, в ноябре 2015 года в санкционный спмсок вошел президент Международной шахматной федерации, бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Одной из причин стали его финансовые связи с главой Центробанка Сирии Адибом Майялехом и одной из топ-менеджеров ЦБ Батуль Рида. Майялех и Рида попали в этот список еще несколько лет назад в связи с подозрениями в причастности к незаконным поставках оружия в Сирию.

Еще одной причиной стало то, что Илюмжинову принадлежит доля в банке "Русский финансовый альянс", также попавший под санкции. Эту структуру возглавляет еще один фигурант списка - уроженец Сирии и гражданин России Хури Мудаляль Мтанюс. По данным Минфина США, он фактически представлял финансовые интересы режима Башара Асада в России. В 2013 году Мтанюс был посредником при попытке переправить в страну партию взрывчатки аммонита натрия в нарушение санкций против режима Асада, запрещающих поставки оружия диктатору.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
23.12.2016

новость Новости по теме
07.12.2016 Ведущие страны Запада грозят санкциями за поддержку режима Асада →
31.10.2016 Лавров: Реакция Запада на ситуацию в Сирии напоминает истерику →
23.10.2016 США потребовали от России и Ирана прекратить поддержку режима Асада →
16.10.2016 США и Британия: Обсуждаются новые санкции против России за Алеппо →
09.10.2016 Лавров обвинил США в "агрессивной русофобии" →
09.10.2016 Россия ветировала проект резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии →
28.09.2016 США не исключают введения против России новых санкций в связи с ситуацией в Сирии →
11.09.2016 СМИ: Илюмжинов обратился к Обаме за гражданством США →
25.08.2016 Находящегося под санкциями Илюмжинова не пустили на вылетающий в США самолет →
04.04.2016 Панамский архив: в Сирии офшоры использовали для обхода санкций →
22.12.2015 США внесли в санкционный список компанию "Яндекс-Деньги" →
08.12.2015 Илюмжинов оспаривает американские санкции →
25.11.2015 США включили Илюмжинова в санкционный список по Сирии →
02.09.2015 США расширяют списки попавших под санкции российских компаний →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Обама подписал военный бюджет
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
новость Израиль отверг резолюцию СБ ООН
Израильские поселенцы. Фото: timesofisrael.com
статья Темные речи Володина
Илья Мильштейн
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость Педофилов занесут в реестр
Анна Кузнецова. Фото: pravmir.ru
новость В Чечне задерживают родственников "моджахедов"
Грозный: расстрелянная машина предполагаемых моджахедов, 17.12.2016. Источник: kavkazr.com
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость США расширяют санкции
Минфин США. Фото: Википедия
новость Экс-главе ФТС вернули изъятые деньги
Обыск у Андрея Бельянинова. Фото: @GazetaRu
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Турецких солдат сожгли заживо
Казнь турецких солдат боевиками ИГ. Кадр видеоролика
новость В Дагестане убиты боевики
Спецоперация в Дагестане. Кадр НТВ
в блоге Крепость "Россия"
383
новость В Крыму избивают арестованных
Рустем Исмаилов. Фото: 15minut.org
новость Берлинский террорист убит
Ордер на арест Аниса Амри. Фото: bbc.com
новость Угон ливийского самолета
Угнанный самолет в аэропорту Мальты. Кадр видеозаписи
новость Лужков госпитализирован
Юрий Лужков. Фото с сайта www.rb.ru
новость Скинхеды убили китайца в Москве
Торговый центр "Москва" в Люблине. Фото: zoon.ru
новость Шойгу: Алеппо освобожден
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc