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Министерство юстиции Норвегии приняло окончательное решение об экстрадиции в США российского программиста Марка Вартаняна. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на отца россиянина Эрика Вартаняна.

В США Вартаняна подозревает в сотрудничестве с группой хакеров, которые разработали и продавали вредоносную программу Citadel. Она предназначена для взлома компьютерных систем и хищения денег со счетов пользователей. Как считают в ФБР, Вартанян распространял в интернете файлы, необходимые для установки вируса.

По словам Эрика Вартаняна, решение о выдаче было принято во вторник. Хакера должны экстрадировать в течение 3-4 недель.

Норвежская полиция задержала Вартаняна в сентябре 2015 года. Норвежские суды признали достаточными основания для экстрадиции хакера в США. Официальный представитель российского МИДа тогда заявила, что практика задержания и экстрадиции российских граждан по запросам США из третьих стран "не имеет ничего общего с подлинными интересами правосудия и означает игнорирование норм международного права".

Вирус Citadel обнаружили в 2011 году. Программа похищала пользовательские данные, которые затем использовались для вывода средств из различных банков. При этом Citadel не атаковал компьютеры с русской и украинской раскладками клавиатуры. Для противодействия вирусу Microsoft и ФБР провели совместную операцию.

В 2015 году 22-летний россиянин Дмитрий Белороссов признал вину в разработке Citadel. Суд в США приговорил его к 4,5 годам тюрьмы за кражу в общей сложности полумиллиарда долларов и заражение вирусом более 11 миллионов компьютеров.

В апреле суд в США в среду приговорил 27-летнего гражданина России Александра Панина к девяти годам тюрьмы за создание компьютерной программы SpyEye, предназначенной для хищения крупных сумм денег со счетов частных лиц и организаций. SpyEye была внедрена более чем в 50 миллионов компьютеров по всему миру. Она собирала и отправляла хакерам информацию о номерах банковских и брокерских счетов и паролях доступа к ним. Программа два года, с 2010-го по 2012-й, была самой популярной у хакеров во всем мире. Всего с помощью этого вируса было похищено около 1 миллиарда долларов. Панин продавал свой продукт в интернете по цене от 500 до 10 тысяч долларов. Всего у него было около 150 клиентов.

Панин был арестован в июле 2013 года во время пересадки в аэропорту Атланты. Он пошел на сделку со следствием, поэтому получил меньший срок, чем грозил ему по инкриминированным обвинениям.