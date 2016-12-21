О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.257626.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.257626.html
Также: Президент, Россия, Российско-американские отношения, США, Правительство, Война, Политика, Мир | Персоны: Дмитрий Песков, Джон Керри, Сергей Лавров

новость Бесконтактный отбой

Песков: Диалог России и США заморожен на всех уровнях
21.12.2016
Барак Обама и Владимир Путин
Барак Обама и Владимир Путин
Реклама

Диалог России и США сейчас заморожен практически на всех уровнях. Как передает РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы не общаемся друг с другом. Или делаем это минимально", - добавил чиновник.

Между тем пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, сообщает Reuters, опроверг заявление Пескова. "Трудно сказать, что именно подразумевает эта реплика, - заметил он, - но дипломатическое взаимодействие с Россией по-прежнему ведется и затрагивает широкий круг вопросов. Хорошо известно, что наши взгляды с Москвой относительно большого числа проблем значительно расходятся, - однако диалога мы не прерывали".

В частности, добавил Кирби, госсекретарь Джон Керри лишь накануне обсудил по телефону с главой российского МИДа Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии.

Одновременно в Пентагоне заявили, что провели с чиновниками Минобороны России видеоконференцию, на которой согласовали действия своей авиации в Сирии. Подобные обсуждения проводятся регулярно, заметили в американском военном ведомстве, поскольку самолеты США каждый день бомбят объекты "Исламского государства".

Отношения Москвы и Вашингтона в последние недели особенно обострились. Причиной стало вмешательство Кремля в ход президентской кампании в США. Накануне стало известно, что уходящий президент США Барак Обама 31 октября, за неделю до выборов, обратился Путину по "красному телефону" - правительственной электронной почте, предназначенной для экстренной связи, - и заявил: "Международное право, включая законы, применимые к вооруженному конфликту, относятся и к действиям в киберпространстве. Мы будем оценивать действия России исходя из этих стандартов".

Как отмечалось, Обама впервые за все время общения с Кремлем упомянул о "вооруженном конфликте". Кроме того, он никогда раньше не пользовался "красным телефоном".

Комментарии 56 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.12.2016

новость Новости по теме
21.12.2016 Аналитики Bloomberg предсказали скорое смягчение санкций в отношении России →
21.12.2016 NBC: Обама предупреждал Путина о военном конфликте из-за хакерских атак →
18.12.2016 СМИ: В США предлагалось несколько вариантов ответа России, но все они были отклонены →
17.12.2016 Обама: Путин остановил хакерские атаки после моей просьбы →
16.12.2016 Клинтон: Путин отомстил мне за 2011 год →
16.12.2016 Обама пообещал "ответные меры" на вмешательство России в президентские выборы →
15.12.2016 NBC: Путин лично руководил вмешательством в президентские выборы в США →
13.12.2016 СМИ: Вашингтон может ввести санкции против руководства ГРУ →
13.12.2016 Будущий глава администрации Белого Дома: Решение о санкциях примет Трамп →
11.12.2016 Макфол: Сотрудников RT и Sputnik следует признать иностранными агентами →
10.12.2016 ЦРУ обвинило Россию в пособничестве Трампу на президентских выборах →
29.11.2016 Разведка ФРГ: Россия участвовала в кибертаках в ходе выборов в США →
23.11.2016 Песков: Российско-американские отношения находятся "на дне" →
17.11.2016 Сенатор Кардин подготовил законопроект об ответе на российские кибератаки →
05.11.2016 NBC: Американские хакеры получили доступ к компьютерным системам России →
23.10.2016 Хакер из США взломал сайт российского МИДа →
17.10.2016 Белый Дом не исключил финансовых санкций против России за кибератаки →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
24570
Play own
Единство Путина с народом
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость Карауловой дали 4,5 года
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Исходя из закона
383
новость В Краснодаре крестили Дзержинского
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
новость Бориса Миронова оштрафовали
Борис Миронов. Кадр RTVi
новость Чудновец оставили в колонии
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость Москва: срок за участие в АТО
Кирилл Банецкий на Украине. Источник: moslenta.ru
новость Террорист под наблюдением
Ордер на арест Аниса Амри. Фото: bbc.com
новость Преступления в Сирии рассмотрит ООН
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
новость Шойгу: НАТО у границ
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
новость Исламисты: Мы не убивали Карлова
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Дадин: дела о драке пока не будет
Ильдар Дадин и его сокамерник после драки. Источник: ptzgovorit.ru
новость Вторая чеченская: новые дела
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
новость Силивончик вернулся в Белоруссию
Кирилл Силивончик в аэропорту Минска, 21.12.2016. Фото: svaboda.org
новость Виновных в обстреле конвоя не нашли
Обстрел конвоя ООН в Алеппо. Кадр видеозаписи
статья Убийство посла: мнения
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru
новость Тюрьма за брелок с видеокамерой
Брелок с видеорегистратором. Фото: vashacamera.ru