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Диалог России и США сейчас заморожен практически на всех уровнях. Как передает РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы не общаемся друг с другом. Или делаем это минимально", - добавил чиновник.

Между тем пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, сообщает Reuters, опроверг заявление Пескова. "Трудно сказать, что именно подразумевает эта реплика, - заметил он, - но дипломатическое взаимодействие с Россией по-прежнему ведется и затрагивает широкий круг вопросов. Хорошо известно, что наши взгляды с Москвой относительно большого числа проблем значительно расходятся, - однако диалога мы не прерывали".

В частности, добавил Кирби, госсекретарь Джон Керри лишь накануне обсудил по телефону с главой российского МИДа Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии.

Одновременно в Пентагоне заявили, что провели с чиновниками Минобороны России видеоконференцию, на которой согласовали действия своей авиации в Сирии. Подобные обсуждения проводятся регулярно, заметили в американском военном ведомстве, поскольку самолеты США каждый день бомбят объекты "Исламского государства".

Отношения Москвы и Вашингтона в последние недели особенно обострились. Причиной стало вмешательство Кремля в ход президентской кампании в США. Накануне стало известно, что уходящий президент США Барак Обама 31 октября, за неделю до выборов, обратился Путину по "красному телефону" - правительственной электронной почте, предназначенной для экстренной связи, - и заявил: "Международное право, включая законы, применимые к вооруженному конфликту, относятся и к действиям в киберпространстве. Мы будем оценивать действия России исходя из этих стандартов".

Как отмечалось, Обама впервые за все время общения с Кремлем упомянул о "вооруженном конфликте". Кроме того, он никогда раньше не пользовался "красным телефоном".