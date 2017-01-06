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новость СМИ: Установлены имена россиян, передавших документы демократов WikiLeaks

06.01.2017
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
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В докладе Министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США, представленном в четверг президенту страны Бараку Обаме, названы имена россиян, которые передали WikiLeaks тысячи электронных писем со взломанного сервера национального комитета Демократической партии. Об этом сообщают CNN и The Washington Post.

Самих имен, однако, в публикациях не приводится.

По данным The Washington Post, в докладе также сообщается, что российские чиновники поздравляли друг друга с победой Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США, заявляя о геополитической победе Москвы. Такую информацию нельзя расценивать как прямое доказательство вмешательства российских спецслужб в выборы президента США, отметили источники издания. В то же время, добавили они, есть ряд нюансов, подкрепляющих уверенность американской разведки в том, что Москва помогала Трампу.

В пятницу секретный доклад, полученный Обамой, будет представлен в Нью-Йорке и Трампу. Во встрече примут участие руководители американских спецслужб, в том числе директор Национальной разведки Джеймс Клэппер и директор ЦРУ Джон Бреннан.

Эту встречу первоначально предполагалось провести раньше, однако во вторник Трамп сообщил, что она откладывается. "Очень странно!" - заметил избранный президент.

Бреннан ранее отмечал, что доклад будет сфокусирован исключительно на действиях России. Документ, отметил директор ЦРУ, будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки и какое влияние на нее оказывала Россия". "В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем", - подчеркнул он.

29 декабря Министерство внутренней безопасности и ФБР опубликовали совместный доклад о кибератаках, в организации которых обвинили российскую разведку. Согласно докладу, атаки были направлены на стратегические объекты инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные учреждения и корпорации. Целью хакеров было хищение данных.

В связи с кибератаками США ввели персональные санкции против начальника ГРУ, троих его заместителей и двоих хакеров, а также против пяти организаций, среди которых ФСБ и ГРУ. Кроме того, Вашингтон выслал из страны 35 российских дипломатов и закрыл два российских комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде.

Владимир Путин расценил новые американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". В то же время он заверил, что Россия не будет опускаться до уровня кухонной дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха.

Трамп одобрил решение Путина и назвал российского лидера "очень ловким".

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06.01.2017

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