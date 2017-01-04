О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.257837.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.257837.html
Также: Россия, США, Российско-американские отношения, Ближний Восток, Мир, Война, Политика

новость Минобороны: США придется ответить за нанесенный экономике Сирии ущерб

04.01.2017
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
Реклама

США рано иди поздно придется ответить за ущерб, нанесенный экономике Сирии. Как передает Интерфакс, об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Таким образом он прокомментировал недавнее заявление главы ЦРУ Джона Бреннана об использовании Россией в Сирии тактики "выжженной земли".

"Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением "соломки на будущее" вряд ли спасет", - сказал Конашенков.

Заявление Бреннана он назвал лебединой песней уходящей администрации США. "Чем меньше времени остается до ухода нынешней американской администрации, тем больше в "лебединых песнях" многих ее представителей проступает злобный хрип русофобов-неудачников", - заявил Конашенков.

При этом он отметил, что под бомбардировки США и коалиции не попадали захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, "позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира".

Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS заявил, что Россия применяет в Сирии тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

По мнению Бреннана, Россия "приняла всю оппозицию за террористов". "Именно поэтому они предприняли эти смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев", - заявил директор ЦРУ.

Бреннан подчеркнул, что российское руководство "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты". Вместе с тем, заметил он, Москва "не следует тем правилам поведения в вооруженных конфликтах, которыми руководствуются США".

Оставить комментарий Обсудить
04.01.2017
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Сильная и беззащитная

Виталий Портников, 23.12.2016

Трамп или Фийон могут отменить санкции против России. Но они не вернут здравомыслие Путину. Они не защитят россиян от террора. Россия может быть окружена доброжелателями и полезными идиотами со всех сторон - но ее режиму все равно не выжить, как не выжить онкологическому больному, окруженному со всех сторон заботливыми родственниками и внимательными сиделками.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Вляпаться в Алеппо

Виталий Портников, 30.09.2016

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.


новость Новости по теме
03.01.2017 Сирийские повстанцы отказались от участия в переговорах в Астане →
28.12.2016 Россия и Турция согласовали план прекращения боевых действий в Сирии →
23.12.2016 Шойгу объявил об освобождении Алеппо →
19.12.2016 Совбез ООН единогласно принял резолюцию об урегулировании в Алеппо →
19.12.2016 Совбез ООН согласовал компромиссный текст резолюции по Алеппо →
16.12.2016 Стало известно о погибшем в первые дни операции в Сирии российском контрактнике →
16.12.2016 Путин назвал захват Пальмиры "чисто символическим вопросом" →
15.12.2016 По всему миру проходят акции солидарности с жителями Алеппо →
14.12.2016 Асад: Атака на Пальмиру стала ответом на продвижение правительственных войск в Алеппо →
13.12.2016 Сирийские повстанцы покидают Алеппо →
13.12.2016 ООН: В Алеппо правительственные войска убили по меньшей 82 мирных жителя →
09.12.2016 Генассамблея ООН одобрила резолюцию о прекращении боевых действий в Сирии →
08.12.2016 Лавров: В Алеппо приостановлены боевые действия для вывода из города мирных жителей →
07.12.2016 Ведущие страны Запада грозят санкциями за поддержку режима Асада →
07.12.2016 В Сирии погиб российский военный советник →
06.12.2016 Россия и Китай заблокировали принятие Совбезом ООН резолюции по Алеппо →
06.12.2016 Минобороны назвало "циничной" реакцию Красного Креста на обстрел госпиталя в Алеппо →
05.12.2016 Минобороны: В гибели российской медсестры в Алеппо виновна коалиция во главе с США →
03.12.2016 В Алеппо сбит сирийский самолет L-39 →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Брифинг о хакерах перенесли
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Под Мосулом разбился Ми-35
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
в блоге О женских прелестях
383
в блоге Кобзон у престола
383
статья Прощальный удар Обамы
Владимир Абаринов
статья Майдан в суде: ВИДЕО
РЕКЛАМА
Loading...
новость Провокации на пикетах: ВИДЕО
Мария Рябикова у здания ФСИН. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Финляндия: сто лет без России
Концерт в Хельсинки. Фото: suomifinland100.fi
статья Новый год по знаком смерти
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Украина и русское горе
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Личность террориста установлена
Нападение на клуб в Стамбуле. Кадр видеозаписи
новость Конгресс против отмены санкций
Адам Шифф. Кадр АВС
новость Глава МВД Германии о мигрантах
Томас де Мезьер. Фото: theasianherald.com
в блоге Назад к Ломоносову
383
новость "Кузнецов" покинет Средиземное море
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость ЧП в аэропорту Калининграда
Аэропорт Храброво в Калининграде. Фото: avia.pro
новость Где Ильдар Дадин?
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
новость Суд не защитил президента
Милоша Земана прикрывают от летящих яиц. Фото: denik.cz
новость Путин поручил проверить ФСИН
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
новость Дипломаты прилетели в Москву
Самолет Ил-96. Фото: udprf.ru