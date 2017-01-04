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США рано иди поздно придется ответить за ущерб, нанесенный экономике Сирии. Как передает Интерфакс, об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Таким образом он прокомментировал недавнее заявление главы ЦРУ Джона Бреннана об использовании Россией в Сирии тактики "выжженной земли".

"Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением "соломки на будущее" вряд ли спасет", - сказал Конашенков.

Заявление Бреннана он назвал лебединой песней уходящей администрации США. "Чем меньше времени остается до ухода нынешней американской администрации, тем больше в "лебединых песнях" многих ее представителей проступает злобный хрип русофобов-неудачников", - заявил Конашенков.

При этом он отметил, что под бомбардировки США и коалиции не попадали захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, "позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира".

Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS заявил, что Россия применяет в Сирии тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

По мнению Бреннана, Россия "приняла всю оппозицию за террористов". "Именно поэтому они предприняли эти смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев", - заявил директор ЦРУ.

Бреннан подчеркнул, что российское руководство "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты". Вместе с тем, заметил он, Москва "не следует тем правилам поведения в вооруженных конфликтах, которыми руководствуются США".