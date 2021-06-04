Заплечных дел ТВ
Белорусское ТВ показало часовое "интервью" арестованного Романа Протасевича, а фактически - допрос с применением морального и физического давления. Протасевич дословно воспроизвел нарратив пропаганды о своей службе в батальоне "Азов" в Донбассе и "массовых беспорядках", якобы организованных из Литвы и Польши на деньги США и направленных против законного лидера "с железными яйцами".
Андрей Волна, врач-травматологНе смотрите. Не соучаствуйте. А главное - не осуждайте Протасевича.
Они его не выпустят теперь. Никогда не выпустят. Иначе он расскажет, расскажет, как пытали.
И Роман знает, что не отпустят.
Вот это и есть главное в этом "интервью".
Не смотрите. Не соучаствуйте. А главное - не осуждайте.
https://www.facebook.com/andrey.volna/posts/3874496679336448
Лев Рубинштейн, поэт, публицистДрузья! Мне кажется и даже я уверен в том, что не надо, неправильно не только обсуждать, но и вообще активно актуализировать тему "интервью" Романа Протасевича.
Ведь все же понятно! Разве нет?
Все произнесенные им слова лишены даже самых приблизительных значений. Их не надо слушать. Их не надо слышать. Слышать надо не слова, а оттенки интонаций. Видеть надо лицо.
Я не ахти какой Ломброзо, но выражение лица, но дрожание губ, но его хорошо заметная готовность расплакаться прямо здесь и сейчас...
Я случайно увидел и услышал это на ютюбе и сразу же почувствовал, что я не смотрю, а подсматриваю.
Не надо, правда!
И, конечно же, пусть будут прокляты гэпэушные фашисты XXI века в любой стране.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4368373999839974&id=100000022518126
Ксения Ларина, ведущая программ на "Эхе Москвы"Для тех, кто сомневается, какой это год. Это год 2021.
Белорусская власть демонстрирует Романа Протасевича как раскаявшегося врага народа.
Хочу сказать, что потрясена человеком справа, который как бы журналист, который берет интервью у как бы свободного человека. Марат Марков, придворный пропагандист Лукашенко, белорусский Соловьев. Имитирует задушевную беседу с человеком, запытанным и раздавленным садистами КГБ.
Неужели ему не страшно? Ему, "журналисту" Марату Маркову? Ведь завтра его попросят не только "интервьюировать" врагов народа, но и принять участие в пытках.
Сергей Смирнов, главный редактор "Медиазоны"Понятно, что это, конечно, никакое не интервью, а буквально для Лукашенко лично записанная вещь. Как могли оказать давление (физически или психологически). Но вот если так, спокойно все разобрать, да там нет ничего такого!
Слова про Лукашенко с железными яйцами - это же буквально цитата из Ника и Майка. Понятно, откуда она взялась. Эмоциональный срыв в конце тоже был нужен пропагандистам.
Ну а остальное. Среди оппозиционеров есть разборки и противоречия. Ого, ничего себе! Да не может быть! Вообще странно, если бы их не было - все живые люди. Фамилии людей, которые были в списке координаторов, тоже вряд ли секрет для силовиков. Возможно, они этот список примерно и продиктовали.
...Обвиняют Протасевича по трем статьям, он "признает вину" (тоже надо закавычить) публично по одной. Причем он и раньше это говорил уже.
Роман Попков, обозреватель "МБХ медиа"Глядя на весь этот сатанинский обряд с участием несчастного Протасевича, вспоминаю того мужика, который сидел со мной в камере на Окрестина прошлой осенью. Пока сотрудники ГУБОПиК (белорусское гестапо) везли его в бусике в отдел милиции, они все время пытали его током, электрошокерами. Даже спустя неделю у него остались черные точки на коже от электродов. Руки настолько сильно были раздавлены наручниками, что на запястьях не сходили следы. Это делали для того, чтобы он извинялся на видеокамеру. Да, он, конечно, извинялся.
Борислав Береза, украинский политикОн теперь готов признаться во всем. В любом преступлении или даже в том, что он уважает Лукашенко. Я не знаю через что он прошёл. Я не могу даже представить, через что прошла его девушка, которая, как и Протасевич находится в заложниках у Лукашенко, но я понимаю, что Роман себя оговорил, чтоб прекратить пытки или не дать свершиться чему-то жуткому над его девушкой. А то, что у Лукашенко и его обслуги нет никаких сдерживающих моральных или этических факторов понятно всем. Это мерзавцы и палачи. И чтоб это понять не надо смотреть фильм с Протасевичем показанный на пропагандистском канале Лукашенко. Нет, необходимо просто обратить внимание на распухшие запястья с кровавыми ссадинами Протасевича, которые случайно попали в кадр. Посмотрите эти кадры. И представьте, что в XXI веке происходит в Беларуси. Этот фильм стал не триумфом Лукашенко, а его приговором.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6300832333276153
Антон Шеховцов, украинский политологВчерашнее "интервью" с Раманом Пратасевичем, незаконно похищенным режимом Лукашенко, - омерзительная непристойность того же рода, что и чудовищные пытки заключенных в сепаратистских "республиках" на востоке Украины.
Показывая худшую сторону человеческой натуры, эта непристойность полностью противоположна воинской чести, как бы она ни понималась в различных культурных системах. Войны ужасны, но если человеку приходится воевать, эта необходимость не является оправданием для морального вырождения. Если нужно убить или иным образом нейтрализовать врага, пусть будет так, но расчетливым пыткам пленных нет оправдания. Это навсегода покрывает истязателей бесчестьем.
Но шокирующей была и реакция на телевизионные пытки Пратасевича со стороны отдельных кремлевских и прокремлевских элементов, которые бесстыдно праздновали публичное унижение похищенного политзаключенного. Возникает вопрос, не они ли являются целевой аудиторией вчерашнего возмутительного зрелища. Потому что если это так, то они несут ответственность за эту омерзительную непристойность.
https://www.facebook.com/anton.shekhovtsov/posts/10219275250927851
Виктор Шендерович, писатель, публицистЭто своего рода ва-банк, как мне кажется. Судя по тому, что интервью с Протасевичем, с ясными следами и очевидными психологическими последствиями пыток, показали по беларусскому телевидению, "батька" понимает, что живым в плен ему сдаваться поздно.
Мне кажется, он делает ставку на общий паралич от ужаса. Он словно настаивает на публичности своего беспредела...
Пытаюсь понять его логику - и не нахожу другой, кроме вышеизложеной.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4200667750001936&id=100001762579664
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