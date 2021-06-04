Друзья! Мне кажется и даже я уверен в том, что не надо, неправильно не только обсуждать, но и вообще активно актуализировать тему "интервью" Романа Протасевича.

Ведь все же понятно! Разве нет?

Все произнесенные им слова лишены даже самых приблизительных значений. Их не надо слушать. Их не надо слышать. Слышать надо не слова, а оттенки интонаций. Видеть надо лицо.

Я не ахти какой Ломброзо, но выражение лица, но дрожание губ, но его хорошо заметная готовность расплакаться прямо здесь и сейчас...

Я случайно увидел и услышал это на ютюбе и сразу же почувствовал, что я не смотрю, а подсматриваю.

Не надо, правда!

И, конечно же, пусть будут прокляты гэпэушные фашисты XXI века в любой стране.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4368373999839974&id=100000022518126