

Вагнеровцы в Ростове 24 июня



Колонна вагнеровцев под черными флагами с черепами, поднимая пыль, с гиканьем и выстрелами в воздух так и не ушла в Беларусь. Организация не объявлена в России не только террористической, но даже и нежелательной. Вербовочные пункты "Вагнера" по состоянию на вечер 29 июня продолжали работу по всей стране. В то же время генерал-полковник и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Пригожин поднял мятеж из-за бабла, что можно считать на сегодняшний день наиболее официальной версией. А викарий патриарха Кирилла епископ Луховицкий Ефимий осудил Пригожина за "одержимость грехом властолюбия", руководство же ЧВК в целом - за "языческие и оккультные верования". Однако "человека, похожего на Пригожина" вроде бы видели в Петербурге. В Беларуси же, наоборот, не видели. У тех, кто привык задаваться вопросами, возникает вопрос: что, черт побери, происходит?



Одно из неизвестных в этом крайне запутанном уравнении - роль и мотивы Лукашенко. Он использовал ситуацию в свою пользу или его использовали? Плюсы от размещения пусть даже остатков армии вчерашних мятежников и "предателей" на своей территории настолько неочевидны, что это сразу же породило конспирологические версии. То ли вагнеровцы будут охранять ядерное оружие, то ли они пойдут на Киев, то ли устроят провокации на границах со странами НАТО. Эти варианты - если Лукашенко вагнеровцев навязали. Станут его "преторианской гвардией" на случай, если в страну войдут белорусские добровольческие подразделения из Украины, инструментом для его африканских авантюр, помогут исполнить заветную мечту - занять Кремль? Такие предположения подразумевают, естественно, что Лукашенко сознательно пользуется ситуацией.



Вряд ли у него было время в течение 24 июня принять обдуманное далекоидущее решение. Кажется более разумным предположить, что "ссылка" мятежников была чистой импровизацией. Это как предоставление самолета террористам с гарантией возможности вылета на безопасную территорию. Идея перекантоваться в Беларуси могла прийти в голову самому Пригожину, который тоже 24 июня не имел возможности заниматься долгосрочным планированием. Поскольку спустя шесть дней признаков ухода мятежников в Беларусь не обнаруживается, не исключено, что это оказалось не нужным всем сторонам конфликта.



Путин - вместо того чтобы хоронить, например, проливших за него кровь летчиков - бросился развивать туризм на Кавказе и целоваться с жителями Дербента. Пропаганда делает вид, что ничего особенного не произошло. Может, вовсе ничего-то и не было. Но некоторые несознательные граждане придают событиям 23-24 июня эпический масштаб. Так, птенцы Дугина пишут о "кульминации глубинных процессов" и даже "ультиматуме, брошенном властям обществом". Алексей Чадаев, верный зетник и путинец, но с претензией на вольнодумство, и вовсе вспомнил Желябова: "Затыкая нам рот, вы развязываете нам руки". Чадаев утверждает, что этот "всполох смуты" - симптом угрозы реальной гражданской войны. Потому что "пространство политики сузилось до такой степени, что единственно возможной ее формой оказался вооруженный мятеж". Его самого, чрезмерно заумного, читает не так много людей. Но текст разлетелся по сети - подхватили более популярные зетники попроще. Пространство политики им сузилось! Вот где настоящие бунтовщики. Да и Лукашенко вспомнил "триумфальное шествие советской власти", польстив вагнеровцам сравнением с большевиками. И намекнул на то, что причин для смуты в России и Беларуси "более чем достаточно". Тут нельзя не согласиться. Как в песне поется: "Первая причина - это ты".



А так-то мы 23-24 июня наблюдали масштабные мафиозные разборки: более молодой и дерзкий вор "прыгнул" на более старого, когда тот покусился на его активы и жизнь. Совершенно обыкновенная криминальная история, если бы полем их столкновения не была ядерная держава.



Даже если сам Лукашенко думает половить тут рыбку в мутной воде, например, перехватив чужой актив, далеко не факт, что ему что-то обломится. "Это, конечно, для него рисковая игра, - замечает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. - Я не совсем пока понимаю до конца, зачем он в нее втянулся. Но он и так обладает достаточно слабыми аналитическими возможностями и, конечно, не прогнозирует последствия своих шагов".



Когда Лукашенко говорит своим силовикам, что вот, дескать, вагнеровцы могут научить белорусскую армию воевать, это больше похоже на самооправдание, чем на план. Ведь размещение у себя ЧВК "Вагнер" может стоить ему нового пакета санкций и очередного оттока из страны экономически активных граждан. По словам представителя кабинета Светланы Тихановской по обороне, подполковника Валерия Сахащика, против прихода вагнеровцев в Беларусь возражали даже члены его Совбеза. А в целом по армии эта идея пришлась по душе разве что "пяти процентам совсем уж отмороженных".



Так или иначе, мы до сих пор не знаем: на каких условиях прибудут боевики ЧВК "Вагнер" в Беларусь, в каком количестве, на какой срок, в каком статусе, с какими видами вооружений, чем они будут заниматься, да и прибудут ли вообще.



Если ориентироваться на официальные заявления, выходит, что после процедуры фильтрации в Беларусь должны уйти мятежные бойцы и командиры, чье присутствие на российской территории нежелательно. То есть наиболее лояльные самому Пригожину и наименее - российским властям. Но для чего нужно выделение и сохранение такой потенциально опасной группы, которая будет вариться в собственном соку и может в итоге породить очередной мятеж, то есть такое буквальное повторение знаменитого Быховского сидения, хоть и со специфическим колоритом, совершенно непонятно. Похоже, об этом никто особо не думал - и только сейчас пытаются решить.





Военный городок в поселке Цель. Фото 2021 года.



Единственный материальный факт на земле - это обустройство заброшенной воинской части в Осиповичском районе, когда-то одной из крупнейших в Беларуси. "Верстка", ссылаясь на лесничество Могилевской области, утверждала, что в Осиповичах будет построен лагерь "на 8 тысяч бойцов". Позже издание опубликовало разговор с сотрудником лесничества: он говорил о лагере на "24 тысячи квадратных метров", где планируется разместить "8 тысяч коек". При этом есть и "другие лагеря". Впрочем, в опубликованном разговоре ни разу не звучат слова "ЧВК", "Вагнер" или "наемники".



Позже различные медиа публиковали сравнения спутниковых снимков за разные даты, на основании которых можно было сделать вывод про обустройство некоего военного лагеря.



Журналистка белорусского издания Zerkalo под видом обеспокоенной жительницы поселка Цель, рядом с которым обустраивают военный лагерь, дозвонилась в отдел архитектуры и строительства Осиповичского райисполкома и поговорила с неназванной чиновницей. Впрочем, большой информационной ценности разговор не представляет, поскольку чиновница призналась, что пересказывает информацию, прочитанную в интернете. Зато он позволяет ощутить особый белорусский вайб. Насильники и убийцы? Да нет, что вы, завидные женихи! Заодно под надежной охраной будете. Разбой? Да вы что, посмотрите, как все было чинно и благородно во время мятежа: транспорт ходил, все муниципальные службы работали. Не нагнетайте. В любом случае от вашего волнения никакого толку - что же мы, выгоним их, если все это делается в соответствии с "поручениями и указаниями"?



В 90-х в обновляемой сейчас части дислоцировались 1500 человек (военные вместе с семьями). Здесь находилась 465-я ракетная бригада. Но в 2018 году ее перевели в Осиповичи, и люди разъехались. Общежитие и казармы пустовали.



Около двух лет назад Осиповичский райисполком выставил здания военного городка № 4 на продажу. Всего 31 объект (хранилища техники, склады, мастерские, столовые, учебный корпус, караульное помещение и так далее). Эти объекты разместились на участке в 15 гектаров.



Впрочем, до истории с вагнеровцами среди местных жителей ходили слухи, что здесь разместят военных для обслуживания российских ракет с ядерными зарядами. Это выглядит более правдоподобно, чем такая спешная подготовка части якобы для вагнеровцев.



Что касается истории о том, как Лукашенко "предотвратил кровавую смуту", то знаем мы об этом преимущественно с его слов, а он большой любитель удивительных историй о самом себе. Вот, например, одна из них: "Года три назад или пять я вышел из своей резиденции в Минске неожиданно для своей охраны и пошел в сторону цирка. Одернул службу охраны. Голос такой характерный - сразу люди на остановке повернулись и узнали. Не успел дойти до цирка - уже за мной целая демонстрация. Люди удивлены - никто же демонстрации не объявлял. Порвали костюм. После этого больше пешком не хожу. В Беларуси люди цивилизованные, порвали костюм, но ведь не сняли". Надо ли объяснять, что вся история выдумана от начала и до конца. Пока умным людям в Беларуси не стало сначала грустно, а потом и страшно, Лукашенко слушали как стендап-комика. Когда еще было можно, издавались книги его баек и перлов.



Белорусы в целом люди довольно сдержанные, скромные и молчаливые, боятся сказать лишнего. Совсем не то Лукашенко. Он все время фонтанирует по-южному цветистыми, невероятными историями. Комментируя визит госсекретаря США Майкла Помпео в феврале 2020 года, Лукашенко заявил: "Я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции". Ничего удивительного, ведь задолго до этого он был посредником между Бушем и Саддамом, уже почти предотвратил войну в Ираке, самой малости не хватило.



Когда он говорит, мол, "не надо делать из меня героя" и "не надо мне памятников", то имеет в виду, конечно, прямо противоположное: да когда вы уже догадаетесь памятник такому великому человеку поставить, неразумные вы люди? Зет-публика повелась: отец родной, спас, надо ему памятник поставить! Хорошо знакомые с миром его фантазий белорусы только хмыкают на это.





Кадры из видеообращений белорусских военных - противников режима Лукашенко



Белорусская оппозиция в изгнании увидела в ситуации с походом Пригожина на Москву шанс. На протяжении 24 июня появилось сразу четыре обращения: Тихановской, Сахащика, командира добровольческого полка им. Кастуся Калиновского, а также бизнесмена и замкомандира одного из белорусских добровольческих формирований Вадима Прокопьева.



Все они, по сути, были об одном. Война Путина с Пригожиным - "сук с ворами", как выразился Прокопьев, - не наша война. Россия в ее нынешнем состоянии несет прямую угрозу для Беларуси. Она "сделает с нами то же, что сделала с Украиной", если мы не избавимся от ее ярма. Пророссийский путь, по которому вел страну Лукашенко, завел ее в тупик. Пришло время защитить нашу независимость. Для этого нужны решительные люди и решительные действия. Ждите сигнала. Прокопьев даже уточнил, что сигнал будет исходить от человека из близкого круга Лукашенко, который в определенный момент с частью силовиков "попросит о помощи".



Кому-то эти заявления могли показаться несколько наивным фальстартом. Но в то же время они свидетельствовали о единстве оппозиции и ее однозначной ориентации на освобождение страны военным путем - одновременно от диктаторского режима и российской оккупации.



Это могло подтолкнуть Лукашенко к необдуманному шагу разместить у себя бандитскую армию Пригожина. На протяжении своей речи он несколько раз продемонстрировал явный страх перед "смутой" в Беларуси. И назвал это основным мотивом своего активного участия в "урегулировании". Позже одиозный заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков и вовсе предложил заочно приговорить Тихановскую к смертной казни, хотя УК РБ положительно дискриминирует женщин, не позволяя их казнить. Заплетающимся языком он говорил о "лунном ландшафте, как на Донбассе", естественно, забывая, кто туда этот "лунный ландшафт" принес.



Пока у белорусской оппозиции не было силового блока и в ее рядах царил раздрай по поводу целей и методов их достижения, а кремлевские подпорки казались устойчивыми, диктаторский режим в Минске относился к изгнанникам с пренебрежением. Сейчас он совершенно очевидно начал оппозиции бояться. Отсюда эти судорожные хватания то за ядерное оружие, то за вагнеровцев. Не самые разумные действия, которые только приблизят его конец.