



Символизм этого события настолько зашкаливает, что его можно назвать эпохальным. На 461-й день войны, которая должна была закончиться взятием Киева за три дня с окончательным решением украинского вопроса, россияне подорвали дорогу возле монумента "Три сестры". Который находится на стыке границ трех стран - Украины, Беларуси и России - и когда-то символизировал концепцию "триединства народов". Здесь же находится погранпереход "Сеньковка". Через него в ночь на 24 февраля зашла колонна российской военной техники. Это было одним из направлений наступления на Киев. Само наступление бездарно провалилось, но вошло в историю Бучанской резней, ужасами Ирпеня и Гостомеля. Теперь, боясь наступления украинских танков в обратном направлении, россияне подрывают дороги.



В прошлом году, после деоккупации Черниговской области, мне первому из журналистов довелось побывать в Сеньковке. Село находилось под постоянным нещадным обстрелом, который велся как раз из-под того самого монумента. Поля были утыканы остовами ракет, всюду приходилось внимательно смотреть под ноги - земля была усеяна кассетными боеприпасами. У некоторых во дворах торчали неразорвавшиеся ракеты. Обстрелы были настолько интенсивными, что сюда не могли приехать саперы и спасатели. По той же причине не был демонтирован монумент "Три сестры", хотя такое решение приняла администрация Черниговской области. Тем более символично, что его демонтаж фактически начали россияне.









Сеньковка. Фото автора.



Здесь, в Сеньковке, жила 92-летняя бабушка Лида, которая видела еще "первых немцев". На Черниговщине российских оккупантов все называли "вторыми немцами". Так и говорили: "Немцев в селе не было... Немцы заходили в село.. Немцы стояли в селе.. Немцы тут у нас накуролесили". Бабушка Лида очень переживала за своего 74-летнего сына Толика - ему трудно на костылях в подвал спускаться во время обстрелов. Ее соседка, Тамара, тоже переживала больше не за себя, а за теленочка, которому пришлось родиться во время обстрела.



Путин в своем долгом и путаном ответе на вопрос об атаке дронов на Москву, который начинался словами "знаете, это началось давно" - и, казалось, должен был закончиться фразой "да насрал кто-то", проговорился об одной важной вещи. Украина - не "брат" и не "сестра", а конкурент России. Таким образом он признался, что Россия развязала войну, не выдержав конкуренции, что бы там она под ней ни понимала.



В то же время Беларусь продолжает пребывать в состоянии блаженного идиотизма, словно видя один простой счастливый сон. Не успел Лукашенко сменить главу погранслужбы, на белорусско-украинской границе попер креатив. Белорусские пограничники стали крутить аудиосообщение о "борщах-соседях" и "борщах-родственниках". (Эти словесные гибриды могут напомнить разве что культовый трэш-фильм семидесятых "Томаты-убийцы".) Мол, мы едим с вами, по сути, один и тот же борщ, который в этих ваших европах никто не ест, поэтому, когда вам в свой борщ станет нечего класть, переходите на нашу сторону.



"Ваш борщ очень отличается от нашего. Он совсем не тот же, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев. Теперь он больше похож на российские щи и тюремную баланду. Мы не рабы, чтобы ее хлебать. Советуем вам изменить ингредиенты и стать свободным народом. А пока - ешьте сами, не подавитесь", - ответила украинская погранслужба.



Все это "триединство" и без того было выморочной имперской концепцией. Просто теперь ее наглядно разорвало в пыль. Империя хоронит своих мертвецов. "За сценой бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно".