

Обломки российского самолета Ил-22М, сбитого вагнеровцами под Воронежем



Поход Евгения Пригожина с вагнеровцами на Москву сравнивают как с удавшимся походом Муссолини на Рим, так и с неудавшимся походом генерала Корнилова на Петроград. Между тем напрашивается сравнение еще с одним знаменитым походом - триумфальным возвращением Наполеона с острова Эльба в Париж, которое произошло в начале "Ста дней" без единого выстрела, так как посланные королем Людовиком XVIII войска отказались стрелять в своего императора и с воодушевлением перешли на его сторону. Как представляется, именно на такой сценарий рассчитывал мнящий себя новым Наполеоном Пригожин, начиная свой "марш справедливости" на российскую столицу. Но окончился этот поход столь же провально, как и поход Корнилова в 1917 году.



По мере продвижения колонн вагнеровцев в направлении Кремля части и подразделения российской армии во главе со своими командирами должны были радостно переходить на его сторону. Но этого не случилось. Структуры, связанные с Пригожиным, сообщали о переходе 60-70 военнослужащих регулярной армии на сторону вагнеровцев в Ростове-на-Дону. Затем говорилось о 150 перебежчиках. Но вскоре стало очевидно, что никакого массового перехода военных на сторону Пригожина не произошло. А генерал Сергей Суровикин, которого Пригожин неоднократно хвалил и прочил в новые министры обороны вместо Сергея Шойгу, мятеж осудил и призвал вагнеровцев вернуться в места постоянной дислокации на оккупированной территории Украины.



Подавить мятеж военной силой властям было бы очень непросто. Вагнеровцы - это наиболее боеспособное и хорошо вооруженное соединение российских вооруженных сил. В походе на Москву участвовало около 5 тысяч бойцов (из 25 тысяч, которые, по утверждению Пригожина, находятся сейчас под его командованием) с бронетехникой, включая танки, полевую артиллерию и системы ПВО. Это костяк пригожинской армии. Называлась также другая цифра - 10 тысяч участников похода, но она представляется завышенной. На Москву пошла наиболее подготовленная часть пригожинской армии, а не мобилизованные зэки.



5 тысяч вагнеровцев под непосредственным командованием основателя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина - это примерно армейская бригада по численности. Те войска, которые могли противостоять ей под Москвой, - это плохо подготовленные тыловые части с очень ограниченным количеством тяжелых вооружений и боевой техники. Чтобы справиться с мятежниками, руководству Минобороны, вероятно, потребовалось бы не менее трех наиболее боеспособных бригад, учитывая превосходство кадровых вагнеровцев в боевой подготовке. Все сколько-нибудь боеспособные бригады российской армии сейчас находятся на фронте в Украине. Снимать хотя бы три такие бригады с фронта в период украинского контрнаступления - значит идти на риск военной катастрофы с непредсказуемыми внутриполитическими последствиями. К тому же не было никаких гарантий, что фронтовики, еще вчера сражавшиеся бок о бок с вагнеровцами, будут стрелять в них. С другой стороны, кадровые вагнеровцы, участвовавшие в походе на Москву, в недавнем прошлом были бойцами российских элитных силовых структур. И не было никакой уверенности, что они в свою очередь будут стрелять в солдат российских регулярных войск.



Пригожин обвинил российскую армию в бомбардировках расположения вагнеровцев и ракетных обстрелах их лагерей с воздуха. Судя по всему, это блеф. Кстати, объявляя о прекращении мятежа, он признал, что среди вагнеровцев не пролилось ни одной капли крови. Зато нанесен существенный урон российским регулярным войскам, прежде всего в авиации. По сообщениям прокремлевских телеграм-каналов, было сбито 3 вертолета радиоэлектронной борьбы, 3 ударных и военно-транспортных вертолета и самолет Ил-22М, который является воздушным командным пунктом. Потеря этого самолета подтверждена данными сайта Oryx. Всего погибло не менее 15 человек, в том числе 10 - на борту Ил-22 (среди них могли быть высокопоставленные военные).



Пригожин остановился примерно в 200 километрах от Москвы, в районе Каширы, и примерно за 100 километров от линии обороны, которую регулярные войска спешно возводили на берегу Оки. Возможно, одно наземное боестолкновение между вагнеровцами и войсками МО все же произошло близ села Елизаветовка Павловского района Воронежской области, где было повреждено 19 домов. По всей вероятности, Пригожин убедился в том, что вагнеровцы не горят желанием стрелять в солдат регулярной армии, а последние не собираются присоединяться к участникам "марша справедливости", и вынужден был остановить наступление на Москву, поскольку был риск, что вагнеровцы откажутся продолжать поход, когда столкнутся с сопротивлением со стороны регуляров. Это стало основной причиной, по которой главарь ЧВК "Вагнер" согласился на закулисные договоренности, достигнутые при посредничестве Александра Лукашенко.



Можно сказать, что в результате "марша справедливости" Пригожин однозначно проиграл. Шойгу остался на своем посту, Герасимов - по всей видимости, тоже. Не слишком почетная ссылка в Беларусь - это явно не то, о чем мечтал дерзкий повар. Тем более что там тоже не будет гарантий сохранения жизни. То унижение, которое Путин испытал 24 июня, он Пригожину никогда не простит. Бежать Пригожину, кроме Беларуси, по сути некуда. Он везде под санкциями и будет арестован. Уехать в Китай или Венесуэлу Пригожин вряд ли захочет, да и не факт, что эти страны его примут. ЧВК теперь наверняка будут расформирована - в лучшем случае вагнеровцев распределят по частям регулярной армии (именно такая перспектива в случае отказа подписать 1 июля контракт с Минобороны подтолкнула Пригожина к решительным действиям). Россия, таким образом, лишится одного из самых боеспособных своих соединений, что наверняка скажется на ходе войны против Украины.



Но и Путина в данной ситуации нельзя назвать победителем. Мятеж подавлен в результате закулисных договоренностей, а не решительных действий. Главарь мятежа отпущен в Беларусь, и дело против него и его подчиненных, возбужденное под телекамеры в присутствии Путина, пообещали прекратить (хотя на утро понедельника еще не прекратили). Путин показал бессилие российских силовых структур, не способных предотвратить поход на Москву нескольких тысяч вооруженных людей. После событий 23-24 июня за границами России Путина все больше будут воспринимать как "хромую утку".



Наконец, мятеж Пригожина показал крайнюю уязвимость Москвы с южного направления, и ВСУ наверняка учтут это в своих планах. И если Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" увеличатся в численности хотя бы до бригад, нельзя исключить их вторжения в РФ где-нибудь в Белгородской или Курской области.