



До сих пор считалось, что россияне не умеют смеяться. "Россия для грустных", "не время улыбаться", вот это вот все. Как вдруг Евгений Пригожин, прирожденный трикстер и тролль, нажал на какую-то тайную кнопку - и все покатились со смеху. Ну ладно, не все, Симоньян платят миллионы, чтобы она сдерживалась. А Соловьеву, допустим, не до смеха - он себя уже представлял болтающимся на фонарном столбе. Но кроме этих двух ржут, кажется, все. От Дугина до Собчак. Да что там Дугин и Собчак - Золотов ржал, слушая, как он остановил гражданскую войну. И даже сам выдал короткий скетч про то, как он сдал заначку жене. Ну, типа, сжег все мосты. Дугин, правда, хихикает сквозь слезы, чуя близкий крах России, со всеми намечтанными им хороводами и дирижаблями, но все равно то и дело прыскает в кулак. Даже вечно серьезный и грустный Гиркин обнаружил в себе чувство юмора. И не просто юмора, а самоиронии. В духе ослика Иа, но тем не менее. Поскольку ни за мятеж, ни за саботаж никто не был наказан, пишет он, а наказать кого-то надо, видимо, накажут меня. Если это в самом деле случится, кажется, он сам будет хохотать до упаду.



Никогда еще история настолько буквально не повторялась в виде фарса. Смехотворный "Корниловский мятеж". Еще более смехотворная "победа" над ним. Смехотворное "Быховское сидение". (Представьте себе, например, как Пригожин копает картошку вместе с Лукашенко - оба в дурацких белых колпаках.) "Судьбоносные" заявления, одно смехотворнее другого.



"Я сказал: ни в коем случае не надо делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось", - это из заявления Лукашенко, за которым, по словам Азаренка, затаив дыхание, сегодня должны были следить "все спецслужбы мира". Это надо было анонсировать как мегасмешной стендап, капслоком и с тремя восклицательными знаками. Смешнее могло быть только в одном случае - если бы Лукашенко не скрывал по каким-то причинам один факт своей биографии. В течение двух лет он в свое время служил вертухаем. Поскольку он имеет обыкновение фантазировать, у нас был шанс услышать поразительную историю о том, как ему кланялись все "воры в законе". Потом он приметил парнишку, который, видно, случайно попал на зону, по глупости, так-то, видно, парень способный. Тогда он начал его прикармливать, давать дополнительную порцию баланды. И это стало началом крепкой мужской дружбы... Очень жаль, что Лукашенко считает этот период пятном на своей безупречной биографии.



А вот дальше начинается комедия абсурда. Следите, как говорится, за руками. По своему обыкновению Путин не называет фамилию своего обидчика. Какого-нибудь кодового названия - вроде "берлинский пациент" - придумать тоже не успел. (Могу подсказать вариант: "ростовское чудовище".) Но всем же все понятно, да и придворные называют. Значит, Пригожин - это предатель, который чуть было не всадил России нож в спину, как в 1917 году. Поставил ее на грань гражданской войны. Не исключено, что по наущению "неонацистов из Киева вместе с их западными покровителями". Даже, может быть, "одной ближневосточной страны". Поскольку самолет Пригожина, по сообщениям медиа, приземлился в Беларуси в 7:40, то понятно, какой именно, если сразу не поняли.



Так вот, этого нехорошего человека отправляют в Беларусь не на перевоспитание в духе Мао Цзэдуна (см. выше про картошку). Его - вместе с полевыми командирами - прямо с мятежа отправляют на "вагнеризацию" армии ближайшего союзника. Лукашенко так и объясняет своему министру обороны с говорящей, как у Гоголя, фамилией - Хренин: они нам помогут, они нам расскажут, они нам покажут. Не надо, говорит, их бояться, мы же "держим ухо востро".



Это, на минуточку, говорит человек, у которого от появления в стране 33 вагнеровцев летом 2020 года каждая волосинка усов дрожала. Он со страху выдумал еще 200, которые рыскают по лесам. "Не дают об урожае подумать". Об урожае человек не мог думать! А тут вдруг решил чуть ли не целую армию у себя принять. Чтобы что? Мясным штурмам научили? Казням кувалдой? Сбивать российские самолеты и вертолеты? Как захватить Ростов за пару часов и дойти до Москвы за один день? Или чтобы Уткин лекции о Третьем рейхе читал?



По поводу последнего даже шутить лень. Они там у себя собираются процесс века над мертвыми нацистами провести, а сами по горло в нацизме сидят и булькают что-то. Это уже не смешно, просто противно. Но в целом, как говорят белорусы, "цырк на дроце". Если бы у этих потешных идиотов не было ядерного арсенала, то обхохочешься просто.