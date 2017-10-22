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В Муроме ФСБ, прокуратура и администрация города с помощью угроз заставили отменить выступление панк-группы "Порнофильмы". Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на собственника рок-клуба "АРТ-бар 111" Татьяну Макурину.

"Мне прислали из муромской прокуратуры предостережение. Там написано, что городской прокуратурой рассмотрена информация УФСБ по Владимирской области о возможном проведении концерта панк-группы "Порнофильмы". В этом документе также написано, что, по сведениям УФСБ, "данное мероприятие нацелено для возможного инициирования протестной активности молодежи, а тексты песен панк-группы "Порнофильмы" пропагандируют асоциальный образ жизни, прививают недоверие и ненависть к органам государственной власти и правоохранительных органов, - рассказала Макурина. - Меня вызвали в прокуратуру. Собрались прокурор, сотрудники ФСБ и сообщили, что группа "Порнофильмы" выступать во Владимирской области не будет, потому что они экстремисты".

По словам Макуриной, городские власти угрожали, что она не сможет аботать и жить в Муроме. "Я понимаю, что чиновники могут мой клуб замучить проверками, назначить многотысячные штрафы, и мне придется уехать из города. "Арт-бар 111" – мой единственный источник дохода, а у меня трое детей", - сказала Макурина.

"Обвинять группу "Порнофильмы" в экстремизме - полный бред и абсурд. В текстах наших песен нет абсолютно никаких призывов к чему-либо. Мы противники национализма, расизма и фашизма. В наших песнях мы критикуем любое насилие, - сказал директор и гитарист группы Александр Русаков. - Мы не боимся прямо и жестко говорить о том, что нас волнует. Мы действительно затрагиваем в текстах песен многие социальные проблемы. Но мы никого со сцены не агитируем и не нарушаем законодательство".

По словам Русакова, власти Волгограда и Владимира уже пытались сорвать концерты группы. Владельцы клубов, где были запланированы выступления, под давлением чиновников отменили выступления. Но в этих городах музыкантам удалось найти другие площадки.