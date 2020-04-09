О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Freepress/m.278548.html
Также: Свобода слова, Интернет, Право, Здоровье, Россия, СМИ, Общество, Политика

статья Коронавирус: хроника преследований за слова

09.04.2020

В России ловят авторов ложных, по мнению властей, сообщений о коронавирусе. Возбуждено как минимум 11 уголовных дел, первое из них - за сатирический ролик. По административной статье о "злоупотреблении свободой СМИ" людей штрафуют на десятки тысяч рублей, они чаще всего признают вину, некоторые записывают видео с извинениями. Таких случаев уже десятки. Эпидемия стала удобным поводом для новых атак на непокорные СМИ.

12:28 | 14.04.2020

Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично написал донос в МВД на лидера "Альянса врачей" Анастасию Васильеву из-за видеозаписи, в которой она объявляет о всероссийской профсоюзной проверке больниц на наличие средств защиты. Алексей Навальный опубликовал повестку, согласно которой Васильеву просят в среду прийти в полицию для дачи объяснений по поводу видео.

10:53 | 14.04.2020

У создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова и родственников его жены прошли обыски по уголовному делу о распространении фейковой информации о коронавирусе. По версии СКР, кто-то от имени Воронцова написал во "Вконтакте", что в петербургском институте ФСБ 70 процентов личного состава заражены коронавирусом, а курсантов и офицеров при этом заставляют делать утреннюю зарядку. Воронцов проходит по делу свидетелем. новость Дальше →

07:51 | 14.04.2020

Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес "Новой газеты" после статьи Елены Милашиной о пандемии коронавируса в Чечне. Кадыров обвинил издание в "провокационной и взрывоопасной античеченской травле". ФСБ, по его словам, "фактически потворствует деятельности иностранной агентуры". "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками - так и скажите, - заявил Кадыров, обращаясь к руководству России. - Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет".

В публикации Милашиной говорится о семье Гараевых, в которой произошло массовое заражение коронавирусом. По данным журналистки, жители Чечни с симптомами коронавируса не сообшают о себе властям, поскольку Кадыров публично приравнял их к террористам.

16:07 | 13.04.2020

Управление СКР по Башкортостану возбудило уголовное дело о распространении фейковой информации о коронавирусе. Поводом стали сообщения в соцсетях о том, что руководство Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова якобы покинуло ее через окно, в то время как больница была закрыта на карантин из-за коронавируса у ряда пациентов. Публикации сопровождались видео. Его опубликовала лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева. По версии следствия, "информация не соответствует действительности".

14:22 | 13.04.2020

СКР возбудил сразу три новых уголовных дела из-за сообщений о коронавирусе. Согласно фабуле первого из них, неизвестный "в период не позднее 19 часов 9 апреля" на сайте одного из интернет-изданий Твери сообщил о "большой смертности" от коронавируса в горбольнице № 7, "в связи с чем выделяют определенное количество мешков для транспортировки тел умерших". Второе дело открыто из-за вышедшей 9 апреля в интернет-издании публикации о 30 заключенных, заболевших коронавирусом, в колонии поселка Топорок Тверской области. Третье дело возбудили в Татарстане из-за публикации в соцсети о вспышке коронавируса в Высокогорской центральной районной больнице. В ней говорилось, что "госпитализирована половина медперсонала учреждения". Все дела квалифицированы по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), всего открыто 9 таких дел.

12:13 | 13.04.2020

"Коммерсант-Уфа" по требованию Генпрокуратуры удалил новость о тысяче мест на городском кладбище для больных коронавирусом. Об этом писали также издания ProUfu.ru и "Башинформ.рф", сейчас заметки удалены. В Генпрокуратуре заявили, что участки для захоронения больных коронавирусом на уфимском кладбище не выделялись.

"Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - отмечают в надзорном ведомстве.

10:59 | 13.04.2020

В Екатеринбурге полицейские взяли объяснения у православной активистки, директора Музея святости на Урале Оксаны Ивановой. Поводом к визиту силовиков стал пост в Фейсбуке, в котором она пообещала призвать к отставке губернатора Евгения Куйвашева, если власти Свердловской области закроют православные церкви. Активистка назвала чиновника "врагом церкви". Ивановой вменяется статья 13.15 КоАП (злоупотребление свободой СМИ).

18:45 | 10.04.2020

Центральный аппарат СКР возбудил еще три уголовных дела о фейках про коронавирус. Дела открыты по новой статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). По версии следствия, в интернете написали о массовом заражении коронавирусом военных на российских базах в Сирии, а также о продлении режима самоизоляции на год и введении пропускного режима в Москве. Авторов сообщений ищут.

16:27 | 10.04.2020

Управление СКР по Новгородской области проводит проверку по факту размещения в одном из интернет-изданий статьи о 30 заболевших коронавирусом в ИК-6 в поселке Топорок Нижегородской области. "Данная информация не соответствует действительности", - заверяют в ведомстве. СКР ищет автора публикации.

13:50 | 10.04.2020

Директора издания "7x7" Павла Андреева опросили в отделе "К" МВД по Коми. Журналиста вызвали в полицию из-за того, что он репостнул во "Вконтакте" публикацию о коронавирусе с комментарием: "Сидите дома. Государству доверять нельзя даже в больницах". В полиции у него поинтересовались, его ли эта страница и делал ли он эту публикацию. Доносы на Андреева и еще несколько десятков человек написал экс-министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, еще находясь в должности. Кроме Андреева на опрос ходила блогер из Сыктывкара Ольга Боковикова.

19:09 | 09.04.2020

В Адыгее сотрудники регионального ЦПЭ заставили студента Артема Логунова извиниться на камеру за шутку в телеграм-чате. Он написал: "Отец работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но, мне кажется, началось..." Это сообщение - вариант старой шутки с имиджборда "Двач" - так высмеивают паникующих людей.

15:16 | 09.04.2020

Глава краснодарского штаба Алексея Навального Лев Гяммер подает судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телепропагандиста Владимира Соловьева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналиста Армена Гаспаряна. Последний опубликовал статью со скриншотами переписки, в которой, как утверждается, Гяммер признается, что готовит DDoS-атаку на "горячую линию" по коронавирусу. Соловьев и Симоньян репостнули скриншоты. Гяммер утверждает, что переписку сфабриковалали, создав фейковый чат с аккаунтами-двойниками.

11:34 | 09.04.2020

Генпрокуратура потребовала заблокировать ВК-группу "Нет самоизоляции". По версии ведомства, в сообществе "размещаются сведения о необходимости игнорирования мер по изоляции населения в связи с распространением нового коронавируса" и освещаются "акции с призывами выходить на улицу для демонстрации несогласия с мерами по самоизоляции людей". Группа уже заблокирована.

Кроме того, прокуратура Кировской области направила в региональное УФСБ материалы для возбуждения дела по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму в интернете). Дело предлагается открыть из-за того, что пользователь "Вконтакте" Дмитрий Ложкин под новостью о количестве заболевших в Кировской области призвал их сжигать вместо госпитализации.

11:15 | 09.04.2020

В Челябинской области на мать 13-летнего школьника из Каслинского района составили административный протокол: ребенок опубликовал в одном из ВК-пабликов информацию о том, что на местной автозаправке больше не будут заправлять машины из-за коронавируса. С подростком провели "профилактическую беседу", его матери инкриминировали часть 1 статьи 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

98613

11:08 | 09.04.2020

В Петербурге активистку Анну Шушпанову вызвали на повторный допрос по первому в России уголовному делу о рапространении фейковой информации про коронавирус. Она находится в статусе свидетеля.

06:42 | 09.04.2020

Жительницу Челябинска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье КоАП о "злоупотреблении свободой СМИ" из-за поста о коронавирусе во "Вконтакте". Претензии силовиков вызвали ее высказывания о том, что врачей заставляют ставить диагноз "пневмония" вместо коронавируса, а тестов в больницах не хватает.

23:01 | 08.04.2020

В управлении СКР по Петербургу повторно допросили Андрея Романова по первому в России уголовному делу о фейке про коронавирус. Романов сказал на допросе, что обладал информацией, размещенной в посте во "Вконтакте".

20:11 | 08.04.2020

ЦПЭ Северной Осетии ведет административное расследование в отношении осетинского блогера Алана Мамиева по статье о злоупотреблении свободой СМИ (часть 9 статьи 13.15 КоАП). Претензии полиции вызвало видео "#Коронавирус, как начало проекта утилизации "лишних людей".

16:36 | 08.04.2020

Против создателя ВК-паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбудили административное дело о фейке про коронавирус, сообщает RT: в публикации говорилось, что 70 процентов личного состава института ФСБ заражены COVID-19. В УМВД по Центральному району Петербурга адвокату "Правозащиты Открытки" Анастасии Бураковой сообщили, что о таком деле не знают.

Пост удален администрацией ВК; Воронцов не был его автором. Возможно, речь идет о провокации.

17:43 | 07.04.2020

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей по административной статье о "злоупотреблении свободой слова" жителя Чекмагушевского района Башкирии за распространение якобы фейковой новости о коронавирусе в соцсети. Он 20 марта увидел в сообществе в соцсети пост о коронавирусе и прокомментировал его. "В тексте мужчина сослался на несуществующую знакомую, якобы работающую в медицинском учреждении", - сообщили в республиканском МВД.

17:25 | 07.04.2020

СКР возбудил уголовное дело о распространении фейковой информации про коронавирус. Поводом стал юмористический ролик блогера Александра Торна, в котором он высмеивает конспирологическую теорию о происхождении коронавируса из российского вирусологического центра "Вектор". Позже СКР возбудил еще одно аналогичное дело - из-за публикации в интернете о том, что на границе города Волхов Лениградской области стоит бронетехника. новость Дальше →

17:20 | 07.04.2020

13:15 | 07.04.2020

Московского врача-нейрохирурга Всеволода Шурхая вызвали в прокуратуру для дачи объяснений, после того как он рассказал "Настоящему времени" о нехватке средств защиты в Национальном исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Тверская межрайонная прокуратура начала проверку центра.

08:15 | 07.04.2020

На жителя Кирова составили протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение недостоверной общественно значимой информации). Он написал в одном из пабликов, что число заболевших в Кировской области в десятки раз больше, чем по официальной статистике. Ему грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа. У кировчанина изъяли телефон.

14:43 | 06.04.2020

В Краснодаре в связи с публикациями о коронавирусе и карантине полицейские приходили к владельцу ВК-паблика "Жесть Краснодара" Сергею Доровских, секретарю крайкома КПРФ Александру Сафронову, главному редактору издания "Живая Кубань" Константину Звягинцеву и координатору регионального штаба Алексея Навального Льву Гяммеру. Доровских полицейские спрашивали о фейковом видео о строительстве в Сочи больницы для инфицированных коронавирусом и пригрозили ему уголовной ответственностью. В случае с Сафроновым силовиков заинтересовала статья о незаконности карантина в блоге на сайте краевого отделения КПРФ. К Гяммеру приходили из-за поста с критикой губернатора. Причиной визита к Звягинцеву стала новость об очередях в учреждениях, где выдают спецпропуска для водителей.

12:41 | 06.04.2020

В Иркутской области составили протокол по статье о распространении фейков на местную жительницу, которая написала в Вайбере, что у главврача местной больницы диагностирован коронавирус. Она принесла извинения. Ей грозит до 100 тысяч рублей штрафа.

98615

13:53 | 05.04.2020

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства изучает публикации Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузы" и "МБХ-медиа" о коронавирусе, заявил председатель этой комиссии Василий Пискарев. В частности, Deutsche Welle в своей публикации "приводит мнение правозащитников из признанной нежелательной организации "Открытая Россия" о том, что принятые нами законы по противодействию фейк-ньюс о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова", сказал Пискарев. "Медуза" и "Радио Свобода", по его словам, "распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности". "Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии", - добавил депутат.

10:21 | 05.04.2020

На 28-летнего жителя Уссурийска Приморского края, работающего на местном заводе, составили административный протокол о распространении заведомо недостоверной информации. Автор видео сообщил, что снял его "ради забавы", и извинился. В региональном управлении МВД сообщили, что в его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, и материалы направлены в следственные органы.

19:06 | 03.04.2020

В Петербурге возбуждено первое в России дело о распространении фейковой информации про коронавирус. Обыску и допросу подвеглась активистка Анна Шушпанова. В администрируемой ей ВК-группе 2 апреля появилась информация, что в городе Сестрорецке из местной больницы домой отпустили больного коронавирусом. Статья об уголовной ответственности за фейки о чрезвычайных ситуациях была включена в УК на этой неделе. новость Дальше →

13:49 | 03.04.2020

В Кургане 27-летнего местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за сообщение в соцсети о том, что коронавирус не является опасной инфекцией. Он призывал отменить "бессмысленные" меры карантина.

12:02 | 03.04.2020

Блогера из Читы Станислава Захарова оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео, в котором якобы содержались недостоверные данные о распространении коронавируса в Забайкалье. Он извинился.

16:44 | 02.04.2020

"Эхо Москвы в Оренбурге" по требованию Роскомнадзора удалило с сайта пост в блоге правозащитника Владимира Осечкина о "вспышке неизвестного заболевания" в оренбургской колонии.

14:59 | 02.04.2020

В Татарстане жительницу Альметьевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за якобы ложное голосовое сообщение о коронавирусе. Она извинилась.

13:28 | 02.04.2020

На издание "Говорит Магадан" полиция составила второй протокол о распространении фейков из-за заметки о нехватке защитных масок для медиков. Ранее против издания возбудили административное дело по той же статье из-за новости о смерти человека в больнице с подозрением на коронавирус. Изданию грозят штрафы на общую сумму до миллиона рублей. Цензуре подверглось также "Эхо Москвы в Оренбурге". новость Дальше →

20:03 | 01.04.2020

В Кургане на 30 тысяч рублей оштрафован автор якобы фейкового сообщения о коронавирусе. 20 марта он написал в комментарии в ВК-паблике "Инцидент Курган", что официальные данные о количестве заболевших не соответствуют действительности. Оштрафованный извинился.

19:53 | 01.04.2020

В Перми суд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора комментария, оставленного под новостью на одном из информационных порталов. В нем говорилось о сокрытии властями реального количества инфицированных и стягивании к городу войск Росгвардии.

14:37 | 31.03.2020

Городской суд Бугульмы (Татарстан) 27 марта оштрафовал на 30 тысяч рублей 20-летнего местного жителя, который в комментарии под новостью в одной из соцсетей написал, что в Казани до начала ведения официальной статистики по коронавирусу уже было 8 больных. Он признал, что придумал это, и извинился.

14:08 | 31.03.2020

Лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева дала объяснения в СКР по поводу "заведомо ложной информации" о коронавирусе. Она взяла 51-ю статью Конституции. На Васильеву подало донос пригожинское Федеральное агентство новостей из-за видеоролика, в котором она призвала медиков не работать без средств защиты. "Альянс врачей" создан при поддержке Алексея Навального. новость Дальше →

11:25 | 31.03.2020

Госдума приняла поправки в УК о наказаниях за распространение недостоверной информации при эпидемии и за нарушение карантина. Срок за фейк - до 5 лет. Нарушителям карантина, если в результате их действий погибли два или более человека, грозит от 5 до 7 лет колонии. Принят также закон о расширении полномочий правительства в условиях чрезвычайной ситуации. новость Дальше →

06:31 | 31.03.2020

В Новокузнецке против 33-летней местной жительницы возбудили административное дело о распространении фейковой информации. Она на своей странице пересказала историю о смерти молодого человека с коронавирусом, которую узнала от работающей в больнице родственницы. Женщин попросила прощения.

11:40 | 30.03.2020

В отношении 20-летней студентки медвуза из Усольского района Иркутской области возбуждено административное дело о распространении заведомо недостоверной информации. Ее обвинили в записи аудиосообщения, размещенного в одном из чатов во "Вконтакте". В нем говорилось, что количество зараженных коронавирусом в Иркутске и Ангарске превысило 35 человек.х

12:50 | 29.03.2020

27-летнего SMM-специалиста из Пензы привлекли к административной ответственности по статье о злоупотреблении свободой СМИ. По версии МВД, он сообщил в соцсети "сведения о количестве заболевших коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан, не соответствующие действительности". Как пояснил автор сообщения на камеру, он узнал от знакомых, что в Пензе уже 60 случаев заражения и почти тысяча человек под подозрением. По его словам, он хотел выяснить у пользователей соцсети информацию о реальной картине распространения вируса.

16:43 | 20.03.2020

"Эхо Москвы" по требованию Роскомнадзора удалило запись передачи "Особое мнение" с политологом Валерием Соловьем. В передаче политолог утверждал, что в России от коронавируса умерли 1600 человек.

06:03 | 20.03.2020

Мировой суд 19 марта оштрафовал 28-летнюю Оксану Гарипову из Нижнекамска (Татарстан) по статье о злоупотреблении свободой СМИ. Поводом стало голосовое сообщение в WhatsApp, в котором говорилось о скором закрытии города. Гарипова сама обратилась на местый телеканал и извинилась, сказав, что пошутила.

Комментарии 25 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
09.04.2020
статья Статьи по теме
Кадр запрещенного ролика "Ку-ку, это я"

Кляповое мышление

30.12.2019

2019-й был годом ожесточенных преследований россиян за высказывания. Дел по 282-й статье стало намного меньше. Зато мы увидели взрывной рост абсурдных дел об оправдании или призывах к терроризму. Система карает за антиимперскую публицистику, покушения на светлый образ Путина и попытки хотя бы на словах привлечь к ответственности судей, силовиков и высшее руководство. ВИДЕО.
Фото и Видео
50968
Play own
Свободу Абдулмумину Гаджиеву
50940
Play own
Новогодний парад запрещенки
50935
Play own
Хулиганы с чучелом Путина
50886
Play own
ОБСЕ, свобода слова и гигиена
Реклама


Выбор читателей
статья Кадыров угрожает убийствами
Рамзан Кадыров. Кадр ЧГТРК "Грозный"
новость Предатель в СБУ
Задержание Валерия Шайтанова. Фото: ssu.gov.ua
в блоге Заразиться и умереть за Родину
26
статья Сечин заплатит за унижение
Путин и Сечин. Февраль 2020. Фото: kremlin.ru
статья Как сидят в ОРДЛО
Енакиевская колония. Кадр видео
РЕКЛАМА
статья Паспортная зараза
Илья Мильштейн
новость Россияне о Путине и олигархах
Митинг в поддержку Путина в Лужниках. Фото Грани.Ру
статья Отнимитесь, регионы
Виталий Портников
новость Обыск у "Омбудсмена полиции"
Владимир Воронцов. Фото: ВК-паблик "Белгород № 1"
новость Ангарский бунт: итоги
Пожар в иркутской ИК-15. Фото: ФБ-страница Павла Глущенко
статья Схватка в Киеве
Виталий Портников
новость Россия кидает погорельцев
Пожар в Забайкалье, апрель 2019. Кадр видео телеканала "360°"
статья Кадыров против Мишустина
Рамзан Кадыров. Кадр ЧГТРК "Грозный"
статья Слишком храбрый олигарх
Леонид Федун. Фото: живуспортом.рф
статья Вертикаль схлопнулась
Илья Мильштейн
статья Вирус и заговор
Фото пресс-службы Белого Дома
статья Россияне едут домой
Фото: protezionecivile.gov.it
новость России не платят выкуп
Вход в Александровское подворье. Фото: Википедия
статья Путин на фоне трагедии
Путин и Собянин с главврачом в Коммунарке. Фото: kremlin.ru
новость Шойгу: Верните Конева
Снос памятника маршалу Ивану Коневу. Кадр видео