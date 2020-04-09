В России ловят авторов ложных, по мнению властей, сообщений о коронавирусе. Возбуждено как минимум 11 уголовных дел, первое из них - за сатирический ролик. По административной статье о "злоупотреблении свободой СМИ" людей штрафуют на десятки тысяч рублей, они чаще всего признают вину, некоторые записывают видео с извинениями. Таких случаев уже десятки . Эпидемия стала удобным поводом для новых атак на непокорные СМИ.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично написал донос в МВД на лидера "Альянса врачей" Анастасию Васильеву из-за видеозаписи, в которой она объявляет о всероссийской профсоюзной проверке больниц на наличие средств защиты. Алексей Навальный опубликовал повестку, согласно которой Васильеву просят в среду прийти в полицию для дачи объяснений по поводу видео.

У создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова и родственников его жены прошли обыски по уголовному делу о распространении фейковой информации о коронавирусе. По версии СКР, кто-то от имени Воронцова написал во "Вконтакте", что в петербургском институте ФСБ 70 процентов личного состава заражены коронавирусом, а курсантов и офицеров при этом заставляют делать утреннюю зарядку. Воронцов проходит по делу свидетелем. Дальше →

Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес "Новой газеты" после статьи Елены Милашиной о пандемии коронавируса в Чечне. Кадыров обвинил издание в "провокационной и взрывоопасной античеченской травле". ФСБ, по его словам, "фактически потворствует деятельности иностранной агентуры". "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками - так и скажите, - заявил Кадыров, обращаясь к руководству России. - Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет". В публикации Милашиной говорится о семье Гараевых, в которой произошло массовое заражение коронавирусом. По данным журналистки, жители Чечни с симптомами коронавируса не сообшают о себе властям, поскольку Кадыров публично приравнял их к террористам.

Управление СКР по Башкортостану возбудило уголовное дело о распространении фейковой информации о коронавирусе. Поводом стали сообщения в соцсетях о том, что руководство Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова якобы покинуло ее через окно, в то время как больница была закрыта на карантин из-за коронавируса у ряда пациентов. Публикации сопровождались видео. Его опубликовала лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева. По версии следствия, "информация не соответствует действительности".

СКР возбудил сразу три новых уголовных дела из-за сообщений о коронавирусе. Согласно фабуле первого из них, неизвестный "в период не позднее 19 часов 9 апреля" на сайте одного из интернет-изданий Твери сообщил о "большой смертности" от коронавируса в горбольнице № 7, "в связи с чем выделяют определенное количество мешков для транспортировки тел умерших". Второе дело открыто из-за вышедшей 9 апреля в интернет-издании публикации о 30 заключенных, заболевших коронавирусом, в колонии поселка Топорок Тверской области. Третье дело возбудили в Татарстане из-за публикации в соцсети о вспышке коронавируса в Высокогорской центральной районной больнице. В ней говорилось, что "госпитализирована половина медперсонала учреждения". Все дела квалифицированы по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), всего открыто 9 таких дел.

"Коммерсант-Уфа" по требованию Генпрокуратуры удалил новость о тысяче мест на городском кладбище для больных коронавирусом. Об этом писали также издания ProUfu.ru и "Башинформ.рф", сейчас заметки удалены. В Генпрокуратуре заявили, что участки для захоронения больных коронавирусом на уфимском кладбище не выделялись. "Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - отмечают в надзорном ведомстве.

В Екатеринбурге полицейские взяли объяснения у православной активистки, директора Музея святости на Урале Оксаны Ивановой. Поводом к визиту силовиков стал пост в Фейсбуке, в котором она пообещала призвать к отставке губернатора Евгения Куйвашева, если власти Свердловской области закроют православные церкви. Активистка назвала чиновника "врагом церкви". Ивановой вменяется статья 13.15 КоАП (злоупотребление свободой СМИ).

Центральный аппарат СКР возбудил еще три уголовных дела о фейках про коронавирус. Дела открыты по новой статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). По версии следствия, в интернете написали о массовом заражении коронавирусом военных на российских базах в Сирии, а также о продлении режима самоизоляции на год и введении пропускного режима в Москве. Авторов сообщений ищут.

Управление СКР по Новгородской области проводит проверку по факту размещения в одном из интернет-изданий статьи о 30 заболевших коронавирусом в ИК-6 в поселке Топорок Нижегородской области. "Данная информация не соответствует действительности", - заверяют в ведомстве. СКР ищет автора публикации.

Директора издания "7x7" Павла Андреева опросили в отделе "К" МВД по Коми. Журналиста вызвали в полицию из-за того, что он репостнул во "Вконтакте" публикацию о коронавирусе с комментарием: "Сидите дома. Государству доверять нельзя даже в больницах". В полиции у него поинтересовались, его ли эта страница и делал ли он эту публикацию. Доносы на Андреева и еще несколько десятков человек написал экс-министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, еще находясь в должности. Кроме Андреева на опрос ходила блогер из Сыктывкара Ольга Боковикова.

В Адыгее сотрудники регионального ЦПЭ заставили студента Артема Логунова извиниться на камеру за шутку в телеграм-чате. Он написал: "Отец работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но, мне кажется, началось..." Это сообщение - вариант старой шутки с имиджборда "Двач" - так высмеивают паникующих людей.

Глава краснодарского штаба Алексея Навального Лев Гяммер подает судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телепропагандиста Владимира Соловьева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналиста Армена Гаспаряна. Последний опубликовал статью со скриншотами переписки, в которой, как утверждается, Гяммер признается, что готовит DDoS-атаку на "горячую линию" по коронавирусу. Соловьев и Симоньян репостнули скриншоты. Гяммер утверждает, что переписку сфабриковалали, создав фейковый чат с аккаунтами-двойниками.

Генпрокуратура потребовала заблокировать ВК-группу "Нет самоизоляции". По версии ведомства, в сообществе "размещаются сведения о необходимости игнорирования мер по изоляции населения в связи с распространением нового коронавируса" и освещаются "акции с призывами выходить на улицу для демонстрации несогласия с мерами по самоизоляции людей". Группа уже заблокирована. Кроме того, прокуратура Кировской области направила в региональное УФСБ материалы для возбуждения дела по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму в интернете). Дело предлагается открыть из-за того, что пользователь "Вконтакте" Дмитрий Ложкин под новостью о количестве заболевших в Кировской области призвал их сжигать вместо госпитализации.

В Челябинской области на мать 13-летнего школьника из Каслинского района составили административный протокол: ребенок опубликовал в одном из ВК-пабликов информацию о том, что на местной автозаправке больше не будут заправлять машины из-за коронавируса. С подростком провели "профилактическую беседу", его матери инкриминировали часть 1 статьи 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).





В Петербурге активистку Анну Шушпанову вызвали на повторный допрос по первому в России уголовному делу о рапространении фейковой информации про коронавирус. Она находится в статусе свидетеля.

Жительницу Челябинска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье КоАП о "злоупотреблении свободой СМИ" из-за поста о коронавирусе во "Вконтакте". Претензии силовиков вызвали ее высказывания о том, что врачей заставляют ставить диагноз "пневмония" вместо коронавируса, а тестов в больницах не хватает.

В управлении СКР по Петербургу повторно допросили Андрея Романова по первому в России уголовному делу о фейке про коронавирус. Романов сказал на допросе, что обладал информацией, размещенной в посте во "Вконтакте".

ЦПЭ Северной Осетии ведет административное расследование в отношении осетинского блогера Алана Мамиева по статье о злоупотреблении свободой СМИ (часть 9 статьи 13.15 КоАП). Претензии полиции вызвало видео "#Коронавирус, как начало проекта утилизации "лишних людей".

Против создателя ВК-паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбудили административное дело о фейке про коронавирус, сообщает RT: в публикации говорилось, что 70 процентов личного состава института ФСБ заражены COVID-19. В УМВД по Центральному району Петербурга адвокату "Правозащиты Открытки" Анастасии Бураковой сообщили, что о таком деле не знают.



Пост удален администрацией ВК; Воронцов не был его автором. Возможно, речь идет о провокации.

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей по административной статье о "злоупотреблении свободой слова" жителя Чекмагушевского района Башкирии за распространение якобы фейковой новости о коронавирусе в соцсети. Он 20 марта увидел в сообществе в соцсети пост о коронавирусе и прокомментировал его. "В тексте мужчина сослался на несуществующую знакомую, якобы работающую в медицинском учреждении", - сообщили в республиканском МВД.

СКР возбудил уголовное дело о распространении фейковой информации про коронавирус. Поводом стал юмористический ролик блогера Александра Торна, в котором он высмеивает конспирологическую теорию о происхождении коронавируса из российского вирусологического центра "Вектор". Позже СКР возбудил еще одно аналогичное дело - из-за публикации в интернете о том, что на границе города Волхов Лениградской области стоит бронетехника. Дальше →

Московского врача-нейрохирурга Всеволода Шурхая вызвали в прокуратуру для дачи объяснений, после того как он рассказал "Настоящему времени" о нехватке средств защиты в Национальном исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Тверская межрайонная прокуратура начала проверку центра.

На жителя Кирова составили протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение недостоверной общественно значимой информации). Он написал в одном из пабликов, что число заболевших в Кировской области в десятки раз больше, чем по официальной статистике. Ему грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа. У кировчанина изъяли телефон.

В Краснодаре в связи с публикациями о коронавирусе и карантине полицейские приходили к владельцу ВК-паблика "Жесть Краснодара" Сергею Доровских, секретарю крайкома КПРФ Александру Сафронову, главному редактору издания "Живая Кубань" Константину Звягинцеву и координатору регионального штаба Алексея Навального Льву Гяммеру. Доровских полицейские спрашивали о фейковом видео о строительстве в Сочи больницы для инфицированных коронавирусом и пригрозили ему уголовной ответственностью. В случае с Сафроновым силовиков заинтересовала статья о незаконности карантина в блоге на сайте краевого отделения КПРФ. К Гяммеру приходили из-за поста с критикой губернатора. Причиной визита к Звягинцеву стала новость об очередях в учреждениях, где выдают спецпропуска для водителей.

В Иркутской области составили протокол по статье о распространении фейков на местную жительницу, которая написала в Вайбере, что у главврача местной больницы диагностирован коронавирус. Она принесла извинения. Ей грозит до 100 тысяч рублей штрафа.





Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства изучает публикации Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузы" и "МБХ-медиа" о коронавирусе, заявил председатель этой комиссии Василий Пискарев. В частности, Deutsche Welle в своей публикации "приводит мнение правозащитников из признанной нежелательной организации "Открытая Россия" о том, что принятые нами законы по противодействию фейк-ньюс о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова", сказал Пискарев. "Медуза" и "Радио Свобода", по его словам, "распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности". "Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии", - добавил депутат.

На 28-летнего жителя Уссурийска Приморского края, работающего на местном заводе, составили административный протокол о распространении заведомо недостоверной информации. Автор видео сообщил, что снял его "ради забавы", и извинился. В региональном управлении МВД сообщили, что в его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, и материалы направлены в следственные органы.

В Петербурге возбуждено первое в России дело о распространении фейковой информации про коронавирус. Обыску и допросу подвеглась активистка Анна Шушпанова. В администрируемой ей ВК-группе 2 апреля появилась информация, что в городе Сестрорецке из местной больницы домой отпустили больного коронавирусом. Статья об уголовной ответственности за фейки о чрезвычайных ситуациях была включена в УК на этой неделе. Дальше →

В Кургане 27-летнего местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за сообщение в соцсети о том, что коронавирус не является опасной инфекцией. Он призывал отменить "бессмысленные" меры карантина.

Блогера из Читы Станислава Захарова оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео, в котором якобы содержались недостоверные данные о распространении коронавируса в Забайкалье. Он извинился.

"Эхо Москвы в Оренбурге" по требованию Роскомнадзора удалило с сайта пост в блоге правозащитника Владимира Осечкина о "вспышке неизвестного заболевания" в оренбургской колонии.

В Татарстане жительницу Альметьевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за якобы ложное голосовое сообщение о коронавирусе. Она извинилась.

На издание "Говорит Магадан" полиция составила второй протокол о распространении фейков из-за заметки о нехватке защитных масок для медиков. Ранее против издания возбудили административное дело по той же статье из-за новости о смерти человека в больнице с подозрением на коронавирус. Изданию грозят штрафы на общую сумму до миллиона рублей. Цензуре подверглось также "Эхо Москвы в Оренбурге". Дальше →

В Кургане на 30 тысяч рублей оштрафован автор якобы фейкового сообщения о коронавирусе. 20 марта он написал в комментарии в ВК-паблике "Инцидент Курган", что официальные данные о количестве заболевших не соответствуют действительности. Оштрафованный извинился.

В Перми суд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора комментария, оставленного под новостью на одном из информационных порталов. В нем говорилось о сокрытии властями реального количества инфицированных и стягивании к городу войск Росгвардии.

Городской суд Бугульмы (Татарстан) 27 марта оштрафовал на 30 тысяч рублей 20-летнего местного жителя, который в комментарии под новостью в одной из соцсетей написал, что в Казани до начала ведения официальной статистики по коронавирусу уже было 8 больных. Он признал, что придумал это, и извинился.

Лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева дала объяснения в СКР по поводу "заведомо ложной информации" о коронавирусе. Она взяла 51-ю статью Конституции. На Васильеву подало донос пригожинское Федеральное агентство новостей из-за видеоролика, в котором она призвала медиков не работать без средств защиты. "Альянс врачей" создан при поддержке Алексея Навального. Дальше →

Госдума приняла поправки в УК о наказаниях за распространение недостоверной информации при эпидемии и за нарушение карантина. Срок за фейк - до 5 лет. Нарушителям карантина, если в результате их действий погибли два или более человека, грозит от 5 до 7 лет колонии. Принят также закон о расширении полномочий правительства в условиях чрезвычайной ситуации. Дальше →

В Новокузнецке против 33-летней местной жительницы возбудили административное дело о распространении фейковой информации. Она на своей странице пересказала историю о смерти молодого человека с коронавирусом, которую узнала от работающей в больнице родственницы. Женщин попросила прощения.

В отношении 20-летней студентки медвуза из Усольского района Иркутской области возбуждено административное дело о распространении заведомо недостоверной информации. Ее обвинили в записи аудиосообщения, размещенного в одном из чатов во "Вконтакте". В нем говорилось, что количество зараженных коронавирусом в Иркутске и Ангарске превысило 35 человек.х

27-летнего SMM-специалиста из Пензы привлекли к административной ответственности по статье о злоупотреблении свободой СМИ. По версии МВД, он сообщил в соцсети "сведения о количестве заболевших коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан, не соответствующие действительности". Как пояснил автор сообщения на камеру, он узнал от знакомых, что в Пензе уже 60 случаев заражения и почти тысяча человек под подозрением. По его словам, он хотел выяснить у пользователей соцсети информацию о реальной картине распространения вируса.

"Эхо Москвы" по требованию Роскомнадзора удалило запись передачи "Особое мнение" с политологом Валерием Соловьем. В передаче политолог утверждал, что в России от коронавируса умерли 1600 человек.