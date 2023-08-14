

Фото: Минобороны Украины



В связи с темпами украинского контрнаступления в прессе США и Германии общим местом стали утверждения разного рода экспертов о том, что украинские военные в недостаточной степени усвоили военную доктрину НАТО и основные принципы ведения боевых действий, которым их учили в западных странах. Отсюда, дескать, их неспособность прорвать заранее подготовленную российскую оборону. При этом подавляющее большинство авторов таких публикаций настроены отнюдь не пророссийски. Как правило, в своих статьях они призывают к наращиванию и ускорению военной помощи Украине. А вот эксперты, которых они опрашивают, могут вольно или невольно транслировать нарративы американского и германского правительств, которым важно сместить акценты. Российские же пропагандисты на основе такого рода публикаций делают далекоидущие выводы о том, что военные доктрины НАТО вообще неэффективны в современной большой войне. Вполне возможно, что так же на самом деле думают российские генералы.



У западной общественности, экспертов и политиков были завышенные ожидания в отношении украинского контрнаступления. Казалось, что поставки современных западных танков и средств ПВО способны привести к быстрому успеху и переломить ход войны. А когда этого не случилось, причины начали искать в том, что украинская армия якобы неправильно применяет полученные западные вооружения и технику и не усвоила военную доктрину НАТО. Но давайте зададимся двумя вопросами. Во-первых, как бы работала эта доктрина, если бы сейчас против российской группировки в Украине, включающей в себя практически все боеспособные части и соединения российских вооруженных сил, сражались не ВСУ, а войска НАТО во главе с США? И, во-вторых, может ли украинская армия в нынешних условиях применять принципы ведения боя, разработанные в НАТО в первую очередь для американской армии?



Итак, представим себе, что против нынешней группировки российских войск в Украине собралась мощная натовская коалиция во главе с Америкой и ВСУ в этой коалиции играют лишь вспомогательную роль. Очевидно, что против российской группировки в 300-400 тысяч военнослужащих американцы и их союзники выставили бы примерно такую же по численности группировку, но оснастили бы ее самыми современными средствами борьбы, причем перебросив их со всех других театров. И с самого первого дня боевых действий США и их союзники озаботились бы развертыванием дополнительного производства ракет, артиллерийских снарядов и авиационных боеприпасов.



Натовская доктрина предпочитает бесконтактные бои. Поэтому на первом этапе американцы использовали бы авиацию и дальнобойные ракеты для уничтожения российской авиации, средств ПВО средней и большой дальности и оперативно-тактических ракетных комплексов. При этом из авиации в первую очередь применялись бы малозаметные для радаров самолеты 5-го поколения - бомбардировщики B-2 (21 единица) и многоцелевые истребители F-35 (более 960 единиц к 1 августа 2023 года). Россия может противопоставить им только многоцелевой истребитель Су-57 (до 15 единиц, включая прототипы). Также американцы и их союзники использовали бы все дальнобойные ракеты - не только АTACMS (до 320 км), но и Taurus, и Storm Shadow, и SCALP, причем не в экспортном, а в "родном" исполнении дальностью 500-600 км, а также еще более дальнобойные "Томагавки" (дальность до 2500 км).



Можно не сомневаться, что на первом этапе операции были бы уничтожены все российские военные суда в Черном и Каспийском морях и Россия лишилась бы носителей "Калибров". Также была бы уничтожена большая часть российской авиации и почти все аэродромы, средства ПВО и пусковые установки оперативно-тактических ракет, учитывая превосходство НАТО в высокоточном оружии и средствах радиоэлектронной борьбы. После этого можно было бы переходить ко второму этапу, когда ударная авиация стала бы наносить удары по позициям танков, артиллерии, РСЗО, скоплениям пехоты, складам и командным пунктам. А на третьем этапе операции моторизованные части союзников при поддержке авиации и артиллерии добивали бы российскую пехоту, испытывающую острую нехватку тяжелой техники и боеприпасов. При этом войска США и их союзников, как и жизненные центры Украины, были бы надежно прикрыты средствами ПВО и ПРО - многими десятками батарей Patriot, SAMP/T, NASAMS и др.



Конечно, потери США и их союзников в людях и в технике были бы значительно больше, чем во время двух войн против Ирака. Не все российские ракеты, самолеты, танки и артиллерия были бы уничтожены, некоторые уцелевшие смогли бы нанести противнику чувствительный урон. Но в целом натовские стратеги могли бы рассчитывать разгромить российскую группировку в Украине максимум за 3-4 месяца, причем используя только накопленные запасы вооружения и боеприпасов, без нового производства. Так что теоретически стратегия НАТО могла бы сработать в Украине, но только при условии, что против российских войск сражались бы армии США и других стран НАТО с использованием основной части своих вооружений. Так что по опыту нынешней российско-украинской войны никак нельзя сделать вывод о неприменимости доктрины НАТО в современной большой войне.



Но главный-то вопрос состоит в том, имеет ли возможность Украина вести войну в соответствии с тактикой и стратегией, разработанной для армий НАТО, и прежде всего американской. И на этот вопрос приходится дать отрицательный ответ. Но причина заключается отнюдь не в низкой выучке украинских солдат и офицеров. Наоборот, по свидетельству западных инструкторов, по своей боевой выучке украинцы превосходят большинство армий НАТО. Дело только в недостатке у ВСУ современных вооружений.



Украина имеет сейчас только две батареи Patriot и одну батарею SAMP/T. Страны НАТО в своей стратегии полагаются на использование самолетов 5-го поколения. Украина же до сих пор не имеет даже самолетов 4-го поколения, к которым относятся истребители F-16. Между тем обучение украинских пилотов на F-16 бесконечно откладывается. Пока началась только языковая подготовка. По оценке некоторых представителей американской администрации, в сколько-нибудь значимом количестве (36-48 единиц) F-16 смогут прибыть в Украину лишь к концу будущего года, при том что Украине для завоевания господства в воздухе нужно 200-250 таких самолетов. Видимо, кто-то в администрации Байдена рассчитывает, что американские истребители прибудут в Украину уже после прекращения боевых действий, чтобы не слишком злить Путина.



Та же картина и с дальнобойными ракетами, которых у Украины слишком мало. При этом США и Германия до сих пор отказываются поставлять Киеву ракеты ATACMS и Taurus. Украина получила менее 100 современных западных танков Leopard 2 и Challenger 2, американские "Абрамсы" до сих пор не прибыли. В России же, по оценке западных экспертов, в месяц производится 50 танков. Правда, речь идет по большей части не о новых танках, а о модернизации старых, снимаемых с хранения. Но все равно российская танковая группировка в Украине превышает 1000 единиц. В этих условиях командованию ВСУ приходится возвращаться к тактике времен Второй мировой и даже Первой мировой войны и медленно прогрызать оборону противника, действуя небольшими группами и полагаясь прежде всего на поддержку артиллерии и РСЗО. При этом плотность российских минных заграждений во много раз превышает максимальную плотность минных заграждений в годы Второй мировой войны.



Рискну утверждать, что в нынешних условиях командование ВСУ не допустило никаких ошибок ни в планировании, ни в проведении наступления. И единственный способ нарастить его темпы - ускорить и увеличить поставки Украине современных вооружений и боевой техники.