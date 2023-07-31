

Фото: Минобороны Украины



На фронте наступает решающий момент. Командование ВСУ начало вводить в бой основные силы, предназначенные для контрнаступления, и это позволило достичь продвижения по направлению к Токмаку. В случае выхода украинской армии к черноморскому побережью российская группировка у Днепра будет отрезана от Крыма и ей будет грозить уничтожение. А на востоке Запорожской области украинские воины после упорных боев освободили село Старомайорское, важный пункт российской обороны.



Сейчас уже нет сомнений в том, что следующие 4-5 недель станут решающими. Если ВСУ не удастся до начала сентября прорвать вторую линию российской обороны на юге, это будет означать неудачу контрнаступления со всеми вытекающими для Украины и ее союзников последствиями. Если осуществить такой прорыв удастся позже, это уже мало поможет Украине. Ведь примерно с середины октября начнется период дождей и осенней распутицы, и развить наступление на юг, к побережью Черного и Азовского морей, уже не получится. А к концу весны, когда ВСУ смогут возобновить наступление, на юге будет построена новая линия российской обороны.



Даже если украинским войскам удастся вернуть Бахмут и прилегающую к нему территорию, это будет лишь утешительным призом, не имеющим стратегического значения. Украинское командование все это хорошо понимает и потому начинает вводить в бой основные силы еще до того, как достигнуто хотя бы вклинение в главную полосу обороны. Прорыв нужен в самое ближайшее время.



Между тем силы российских войск истощаются, а уровень их людских потерь повышается. С начала лета ряд гражданских больниц в России, прежде всего в Москве, Петербурге и Ростове, а также в оккупированном Севастополе перепрофилируют в военные госпитали. О росте потерь убитыми и ранеными косвенно свидетельствуют и спешно принятые законы об ужесточении ограничений для подлежащих военному призыву. Но за два месяца украинского контрнаступления резервы агрессора все еще не истощены. Видимо, объемы российской скрытой мобилизации за счет призывников и добровольцев из числа ранее служивших оказались существенно выше экспертных оценок.



Российские войска упорно обороняются, так что продвижение украинцев в отдельные дни составляет лишь сотни метров. Одновременно россияне начали довольно серьезное наступление на Купянск, чтобы восстановить свои коммуникации в Харьковской области, хотя пока без серьезных успехов.



Для того чтобы воины ВСУ за оставшееся время контрнаступления смогли достичь решающих успехов, необходимы массовые поставки современных западных вооружений. А вот с этим сохраняются старые проблемы. Белый дом до сих пор не дал формального разрешения на начало обучения украинских пилотов на самолетах F-16, и уже не вызывает сомнений, что задержка имеет не технические, а политические причины. Эти самолеты в лучшем случае прибудут в Украину лишь в самом конце 2023 года. Американские танки Abrams, судя по последним сообщениям, прибудут в Украину в сентябре и теоретически еще могут быть использованы в нынешнем контрнаступлении. Но что мешало поставить "Абрамсы" хотя бы на месяц раньше?



До сих пор не решен вопрос с поставками Украине дальнобойных американских ракет ATACMS, которые в конце этого года начнут постепенно снимать с вооружения, то есть их отправка в Украину никак не подорвет боеспособность американских вооруженных сил. Аналогичным образом в Германии на призыв ряда партий, в том числе входящих в правящую коалицию, предоставить дальнобойные немецко-шведские ракеты Taurus класса "воздух - земля", имеющие дальность до 500 километров, правительство Олафа Шольца до сих пор отвечает отрицательно, и оппоненты обвиняют канцлера в отсутствии политической воли. А ведь из 600 имеющихся у Бундесвера ракет этого типа 450 в настоящее время выведены из эксплуатации, но могут быть модернизированы для экспорта. (Аналогичные британские и французские ракеты Украине уже поставлены.)



Также до сих пор не прибыли в Украину новые батареи Patriot и SAMP/T, с помощью которых можно было бы закрыть небо над большинством украинских городов от российских ракет. Как видим, США и Германия превращаются в главный тормоз наращивания военной помощи Украине.



Тем временем произошла, судя по всему, плановая утечка информации о том, что несколько отставных высокопоставленных американских чиновников продолжили секретные переговоры с действующими представителями российского внешнеполитического ведомства и спецслужб. The Moscow Times пишет, что в ходе этих переговоров США будто бы "предложили Кремлю повторно провести голосование в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, чтобы выяснить истинные пожелания их жителей - хотят ли они жить в составе РФ". А также что "США готовы конструктивно работать с озабоченностями России в части национальной безопасности", читай - не пускать Украину в НАТО.



Новые фейковые референдумы означали бы фактическую капитуляцию Украины и Запада. Утечка информации о подобном диком предложении, по всей видимости, призвана оказать давление на Украину, чтобы побудить ее к какому-то компромиссу - возможно, по корейскому варианту. По всей вероятности, сейчас Байден и Шольц пытаются решить в принципе нерешаемую, по сути шизофреническую задачу: как сделать так, чтобы в войне победила Украина, но Россия при этом не проиграла.



Возможно, первоначально западные лидеры рассчитывали, что Украина сможет победить без ATACMS и F-16, если ей будет поставлено несколько десятков современных западных танков и достаточное число артиллерийских боеприпасов. Но теперь выяснилось, что новые танки пока на поле боя погоды не делают. А произвести такое количество снарядов, чтобы ВСУ хотя бы сравнялись по этому показателю с российской армией, ВПК США и их союзников в ближайшие месяцы не смогут. Вот и получается, что без дальнобойных ракет и современных самолетов не обойтись. Думаю, что в конце концов и ATACMS, и F-16 в Украине появятся. Только с их помощью ВСУ придется сперва отражать российское наступление, которое скорее всего последует этой зимой.



Ближайшие месяцы критически важны. С Нового года в США начнется активная фаза президентской кампании. Дональд Трамп, вероятный кандидат в президенты, уже призвал республиканцев в Палате представителей заблокировать военную помощь Украине до тех пор, пока не будет начато официальное расследование коррупционных связей сына президента Байдена. Можно не сомневаться, что в ходе президентской гонки вопрос помощи Украине будет все больше использоваться как средство политической борьбы.



А в Польше в конце этого года предстоят парламентские выборы, на которых, скорее всего, ни одна партия не получит большинства. Две крупнейшие партии страны - правящая "Право и справедливость" и оппозиционная "Гражданская платформа" - едины по вопросу о необходимости максимальной поддержки Украины. Но совместно править они не смогут из-за острых противоречий по другим вопросам. А в других вариантах коалиции весьма вероятно участие третьей по популярности партии "Конфедерация", которая, среди прочего, выступает за сокращение помощи Украине.



Цена сомнений и промедлений исключительно высока.