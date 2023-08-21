

Выставка подбитой российской техники в Киеве. Фото: Минобороны Украины



В американской прессе вновь появляются прямые намеки на "заморозку" российско-украинской войны по фактической линии фронта по "корейскому" образцу. В обмен на согласие с потерей территорий, пусть и не оформленное юридически, Украине предлагается членство в НАТО или в ЕС.



Понятно, почему такие статьи публикуются именно сейчас. В США уже полным ходом идет президентская кампания, и администрация Джо Байдена очень хотела бы завершения войны до выборов 2024 года - прекращение боевых действий в Украине увеличит шансы нынешнего президента на переизбрание. Первоначально в Белом доме рассчитывали (или декларировали, что рассчитывают) на победу Украины в ходе нынешнего украинского контрнаступления, начавшегося в июне. Хотя на самом деле не было никаких объективных оснований полагать, что российская армия в ходе контрнаступления будет столь серьезно разбита, что вынуждена будет оставить все оккупированные украинские территории. Армия агрессора сохранила свое преимущество в количестве танков, артиллерийских установок разных видов и РСЗО, многократное превосходство в количестве используемых снарядов, абсолютное превосходство в дальнобойных ракетах, многократное - в количестве самолетов и практически абсолютное - в их качестве, а также солидное количественное превосходство в ударных беспилотниках.



Преимуществом Украины было использование более точного западного артиллерийского вооружения и РСЗО и нескольких десятков современных западных танков, превосходящих по своим боевым качествам российские образцы (60 "Леопардов 2" и то ли 14, то ли 28 "Челленджеров"). Плюс к этому украинская армия сохраняет превосходство в уровне боевой подготовки и мотивации. Однако для реализации этого превосходства необходимо достаточное количество современных вооружений.



Кроме того, российская армия имела в своем распоряжении более полугода, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению, которое вполне предсказуемо ожидалось в южном направлении. За это время здесь были возведены мощные укрепленные позиции, а плотность минирования вообще стала рекордной в истории войн. Прорывать такую оборону без хотя бы локального превосходства в воздухе, без достаточного прикрытия наступающих средствами ПВО, при дефиците боеприпасов и средств разминирования крайне сложно.



Эффект американских "Хаймарсов" был во многом исчерпан еще к концу 2022 года, когда российская армия стала выносить свои склады и командные пункты за пределы их действия. А дальнобойные ракеты ATACMS Украина до сих пор не получила. Ракетные удары России по украинским городам, в том числе по жизненно важным объектам инфраструктуры, вынуждают украинцев бросать на их прикрытие больше средств ПВО, уменьшая возможности для прикрытия войск с воздуха. Да и общий недостаток средств ПВО, особенно дальнего и среднего радиуса действия, тоже сказывается.



Несколько десятков современных танков погоды не делают, тем более что украинские генералы считали необходимым для успеха контрнаступления вводить в бой от 300 до 500 современных танков, а получили до сих пор не более 88. К тому же танки важны прежде всего на стадии развития успеха, когда прорыв уже осуществлен. Но до этой стадии украинское контрнаступление все еще не дошло.



Неудивительно, что украинские военачальники накануне контрнаступления предсказывали, что оно будет долгим и трудным и не приведет к быстрым успехам. Как украинцев, так и западную общественность и политиков они просили не питать надежд на скорое окончание войны. Сейчас до завершения украинского контрнаступления осталось немного времени. По условиям погоды оно не сможет продолжаться дольше середины или конца октября. За оставшееся время, с учетом имеющихся у российской армии сил и средств, максимум, на что можно надеяться, это освобождение Мелитополя, что позволило бы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако этот успех не будет иметь решающего значения, ведь следующее наступление украинская армия сможет начать не ранее середины мая будущего года. А к тому времени оккупанта успеют возвести новые укрепленные линии и, если возникнет такая необходимость, построят железную дорогу и шоссе в обход Мелитополя.



Сейчас все надежды только на успех следующего украинского наступления в 2024 году. Для этого ВСУ должны получить к моменту его начала хотя бы 40-50 истребителей F-16 или других современных самолетов, дальнобойные ракеты (ATACMS, TAURUS, Storm Shadow, SCALP), достаточное количество средств ПВО и ПРО, включая Patriot и SAMP/T, средств разминирования и, может быть, самое главное - снарядов. Если все эти условия будут выполнены, появятся реальные шансы на большой успех.



Кажется, американские военные и политики уже начинают готовиться к украинскому наступлению 2024 года. В частности, в американской печати появилась информация, что Пентагон рассчитывает зимой нарастить производство боеприпасов и полностью удовлетворить запросы Украины в этом отношении. И наконец-то сдвинулся с мертвой точки вопрос о поставках F-16, которые в количестве 61 пообещали передать Украине Нидерланды и Дания, причем первые 6 самолетов должны прибыть еще до конца 2023 года.



Однако, судя по всему, часть администрации Байдена скептически относится к перспективе украинской победы. В публикациях американской прессы приводятся прежние шизофренические тезисы о том, что нельзя допустить ни поражения Украины, ни поражения России. Отсюда и идея длительного прекращения огня примерно по существующей линии фронта в обмен на вступление Украины в НАТО. Но для Киева такое предложение абсолютно неприемлемо. Украинское руководство никогда не согласится на отчуждение на неопределенный срок 20 процентов территории страны. Если Украина на таких условиях будет принята в Альянс, натовские гарантии будут стоить гораздо меньше, чем сейчас. Агрессор, захвативший пятую часть территории суверенного государства, не только не понесет наказания за агрессию, но будет вознагражден. Украине все равно придется наращивать свои вооружения и, может быть, тайно реализовывать ядерную программу.



Сравнение с разделенной Германией и с разделенной Кореей в данном случае сильно хромает. Там был разделен один народ - немцы на восточных и западных, корейцы на северных и южных. Здесь же будут разделены бывшая метрополия и ее бывшее владение. Путин действительно будет считать, что это временное разделение одного народа - ведь он украинцев за народ не считает. И будет приводить в пример Германию, которая все-таки объединилась через несколько десятилетий. "Корейский вариант" вполне устроит в нынешних условиях Путина, но ни в коем случае не устроит Украину, о чем уже прямо заявил ее президент.



Чтобы усилить давление на украинское общество в направлении достижения компромисса с Россией, в американской прессе были обнародованы оценки потерь сторон в войне. По данным американской разведки на 18 августа, российские потери составляют 120 000 убитыми и от 170 000 до 180 000 ранеными, украинские - 70 000 убитых и от 100 000 до 120 000 раненых. Если бы соотношение потерь убитыми и ранеными было действительно близким к 1,5:1, для Украины это было бы катастрофой, учитывая четырехкратное неравенство людских ресурсов. К счастью, есть основания полагать, что соотношение потерь гораздо более благоприятно для украинской стороны. Согласно данным сайта Oryx, соотношение подтвержденных потерь бронетехники сухопутных войск на вечер 20 августа составляло 2,8:1 в пользу Украины. Я предполагаю, что из-за ряда объективных трудностей с украинской стороны в плане видеоподтверждения российских потерь реальное соотношение потерь убитыми и ранеными может составлять 3,5-4:1. Этот коэффициент должен быть близок к соотношению суммарных потерь сторон убитыми и ранеными, причем с украинской стороны на 1 убитого приходится 3 раненых, а с российской стороны - только 2. Если взять нынешнюю оценку российских потерь Генштабом ВСУ в 257 470 убитых, то при коэффициенте 2,8 число убитых украинских солдат можно оценить в 69 000, что почти совпадает с оценкой американской разведки, а при коэффициенте 3,5 - в 55 200. Возможно, американская оценка более или менее точно определяет украинские потери убитыми. Но она занижает реальные российские потери убитыми более чем вдвое. Пока что людские ресурсы Украины истощаются в той же пропорции, что и людские ресурсы России.