



Комментарии официальных лиц в Вашингтоне после натовского саммита подтверждают, что в администрации США, несмотря на сильную проукраинскую риторику, до сих пор сохраняются серьезные ограничения на оказание помощи Украине.



Сначала Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что вопрос о том, "хотят ли Украину видеть в НАТО", больше не стоит - в том смысле, что действительно хотят: "Мы не дрогнем. Я серьезно. Наша приверженность Украине не ослабнет. Мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась на справедливых условиях - на условиях, соответствующих основным принципам Устава ООН". Замечательные слова! Но затем официальная представительница Госдепартамента Андреа Калан пояснила, что если Украина сейчас станет членом НАТО, это будет означать, что альянс окажется в прямом конфликте с Россией. А это повлечет "огромную эскалацию", чего США и страны НАТО не хотят.



Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в свою очередь, что долгосрочная международная поддержка Украины - "лучший способ разубедить Владимира Путина в том, что он может каким-то образом продержаться дольше, чем Украина и десятки стран, которые ее поддерживают". Стало быть, это "самый быстрый способ закончить войну", ведь "до тех пор, пока Путин будет верить в то, что каким-то образом одержит победу, он скорее всего будет продолжать", невзирая на "огромные издержки": потери в живой силе, массовую эмиграцию, ущерб для экономики и международной репутации.



Эти рассуждения для опытного государственного деятеля выглядят слишком уж наивно. Путин не тот человек, которого могут волновать жертвы среди россиян или ослабление экономики. Он будет продолжать войну до тех пор, пока будет иметь для этого достаточно солдат и вооружений. Как мы знаем, в России успешно продолжается производство дальнобойных ракет, которые обрушиваются на украинские города, причем для этого используются электронные компоненты, контрабандным путем получаемые из США и других западных стран. Так что удушить санкциями российский ВПК пока не получается и вряд ли получится.



После Блинкена выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: "Мы в НАТО просто сказали, что будущее Украины - в НАТО. Это окончательное решение. Это не подлежит обсуждению. Это то, чему привержен каждый из 31 членов альянса". Салливан также заверил, что Запад будет "ужесточать санкции, подрывая оборонно-промышленную базу России, ослабляя ее возможности по производству передовых технологий". "Мы будем продолжать оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы будут продолжать оказывать на нее военное давление. Поэтому я думаю, что в конечном итоге, если Россия решит продолжать участвовать в этой войне, это будет стоить ей очень дорого. А Украина будет продолжать добиваться успехов на поле боя". Опять прекрасные слова, за которыми, к сожалению, не видно конкретики.



И тут же Салливан посетовал, что запасы 155-миллиметровых снарядов на американских складах подходят в концу - администрация Байдена осознала, что для пополнения запасов до приемлемого уровня потребуются не месяцы, а годы. Наверняка дело так и обстоит. А все потому, что, в отличие от украинской и российской армий, в американской большинство тактических задач в ходе боевых действий на суше решается не с помощью артиллерии, а с помощью авиации. Вот авиационных боеприпасов на американских складах с избытком. Дело за малым - поставить Украине достаточное число самолетов и вертолетов с соответствующими системами вооружений, которые могли бы эти боеприпасы применять.



Но с поставками авиатехники возникают совершенно необъяснимые трудности. В том же интервью Салливан заявил, что "президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем способствовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы". Только вот европейским лидерам, по его словам, нужно несколько недель для подготовки к началу тренировок. Однако ранее издание Politico писало, что именно отсутствие официального разрешения от США замедляет начало подготовки украинских пилотов в рамках коалиции, официально оформленной в Вильнюсе. По крайней мере некоторые из партнеров Украины уже готовы начать обучение. Дания, например, подала соответствующую заявку в Госдепартамент еще в июне. Так что очередная отсрочка выдачи разрешения на обучение украинских летчиков скорее всего носит политический, а не технический характер, как и проблема с поставками ATACMS.



Возможно, в Вашингтоне хотят дождаться окончания украинского контрнаступления и уже по его результатам принять окончательное решение о поставках F-16. При этом остается неясным, какие именно результаты подтолкнут Байдена и его команду к положительному решению. А ведь отсрочка на несколько недель - это еще тысячи погибших украинских военнослужащих и мирных жителей.



Между тем украинское контрнаступление до сих пор не достигло заметных успехов. И истощение российских сил идет совсем не в той пропорции по отношению к украинским силам, как надеялась украинская сторона. По данным сайта Oryx, за время контрнаступления с 4 июня по 16 июля соотношение подтвержденных потерь всех тяжелых вооружений и боевой техники составило 1,6:1, подтвержденных потерь бронетехники сухопутных войск - 1,2:1 и подтвержденных потерь танков - 1,9:1, во всех случаях в пользу Украины. Однако эти показатели хуже для Киева, чем за все время войны. С ее начала и до 16 июля соотношение подтвержденных потерь всех тяжелых вооружений и боевой техники составило 2,9:1, бронетехники сухопутных войск - 2,9:1, танков - 3,7:1, также в пользу Украины. Если даже предположить, что соотношение потерь ранеными и убитыми за период украинского контрнаступления ближе всего к соотношению потерь танков (1,9:1), то получается, что украинская живая сила истощается как минимум вдвое быстрее российской, поскольку Россия превосходит Украину по мобилизационному ресурсу в 4-5 раз. И точно так же у Украины в большей пропорции истощается ресурс тяжелых вооружений и боевой техники, поскольку Россия имеет явное численное превосходство в танках, самолетах и артиллерии. Если украинское контрнаступление продолжится еще несколько месяцев с теми же результатами и с тем же соотношением потерь, как сегодня, украинская армия рискует истощиться раньше российской.



Единственный способ заставить Путина отступить - нанести ему очень тяжелое военное поражение, после которого он не сможет остаться у власти в России. Но для этого надо поставлять Украине самые современные вооружения, и как можно быстрее.