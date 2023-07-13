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статья Кого боится Джо Байден

Борис Соколов, 13.07.2023

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Джо Байден в Вильнюсе на встрече с Владимиром Зеленским. Фото: president.gov.ua

Саммит НАТО в Вильнюсе завершен. Главный вопрос - какую пользу он принес Украине? Пожалуй, единственное заметное достижение - это обещание отменить для Украины План действий по членству в НАТО (ПДЧ), что, конечно же, должно ускорить вступление Киева в Организацию Североатлантического договора. Но произойдет это только после того, как Украина получит официальное приглашение присоединиться к альянсу. А вот сроки в Вильнюсе не были определены. Ясно только, что это произойдет после окончания нынешней войны и после выполнения Украиной ряда условий: приближение ее вооруженных сил к стандартам армий НАТО, усиление гражданского контроля над ними, дальнейшее укрепление украинской демократии, подразумевающее, в частности, борьбу с коррупцией.

Замечу, что здесь мы явно имеем дело с двойными стандартами. Когда в НАТО не то что приглашались, а становились полноправными членами несколько балканских стран, то уровень соответствия их вооруженных сил требования НАТО был ниже, чем сейчас у ВСУ, уровень демократии там был не выше украинского, а коррупция была сильнее.

Очевидно, что причины неопределенности с приглашением Украины в альянс связаны не с Украиной, а с Россией, перед которой все еще испытывают страх правительства некоторых стран НАТО, и в первую очередь администрация Джо Байдена. Неслучайно Владимир Зеленский перед началом саммита выразил опасение, что само приглашение Украины в НАТО может стать предметом торга на переговорах с Россией.

Принятые в Вильнюсе документы о гарантиях безопасности Украине - это не более чем декларации о намерениях, имеющие не больше юридической силы, чем печально знаменитый Будапештский меморандум. Фактически они лишь констатируют нынешнее положение с поставками Украине вооружений, разведданных и иной помощи со стороны стран НАТО и других союзников, вроде Австралии или Южной Кореи. Но для того чтобы получать подобную помощь в период после окончания войны и вплоть до вступления в НАТО, Киеву придется заключать двусторонние соглашения со всеми государствами-гарантами. А для этого, в свою очередь, необходимо будет прояснить сроки, когда Украина войдет в Североатлантический альянс. Может получиться замкнутый круг.

Не было в Вильнюсе и объявлений о каких-то принципиально новых и крупных по объему пакетах военной помощи Украине. Можно отметить только официальное формирование коалиции по обучению украинских пилотов на F-16, которое должно начаться в августе или в начале сентября в Румынии. На протяжении месяца начало обучения тормозилось под различными надуманными предлогами, и делалось это наверняка с санкции США. Теперь есть надежда, что в начале 2024 года F-16 все же появятся на фронте. Кроме того, Эмманюэль Макрон объявил о предоставлении Украине французских дальнобойных ракет SCALP (радиус действия различных модификаций - от 250 до 700 км), аналога британских Storm Shadow.

Объявление Байдена накануне саммита о начале поставок Украине кассетных боеприпасов никак нельзя считать каким-то прорывом. Как признал американский президент, эта мера - сугубо вынужденная, вызванная тем, что на американских складах подходят к концу обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы призваны решить проблему поставки снарядов Украине, пока американский ВПК не нарастит их производство. Кассетных боеприпасов в США - не менее 3,7 миллиона, в том числе 3 миллиона более старых M483A1 и 700 тысяч более новых М864. Украине собираются дать только М864, причем в первой партии будет лишь 100 тысяч снарядов.

На темп контрнаступления ВСУ эти поставки вряд ли повлияют. Дело в том, что кассетные боеприпасы примерно в 7 раз эффективнее обыкновенных, то есть один кассетный снаряд теоретически может заменить 7 обыкновенных. Однако он эффективен только против пехоты и техники, находящихся на открытом пространстве. Против войск, укрытых в окопах, блиндажах и иных укреплениях, а также в домах, кассетные боеприпасы почти бесполезны. ВСУ же во время контрнаступления главным образом приходится иметь дело с окопавшимся противником.

Об остром дефиците снарядов у украинской армии говорит следующая статистика. По оценке небезызвестного Игоря Гиркина-Стрелкова, основанных на высказываниях Сергея Шойгу, сейчас в России в год производится около 6 миллионов артиллерийских снарядов, что составляет 40-45% от потребности. Это позволяет отстреливать в день около 16,5 тысячи снарядов. Кроме того, большое количество боеприпасов все еще остается на складах российской армии, и годовое использование этих запасов может быть сравнимо по объему с их производством. США же за 16 месяцев войны поставили Украине 1,5 миллиона снарядов. Точных данных о довоенных запасах и нынешнем производстве снарядов в Украине нет, но известно, что складские запасы почти исчерпаны, а производство достигает в лучшем случае сотен тысяч, но не миллионов снарядов в год.

Преимущество России в артиллерии могло бы сократиться, если бы ВСУ получили американские ракеты ATACMS с дальностью стрельбы 300 км. У Украины уже есть дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP с радиусом действия не менее 250 км. Однако это ракеты класса "воздух - земля", а самолетов, на которых их можно разместить, очень мало. А вот для ATACMS, ракет класса "земля - земля", у ВСУ уже есть несколько десятков РСЗО. Байден тем не менее так и не одобрил эти поставки, что стало, быть может, одним из главных разочарований Вильнюсского саммита. Аргументировал он свою позицию довольно странно, заявив, что Украине нужны в первую очередь артиллерийские снаряды, а не дальнобойные ракеты. Но очень трудно понять, каким образом одно может помешать другому. К тому же ATACMS, поражая артиллерийские склады, способны уменьшить российское преимущество в артиллерии.

Неужели в Вашингтоне еще опасаются, что поставки ATACMS и F-16 спровоцируют дальнейшую эскалацию? Мятеж Пригожина показал, что Путин сейчас вряд ли способен на какую-либо эскалацию. Казалось бы, Байден и его администрация должны быть жизненно заинтересованы в скорейшей победе Украины. Если такая победа произойдет не позднее осени будущего года, она может существенно повысить шансы Байдена на переизбрание. Но для победы ВСУ нужны современные самолеты и дальнобойные ракеты.

Похоже, у части администрации, а возможно, и у самого Байдена сохраняется иллюзия насчет возможности достичь какого-то компромисса с Путиным, что, как они полагают, будет легче сделать, если Украине не будут поставляться американские самолеты и дальнобойные ракеты. На самом деле Путин, не потерпев решающего поражения в Украине, ни на какой компромисс не пойдет. В случае же, если российская армия потерпит разгромное поражение, на компромисс не пойдет уже Украина.

Не исключено, что пригожинский мятеж только добавил страха Байдену в том смысле, что на смену Путину может прийти кто-то еще похуже и надо спешить договариваться. Но политика умиротворения Путина до добра не доведет. Победа же Украины будет обеспечена только тогда, когда США и некоторые другие члены НАТО наконец снимут все ограничения на оказание военной помощи Киеву.

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