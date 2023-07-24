

Последствия ракетного удара по одесскому Дому ученых (дворцу графов Толстых)



Российские ракетные удары по Одессе, начавшиеся сразу же после выхода Москвы из "зерновой сделки", совсем не похожи на попытку навязать Киеву, Анкаре и ООН свои условия возобновления экспорта. Цель Путина куда более глобальная, иначе он не стал бы разрушать портовую инфраструктуру Одессы. Можно предположить, что ему нужно долгосрочное перемирие в Украине на российских условиях, чтобы сохранить под оккупацией 20 процентов украинской территории.



Экспортный потенциал Украины сейчас оценивается более чем в 50 миллионов тонн зерновых. По железным дорогам, через речные порты Дуная и автомобильным транспортом можно вывозить из Украины не более 4,5 млн тонн зерна в месяц. Без использования морского транспорта более половины украинского зерна может погибнуть. Это грозит разорением десяткам тысяч украинских фермеров. Государству придется их субсидировать. Поскольку средств в украинском бюджете нет, это должно будет лечь дополнительным бременем на западных союзников Украины.



Еще более страшная угроза - голод в беднейших странах Африки в случае отсутствия полноценного экспорта украинского зерна. В этом случае есть риск, что миллионы африканских беженцев хлынут в Европу. На самом деле угроза голода в Африке, возможно, столь же сильно преувеличена, как в прошлом году была преувеличена российской пропагандой угроза коллапса германской промышленности и замерзания населения Германии в отсутствие российского газа. Но Путин и его окружение, как и некоторые западные политики, вполне могут верить в такую перспективу для африканских стран.



Теперь, когда Россия, а вслед за ней Украина объявили торговые суда, следующие в неприятельские порты, законными военными целями, перспективы возобновления "зерновой сделки" выглядят совсем призрачными. Комментаторы подчеркивают, что сейчас не найдется страховщиков, готовых иметь дело с судами, следующими в украинские порты. Но мало кто обращает внимание на то, что никто теперь не рискнет страховать и суда, направляющиеся в российские черноморские и азовские порты.



Во время последней ракетной атаки на Одессу были разрушены или повреждены Спасо-Преображенский собор и еще два десятка объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Списать все это на отклонения от курса российских ракет, будто бы нацеленных на портовую инфраструктуру и военные объекты, не получится. Создается впечатление, что главной целью удара как раз и был исторический центр Одессы. Если это действительно так, то главная цель атаки - вызвать максимальный медийный резонанс на Западе и в международных организациях, прежде всего в ЮНЕСКО. Расчет делается на то, что общественное мнение ужаснется и будет сильнее давить на западные правительства в целях достижения скорейшего прекращения огня в Украине любой ценой.



Той же цели запугивания Запада служат совместные угрозы Владимира Путина и Александра Лукашенко в адрес Польши. Белорусский диктатор заявил, что находящиеся на территории Беларуси вагнеровцы прямо-таки рвутся в Жешув и Варшаву и ему стоит больших усилий удерживать их подальше от польской границы. Жешув, как известно, является крупнейшим логистическим хабом на польской территории вблизи украинской границы, через который вооружение и боевая техника поставляются Украине. И нельзя исключить, что Путин рискнет прощупать польскую территорию с помощью питомцев Пригожина и Уткина. Как отреагирует НАТО на вооруженную провокацию вагнеровцев? Обратится ли Польша к союзникам с просьбой о введении в действие 5-й статьи? Сочтут ли они, что нападение со стороны ЧВК может быть приравнено к вооруженной агрессии со стороны государства? И если все-таки 5-я статья будет введена в действие, насколько далеко готовы будут пойти государства НАТО в борьбе с вагнеровцами, рискнут ли преследовать их на белорусской территории, учитывая наличие в Беларуси российского ядерного оружия?



Подобный сценарий сейчас кажется безумным. Но после пригожинского мятежа, почувствовав реальную угрозу своей власти, Путин стал еще менее адекватно реагировать на окружающую действительность, чем ранее. Его действия диктуются все растущим страхом. Он хочет как можно скорее закончить войну на своих условиях (хотя публично заверяет в своей готовности вести ее чуть ли не десятилетиями), и он готов идти ва-банк, запугивая Запад, хотя применение ядерного оружия остается реальной "красной линией".



Тот же страх заставляет Путина внутри России зачищать тех, кто имеет популярность в силовых структурах, но при этом лично с ним, Путиным, никак не связан и потенциально может возглавить следующий мятеж. Знаковым событием стал арест Стрелкова-Гиркина, в последнее время жестко критиковавшего не только Шойгу, Герасимова и Пригожина, но и самого Путина за слишком мягкое, по его мнению, ведение войны против Украины. Гиркин наивно думал, что гаагский приговор гарантирует ему свободу на территории путинской России. Но оказалось, что этот приговор отныне - никакая не охранная грамота. В Гаагу Стрелкова-Гиркина никто выдавать не собирается, но вот посадить лет на пять-шесть вполне могут.



Кампанию запугивания Запада, и прежде всего США, Путин продолжает только потому, что Запад сам демонстрирует готовность пугаться. Это выразилось и в слабых результатах саммита НАТО, и в торможении поставок Украине наиболее действенных видов вооружений. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что F-16 будут поставлены в Украину "вероятно, ближе к концу года". И при этом еще раз повторил старую мантру американской администрации о том, что ВСУ сейчас "больше всего необходима артиллерия". Как будто, в самом деле, поставка F-16 или ATACMS может замедлить поставки артиллерийских боеприпасов! Будь у администрации Байдена на то политическая воля, F-16 могли бы прибыть на фронт еще к началу украинского контрнаступления, которое в условиях весьма ограниченной поддержки с воздуха развивается очень медленно.



Та же ситуация с дальнобойными ракетами ATACMS. В арсенале США остается более 2000 таких ракет. Казалось бы, что стоит предоставить из этого числа хотя бы 200 ракет Украине. Тем более что уже к концу 2023 года ATACMS на американских складах должны быть заменены ракетой Precision Strike (Prism) нового поколения и будут сниматься с вооружения американской армии по мере накопления Prism. Поставки дальнобойных ракет могли бы иметь решающее значение для успеха контрнаступления. По оценкам украинских экспертов, в радиусе действия ATACMS (порядка 300 км) на оккупированной украинской территории находятся примерно 150 важных российских военных объектов. Применение ВСУ дальнобойных ракет в массовом количестве могло бы парализовать доставку боеприпасов на линию фронта и кардинально облегчить прорыв российской обороны.



И уж тем более непонятно, почему не поставляются Украине в достаточном количестве системы ПРО Patriot. США располагают примерно сотней батарей. До сих пор Украине поставлены только две батареи Patriot (одна из США, одна из Германии и Нидерландов). Они надежно прикрывают район Киева. Почему не дать Украине еще хотя бы 6-7 батарей, что позволило бы так же эффективно прикрыть Одессу, Львов и Днепр? Неужели администрация Байдена до сих пор не поняла, что единственный способ борьбы с путинским шантажом - это наращивание поставок вооружений и боевой техники Украине?