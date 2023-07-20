Корм и карма
Террористическая Россия уничтожает украинские порты и объявила заходящие в них суда законными военными целями. Минобороны Украины ответило симметрично: отныне все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных украинских территориях, будут считаться перевозящими военные грузы.
Позволят ли России хозяйничать в Черном море, безнаказанно перекрывая зерновой экспорт? Эрдоган, "хозяин проливов" и главный спонсор прошлогоднего зернового соглашения, пока держит паузу. Генсек ООН Антониу Гуттериш, хлопоча о возобновлении перевозок, намекает на ослабление антироссийских санкций. На Западе все громче звучат призывы обеспечить натовский конвой для сухогрузов.
Украинские власти настаивают: прекращение наглого российского шантажа - общемировая задача. А подлинной гарантией безопасного судоходства может стать только уничтожение Черноморского флота РФ.
Минобороны Украины
Российская Федерация в очередной раз грубо нарушает универсальное право на свободное судоходство для всего мира и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая миллионы людей на голодную смерть.
Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продовольствие из украинских портов, нанося удары ракетами и беспилотниками по гражданской инфраструктуре мирных городов, сознательно создавая военную угрозу на торговых путях, Кремль превратил Черное море в зону опасности, прежде всего для российских судов и кораблей, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, расположенных на временно оккупированной Россией территории Украины. Ответственность за все риски полностью лежит на российском руководстве.
Судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины располагают необходимыми средствами для отражения российской агрессии на море.
https://www.mil.gov.ua/news/2023/07/20/zayava-ministerstva-oboroni-ukraini/
Минобороны Великобритании
Российский Черноморский флот, вероятно, теперь будет более активно пресекать любое торговое судоходство (в Черном море. - Ред.). Однако в ходе операций по блокаде ЧФ будет подвергаться опасности со стороны украинских надводных беспилотников и крылатых ракет береговой обороны.
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ
Сколько раз я говорил целый год: эту зерновую сделку будем выхаркивать с кровью. Вот начали, и ничего с этим сделать нельзя (имеются в виду ракетные обстрелы Одессы и Николаева. - Ред.). Зерновую сделку нельзя было начинать в таком виде. Если бы были без зерновой сделки - тогда можно было запрашивать у наших партнеров береговые средства обороны и комплексы береговой обороны... Вот мы сейчас откатились на год назад.
...Сейчас если кто-то опять начнет продлять зерновую сделку - это значит продлить еще раз харканье кровью на какое-то время. Нам не зерновую сделку продлять надо, нам надо закрывать зенитно-ракетными и береговыми комплексами наши порты.
https://nv.ua/opinion/zernovaya-sdelka-rossiya-voennyy-ekspert-kak-zashchitit-odessu-i-porty-poslednie-novosti-50340379.html
Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
...Путин хочет продавать нефть выше установленного ценового потолка и использует продовольственную безопасность как рычаг для достижения этой цели.
...Путин ясно дал понять, что он никогда не собирался использовать зерновую сделку для обеспечения продовольственной безопасности в мире, а лишь как инструмент давления для снятия санкций. Его поведение также показывает, что санкции дают о себе знать.
Андрей Клименко, руководитель Института стратегических черноморских исследований
Тема "переговоров" о "разблокировке" украинских портов в Черном море является лишь фрагментом нового плана РФ по достижению в ближайшие недели временного "зернового перемирия". Как условия подготовки для новой массированной атаки по всему фронту. Именно временное перемирие. Все остальное отвлечение внимания.
...РФ рассчитывает, что "зерновое перемирие" приведет к успокоенности в ЕС и США и, соответственно, к уменьшению актуальности поддержки Украины с их стороны как в военно-технической сфере, так и финансовой и санкционной.
...РФ пытается тянуть время как можно ближе к новому отопительному сезону, что будет проблемным не только в Украине, но и в странах ЕС.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5002593873203119&id=100003576664760
Майкл Бочуркив, аналитик, бывший пресс-секретарь миссии ОБСЕ в Украине
Почему группа кремлевских людишек может вершить судьбы сотен миллионов людей во всем мире и решать, что у них будет на ужин?
...Я думаю, только что переизбранный Эрдоган находится в сильной позиции (чтобы заставить Путина вернуться к зерновой сделке. - Ред.)... Думаю, от Запада потребуется много креативных дипломатических усилий. Но об ослаблении антироссийских санкций, о чем упоминал генсек ООН, не может быть и речи! Это стало бы наградой для шантажиста и стимулом продолжать шантаж.
https://twitter.com/WorldAffairsPro/status/1681957455922601984
Эмманюэль Верон, французский географ, специалист по КитаюПутин действует силовым путем и после этого выставляет себя жертвой. Важность пшеницы для мировой продовольственной безопасности и тесные политические связи ряда африканских режимов с Кремлем - два этих фактора создают эффективный антизападный рычаг. Путин рассчитывает, что дестабилизация африканских стран приведет к увеличению миграционных потоков в направлении Европы.
https://www.arte.tv/fr/videos/116087-000-A/les-cereales-bloquees-en-ukraine-un-risque-de-famine-dans-les-prochains-mois/
Энн Эпплбаум, американская журналистка и писательница
Мы уже знаем, что ООН больше не в состоянии поддерживать мир. Если она не в состоянии создать конвой для защиты экспорта украинского зерна, то пора закрыть всю эту структуру.
https://twitter.com/anneapplebaum/status/1681740744749379585
Джеймс Ставридис, американский адмирал в отставке
Путин играет с огнем, когда в не слишком завуалированной форме угрожает атаковать грузы зерна, в которых отчаянно нуждаются бедные страны, стремящиеся к продовольственной безопасности.
НАТО способно ответить, если Россия нас к этому вынудит.
Николя Тензер, французский политолог
Ради Украины и Юга союзникам давно пора всерьез взяться за дело и обеспечить соблюдение морского права.
Корабли стран НАТО, включая Турцию, Францию, Великобританию, США, должны сопровождать суда, выходящие из украинских портов.
В случае нападения эти страны могут применить 5-ю статью (Североатлантического договора. - Ред.).
Давайте прекращать волынку.
Гарри Каспаров, политик, шахматист
Для НАТО было бы благородной миссией сопровождать грузовые суда с ценным зерном туда, где оно так необходимо, особенно на Юге. Если проход через украинские и международные воды связан с рисками, пусть этот риск вернется к российским захватчикам, держащим в заложниках продовольствие.
Черное море - еще один пример того, как союзники Украины позволяют Путину устанавливать границы применения силы даже на украинской территории. Почему Россия беспрепятственно контролирует Черное море, особенно когда она морит голодом миллионы людей по всему миру?
...Дайте Украине все вооружения, необходимые для расчистки пути для сухогрузов и уничтожения того оружия, из которого Россия обстреливает украинские суда и порты. Украина воюет с Россией там, где НАТО не будет воевать, но пусть хотя бы это будет поединок на равных.
Джессика Берлин, специалистка по международным отношениям (Германия)
Атака России на украинское зерно - это атака на продовольственное снабжение миллионов людей во всем мире.
Мы не смогли обеспечить гуманитарный эвакуационный коридор после того, как Россия разрушила Каховскую плотину. Хватит. Пришло время международной коалиции обеспечить гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна.
https://twitter.com/berlin_bridge/status/1682022743947247621
Ариана Гиц, независимый аналитик и активистка (Канада)
Зерновой коридор из Украины должен проходить под флагом ООН с обеспечением военного конвоя странами НАТО. Африканские страны должны иметь возможность направлять свои суда за грузами под ооновским флагом. Посмотрим, осмелится ли Россия напасть на эти суда. Готова поспорить, что нет.
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Россия атакует гражданскую инфраструктуру в Одессе и Николаеве и угрожает атаковать гражданские суда в Черном море. Состоится ли экстренный созыв Совета безопасности ООН для обсуждения глобальной продовольственной безопасности? Международное сообщество предпочитает... оставаться в стороне. Идея международных конвоев, как и любые активные действия, вызывает... панику и страх, что продлевает политическую жизнь Путина. Один вопрос: если Россия не будет наказана проигрышем в войне, то что именно должно заставить ее (и сочувствующих ей) в дальнейшем придерживаться международного права и вообще каких-либо договоренностей? Вряд ли кому-то понравится мир, в котором ракетные удары станут новым и эффективным инструментом международной политики...
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