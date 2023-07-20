Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Сколько раз я говорил целый год: эту зерновую сделку будем выхаркивать с кровью. Вот начали, и ничего с этим сделать нельзя (имеются в виду ракетные обстрелы Одессы и Николаева. - Ред.). Зерновую сделку нельзя было начинать в таком виде. Если бы были без зерновой сделки - тогда можно было запрашивать у наших партнеров береговые средства обороны и комплексы береговой обороны... Вот мы сейчас откатились на год назад....Сейчас если кто-то опять начнет продлять зерновую сделку - это значит продлить еще раз харканье кровью на какое-то время. Нам не зерновую сделку продлять надо, нам надо закрывать зенитно-ракетными и береговыми комплексами наши порты.

https://nv.ua/opinion/zernovaya-sdelka-rossiya-voennyy-ekspert-kak-zashchitit-odessu-i-porty-poslednie-novosti-50340379.html