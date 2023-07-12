Время на раскачку
От редакции
Перед началом переговоров Байдена и Зеленского в Вильнюсе кто-то из репортеров спросил президента Украины, как быстро его страна рассчитывает вступить в НАТО после окончания войны. Вместо него ответил Байден: "В течение 20 минут". Дело за малым - закончить войну.
Как выразился накануне саммита другой опытный политик, отец литовской независимости Витаутас Ландсбергис, с Россией никакого "после войны" быть не может, есть только "после России".
Стратегически провальные и морально непростительные вильнюсские решения недалеко ушли от Бухареста-2008. Полное отсутствие конкретики относительно сроков, критериев и процедуры приема Украины в НАТО, а главное - относительно гарантий безопасности для страны-кандидата - лучший подарок агрессору. Уж он позаботится о том, чтобы момент, когда "все члены альянса согласятся и все условия будут выполнены", никогда не наступил.
Отмена Плана действий по членству совсем необязательно означает ускорение процедуры (как в случае с Финляндией и Швецией): в последний момент в документы саммита - по слухам, по настоянию Германии - вписали пункт о Годовой национальной программе (то есть ежегодной оценке прогресса), что может обернуться новой бюрократической удавкой для Украины.
Самая ужасная из возможных трактовок: США все еще рассматривают интеграцию Украины в НАТО как предмет потенциальной торговли с Кремлем. На это вроде бы намекал Байден в интервью CNN. Об этом прямо написал Зеленский в своей гневном посте перед приездом в Вильнюс. Худшие подозрения подтвердили источники агентства Bloomberg: западные союзники хотят оставить пространство для маневра на переговорах с Москвой.
В итоге Путину символически вручили, казалось бы, отнятое у него право вето на расширение альянса. А заодно и возможность задавать темп. Всем очевидно, что рычагов конвенциональной эскалации у него не осталось, но ничто не помешает ему продолжить планомерное уничтожение Украины, которую ему не под силу покорить.
Без гарантий безопасности для Украины - что в данном случае означает ту или иную форму вступления западных союзников в войну - теряют смысл все планы восстановления страны, столкнувшейся с гуманитарной, демографической, экономической, экологической катастрофой. Декларация "большой семерки" - это гарантии военной помощи на ближайшие годы, но не "гарантии безопасности".
Где обещанный "креатив"? Где анонсированная формула с участием четырех держав (США, Великобритании, Франции и Германии)?
Объявления о новых поставках оружия (в том числе французской модификации дальнобойных ракет Storm Shadow) и долгожданное начало тренинга украинских пилотов на F-16 не заменят стратегических решений.
Как отмечают разочарованные комментаторы, "страну, отражающую российское вторжение, отказались принять в альянс, созданный для отражения такого вторжения". Западные союзники до сих пор не готовы вступить в войну, которая ведется против них. Нерешительность отдаляет победу и повышает ее цену - для всех, но в особенности, конечно, для Украины. Эта страна - донор европейской безопасности в самом прямом и кровавом смысле этого слова, но также и в стратегическом плане. Именно потому, что это мировая война.
На Западе возобладали три фобии: страх "эскалации" со стороны Путина, страх хаоса в РФ в случае победы Украины и страх перед самой Украиной - мол, неизвестно, кто придет к власти после Зеленского и что будет со страной. Каждый из этих страхов - очень плохой советчик в глобальном противостоянии. Но третий особенно поражает своей абсурдностью на фоне очевидных рисков изменения политического ландшафта ведущих стран Запада в случае затягивания войны.
У позорно беззубых вильнюсских решений может быть только одно оправдание - если в Вашингтоне и европейских столицах исходят из совсем иной темпоральности. Если все эти эластичные формулировки, пустая и внутренне противоречивая риторика, вымученная дипломатическая хореография - лишь операция прикрытия для подлинно креативных интервенционистских планов. Если западная стратегия разрабатывается на основе разведданных о стремительно надвигающейся российской смуте. Если ситуация подвешена на "пригожинский крюк". Если время в этой войне на самом деле работает против Путина. Что ж, в этом случае Вильнюс-2023 не войдет в историю как Мюнхен-1938. Но на этот счет есть большие сомнения.
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