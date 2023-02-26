

Фото: твиттер президента США



Визит Джо Байдена в Киев и Варшаву, приуроченный к годовщине российского вторжения в Украину, как будто продемонстрировал решимость американской администрации поставлять ВСУ оружие вплоть до победы над Россией. Аналогичные заявления прозвучали в связи с годовщиной начала войны и от лидеров ведущих европейских держав. Несколько государств, включая Германию, объявили о дополнительных поставках Украине танков Leopard 2. А первые четыре "Леопарда" из Польши прибыли в Украину как раз 24 февраля. Однако, при всей очевидной поддержке Украины со стороны западного сообщества, сохраняется несколько тревожных моментов.



США до сих пор не санкционировали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS и современных истребителей F-16. 10-й пакет санкций Евросоюза против России, принятый в годовщину российской агрессии, оказался удивительно беззубым. Из-под санкций выведены атомная и алмазная отрасли России, а ограничения на импорт российского синтетического каучука выглядят просто смехотворно: установленная квота превышает реальный объем импорта этой продукции из России в каждый из последних 10 лет. Под персональные санкции попали еще 121 физическое и юридическое лицо, в основном связанные с российской пропагандой.



Стремление запретить экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые можно использовать в военных целях, конечно, похвально, но возникает законный вопрос, почему этим озаботились только через год после российского нападения. 10-й пакет включает также меры по контролю за соблюдением ранее принятых санкций, в том числе по запрету экспорта в Россию военной продукции и технологий, и "вторичные" санкции против иностранных компаний, помогающих обходить запреты. Эти меры жизненно необходимы, но принимать их надо было не сейчас, а гораздо раньше. Эффективность экспортного контроля в Евросоюзе остается под большим вопросом.



Создается впечатление, что антироссийские санкции вводятся Евросоюзом главным образом в пропагандистских целях, чтобы удовлетворить европейское общественное мнение.



Но еще тревожнее утечка информации из ряда европейских столиц. По данным The Wall Street Journal, во время недавнего европейского турне Владимира Зеленского лидеры Великобритании, Франции и Германии предлагали ему после окончания войны заключить договор о безопасности с государствами НАТО, который открыл бы Украине доступ к самым современным вооружениям, включая боевые самолеты и дальнобойные ракеты, но в обмен на согласие на переговоры с Кремлем. Судя по всему, заявление министра обороны королевства о том, что современные британские боевые самолеты можно будет поставлять в Украину только после завершения войны - якобы из-за длительности процесса их освоения, и слова президента Франции о том, что Украине следует помнить, что даже такие заклятые враги, как Франция и Германия, смогли полностью примириться после Второй мировой войны, следует воспринимать в контексте этого проекта.



Вполне естественно, что президента Украины не устраивает договор о безопасности на таких условиях. Замечу, что более глупого (или подлого, но скорее все-таки глупого) предложения трудно было придумать. Ведь теперь Путин знает, что после завершения войны Украина может получить все современные вооружения, включая истребители и дальнобойные ракеты, а пока война длится, ей по крайней мере часть этих вооружений предоставлять не будут. Следовательно, у обитателя кремлевского бункера появляется лишний стимул длить войну до тех пор, пока уставшие Украина и Запад не примут его условия. К тому же предлагаемый договор не предусматривает распространения на Украину действия 5-й статьи Договора НАТО о коллективной самообороне, равно как и размещения на украинской территории военных баз альянса. В случае нового нападения России Украина получит неограниченный доступ к вооружениям государств НАТО. Однако ничего не говорится о развитии ее собственного ВПК, который должен быть способен производить хотя бы в минимально необходимом количестве современное вооружение и интегрироваться с военной индустрией стран НАТО.



Без гарантий коллективной обороны новый договор о безопасности Украины рискует превратиться в такую же пустышку, какой оказался печальной памяти Будапештский меморандум. Ведь уже сейчас ясно, что для снабжения Украины вооружением и боеприпасами требуется значительно нарастить их производство и расконсервировать или переориентировать ряд производственных мощностей в союзных Киеву государствах. Очевидно, что после окончания войны никто не будет сохранять производство на уровне военного времени. А значит, у Путина будет соблазн через несколько лет вновь попытаться повторить блицкриг против Украины, пока западные союзники не успеют предоставить Киеву достаточно оружия и боеприпасов. И далеко не факт, что в мирный период страны НАТО станут нести расходы по военной помощи Украине на нынешнем уровне. А Россия, наоборот, успеет нарастить производство вооружений.



Аналогия же с германо-французским примирением сильно хромает. Две страны примирились только после того, как Германия была разгромлена, капитулировала и была оккупирована войсками союзников. А затем она была расчленена на коммунистическую Восточную Германию и демократическую Западную. Даже в случае самых тяжелых поражений российских войск в Украине никто не предполагает полную капитуляцию и оккупацию России. И при самом благоприятном для Украины исходе войны процесс украинско-российского примирения займет десятилетия. Нельзя исключить, что по крайней мере некоторые авторы плана "договор о безопасности в обмен на мирные переговоры" рассчитывают, что это предложение как раз приведет к затяжной войне, постепенному истощению Украины, сокращению западной помощи и достижению "компромисса" с Кремлем.



Не вполне понятно, как относится к этому плану администрация США. Президент Байден уже после возвращения из Европы заявил, сославшись на мнение американских военных, что Украине сейчас не нужны истребители F-16. Хотя несколько странно не учитывать в этом вопросе позицию украинцев, которые говорят, что истребители нужны позарез. С другой стороны, госсекретарь Энтони Блинкен заявил в Совбезе ООН, что любое временное перемирие будет только на пользу Путину и поможет перевооружиться российской армии. По всей вероятности, в американской администрации продолжается скрытая борьба сторонников компромисса во главе с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и более непримиримых противников путинской России во главе с госсекретарем Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.



Единственный способ обеспечить безопасность Украины и всей Европы после войны - принять Украину в Североатлантический альянс. Новый президент Чехии генерал Петр Павел совершенно справедливо заявил, что "Украина заслуживает быть членом НАТО". До момента вступления в альянс безопасность Украины могло бы гарантировать временное соглашение с США о взаимной обороне.



Составной частью плана "договор о безопасности в обмен на мирные переговоры" является ожидаемое весной или летом, в зависимости от поступления боевой техники и боеприпасов, украинское контрнаступление. Расчет делается на то, что Украине удастся отвоевать значительную часть оккупированных территорий, после чего обе стороны можно будет подтолкнуть к переговорам. При этом и во Франции, и в США выражают сомнения, что Украине удастся отвоевать Крым. Согласно публикации The Washington Post, американская разведка пришла к выводу, что Украине будет гораздо труднее освободить будто бы слишком хорошо укрепленный Крым, чем Донбасс, и поэтому после освобождения Херсонской и Запорожской областей ВСУ надо будет сосредоточиться на освобождении востока Украины. Того же мнения придерживаются некоторые французские чиновники.



На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. На севере Крыма укрепления начали строить только в ноябре 2022 года, после ухода российских войск с Херсонского плацдарма. А в оккупированной в 2014 году части Донбасса укрепления строили на протяжении 8 лет. Ясно, что освобождать Донецк и Луганск украинским войскам будет так же трудно, как российским войскам было трудно в 2022 году штурмовать Северодонецк и Лисичанск и сейчас пытаться захватить Бахмут. К тому же Донбасс имеет хорошие коммуникации с Россией, на которые украинским силам будет сложно воздействовать.



В случае выхода ВСУ к крымским перешейкам при наличии у них дальнобойных ракет они смогут разрушить Крымский мост и держать под обстрелом крымские порты, после чего долгая оборона Крыма станет невозможной. Если российская группировка будет основательно разбита, она вынуждена будет уйти со всех оккупированных территорий и весьма вероятной станет смена политического режима в России. И именно Крым, при условии своевременных поставок необходимых вооружений для ВСУ, может создать перспективу разгрома значительной группировки российских войск.



Альтернатива - победа в затяжной войне Путина или кого-то из его ничуть не более симпатичных преемников. Эта победа была бы сравнима по последствиям с победой Гитлера во Второй мировой войне. Чтобы представить, какой тогда была бы Европа, советую почитать роман Роберта Харриса "Фатерланд".