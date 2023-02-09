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От редакции



Яркое двухдневное европейское турне Зеленского проходит под лозунгом общей победы. Клятвы солидарности с героически сражающейся Украиной должны наполниться новым содержанием. За овациями в Вестминстер-холле и Европарламенте, за торжественными церемониями и объятиями последуют конкретные решения: поставки истребителей и дальнобойных ракет, график переговоров о вступлении в ЕС, механизм конфискации российских активов в пользу Украины.



Европа была совсем не готова к большой войне ни технически, ни морально. Но у нее нет пути назад, в уютную эпоху углеводородного партнерства, потакания российским имперским амбициям и плавного вражеского проникновения в организмы европейских демократий. Во Франции и Германии только сейчас начинается серьезный и откровенный публичный анализ стратегических ошибок. По выражению колумнистки Le Monde, из шкафов предстоит извлечь множество русских скелетов.



Вчерашний парижский ужин на троих был спешно организован французской дипломатией, чтобы "не опоздать на рандеву с Историей". Потребовался год (а на самом деле - девять), чтобы не только в Лондоне, но и в Париже был провозглашен принцип "вместе до победы".



Несмотря на возобновившиеся с новой силой пропагандистские атаки "пацифистов", Европа взяла безальтернативный курс на интеграцию с воюющей Украиной. И наконец-то начинает говорить "по-украински", преодолевая комплекс, который Ландсбергис-внук называет "страхом победы". Это желание спасти Россию от неминуемого краха - вопреки и моральным, и прагматическим соображениям, наперекор исторической логике и собственным ценностям. Это неготовность видеть в России врага, хотя этот статус много раз подтвержден и словом и делом.



Врага нужно ослаблять любыми средствами, прежде всего подрывая его военное производство и расширяя свое. Врагу нельзя оставлять лазеек в санкциях. С врагом нельзя вести бизнес (к концу 2022 года из России ушли менее 9 процентов компаний из стран ЕС и G7). Изъятие собственности врага в пользу жертвы агрессии - не просто акт справедливости, но и мера безопасности. Пропаганде врага необходимо поставить заслон. Агентура врага должна быть разоблачена. У врага нужно отобрать государственные награды. Врага ни в каком виде нельзя пускать на Олимпиаду. И уж тем более - на венский бал (где в годовщину вторжения собираются вальсировать Слуцкий с Толстым после заседания ПА ОБСЕ).



Военное время диктует правила кэнселинга и нормы гигиены.



Прожектерство русских "оппозиционеров", все позитивные нарративы о депутинизации - тоже часть системы стереотипов, которая мешает Европе мобилизоваться для борьбы с врагом. Концепт ПРБ становится орудием пораженцев. Сегодня любой кредит, выданный России, играет против Украины. В том числе кредит надежды.