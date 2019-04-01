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Арлекин и шоколадный король. Президент Голобородько и действующий президент. Короче, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, и это означает, что на украинских выборах победили социологи. Как многие из них предсказывали, так и вышло.

Кто еще победил и почему?

Банальные ответы типа "демократия" или "граждане Украины" вполне корректны, но, пожалуй, недостаточны. Да и непонятно пока, что будет со страной в случае, если ее возглавит знаменитый шоумен, равно и возможный второй срок Порошенко тоже ситуацию не слишком проясняет. Проблема ведь не в том, какой курс изберет Украина при том или ином президенте, хотя это, с учетом абсолютной политической неподготовленности Зеленского, вопрос немаловажный. Имеются обстоятельства, почти никак не связанные с итогами всенародного волеизъявления.

Российский фактор, например. Дальнейшие действия Трампа в отношении Москвы, заметно приободрившегося, после того как спецпрокурор Мюллер не признал в нем кремлевского агента, но столь же непредсказуемого, как и прежде. Оценки европейских лидеров.

Если же поискать ответы небанальные, то не исключено, что победила Юлия Тимошенко. Поскольку весьма правдоподобны слухи о грядущем союзе третьего призера с первым, в рамках которого "Батькивщина" в апреле поддерживает Зеленского в обмен на создание парламентской коалиции и пост премьер-министра для леди Ю. Это тем более похоже на правду, что подобный союз Тимошенко уже заключала с Ющенко незадолго до Оранжевой революции и жертвой его пали и Янукович, которого вышибли из президентского кресла, и, что примечательно, Порошенко, тоже метивший на пост премьера. Забавно будет, ежели история отчасти повторится еще раз.

Правда, эта история представляется куда менее забавной, когда вспоминаешь о том, чем она завершилась. О разборках и шатаниях в рядах победителей и о том, как насмерть разругавшийся с газовой принцессой Ющенко ее увольнял, продвигая на должность председателя правительства "компромиссного" Януковича. Теперь, если сложится объединение "Слуги народа" с "Батькивщиной", верховным арбитром может стать олигарх Коломойский, что придаст скандалам на киевском Олимпе небывалую даже по украинским меркам остроту. Известно, что миллиардер от всей души ненавидит Порошенко, отобравшего "Приватбанк" и сместившего его с должности главы Днепропетровской областной администрации. Но это вовсе не означает, что он способен искренне возлюбить Тимошенко и Зеленского. В общем, указанный триумвират не станет гарантом стабильности в стране, но сегодня неплохо информированные избиратели в массе своей едва ли об этом задумываются. За клоуна они голосуют по другой причине.

Пять лет назад громадяне жили в стране, которую совсем недавно оккупировал враг, это еще не было как следует осознано, и война, разразившаяся в Донбассе, еще не казалась вечной, и погибшие на той войне еще не исчислялись страшными цифрами. Оттого, выбирая между Порошенко и Тимошенко, они просто предпочли менее надоевшего политика, что и предопределило его уверенную победу в первом туре. Пять лет спустя дела обстоят совершенно иначе.

Страна смертельно устала от войны, которой не видно конца, и от каждодневных угроз, исходящих из России. В этом смысле Порошенко символизирует стагнацию усталости и страхов, в чем нет его вины, но украинцам от осознания данного факта не легче. Напротив, добрый веселый клоун, не имея за душой ни экономической программы, ни ясных политический убеждений, сам по себе, без всякой связи с реальностью, олицетворяет нечто позитивное и обнадеживающее. Разумеется, только наиболее простодушные избиратели способны уверовать в то, что он как-то там договорится с врагом насчет Крыма и Донбасса, пригласив на саммит западных лидеров во главе с Трампом. Тем не менее людям нужна передышка, и Зеленский с его кавээнщиками явился очень вовремя со своими комическими номерами для постсоветских граждан посреди грозных ораторий про великую родину, годину бедствий и боевые подвиги отцов. Он развлекает отчаявшихся, и если во втором туре победит, то свою роль отыграет довольно скоро. Ибо война продолжается и с врагом ни о чем договориться нельзя.

К слову, о границах поддержки "миротворцев" легко судить на другом примере. Юрий Бойко накануне выборов не чинясь ездил в Москву, где его с почетом принимали Медведев и Миллер, и эти господа втроем https://gordonua.com/news/politics/fesenko-moskva-gotova-dogovarivatsya-imenno-s-boyko-833859.htmlзавлекали украинцев возможным снижением газовых цен на 25% и разными мирными инициативами, но не преуспели: кандидат от "Оппозиционной платформы" на выборах пролетел. Все-таки за явных провокаторов граждане в подавляющем большинстве своем голосовать не готовы, здесь - черта, которую они не перейдут. Поскольку с российским гауляйтером на Банковой жить было бы еще страшнее, чем с президентом, который не скрывает отвращения к оккупанту. К тому же это чувство разделяют с ним миллионы украинцев, среди них и те, кто голосовал за Зеленского.

Что дальше? Дальше - второй тур, по окончании которого мы узнаем имя победившего на выборах в соседней стране. Артист или шоколадный король? Президент Голобородько или действующий президент? Предвыборные гадания располагают к такого рода шуткам, ибо демократия по сути своей зрелище и драматичное, и комичное. Потом начинаются будни и становится не до смеха.