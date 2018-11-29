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Также: Портников, Украина, Президент, Война, Колонки, Европа, Россия, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Петр Порошенко, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко

статья Украину он не пересидит

Виталий Портников, 29.11.2018
Виталий Портников. Courtesy photo
Виталий Портников. Courtesy photo
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Владимир Путин называет нападение российских военно-морских сил на украинские корабли в Черном море "пограничным инцидентом" и практически слово в слово повторяет то, что вбрасывалось в украинское информационное пространство оппонентами власти, пророссийскими телеканалами и многочисленными ботами и "полезными идиотами" в социальных сетях. "Провокация, которая организована действующей властью; думаю, что и президентом действующим". Почему не вводилось военное положение в 2014 году, когда "Крым решил присоединиться к России", а в Донбассе шли тяжелые бои? "Была другая, масштабная история... и никакого военного положения не вводилось! А сейчас небольшой инцидент в Черном море - и ввели военное положение. Явно это ради выборов делается".

Если бы Путин выступил с этими тезисами в украинском парламенте во время обсуждения вопроса о введении военного положения, его речь сопровождалось бы бурными продолжительными аплодисментами большинства парламентариев, а если бы он еще добавил, что произошедшее в Керченском заливе - это согласованная с ним, Путиным, провокация, его вообще вынесли бы из зала заседаний на руках.

Но нам важно понять, почему это вдруг Путин вообразил себя депутатом Верховной рады и почему он пытается свести конфликт в Керченском проливе к "небольшому инциденту" - хотя еще совсем недавно вращал бы глазами и сделал бы все, чтобы раздуть эту историю и выступить спасителем отечества от украинских агрессоров. С чего бы это Путин говорит о военном положении применительно к оккупации Крыма и войне в Донбассе - хотя еще совсем недавно он утверждал, что "возвращение полуострова в родную гавань" прошло исключительно мирно, а в Донбассе было восстание шахтеров, а не война, в которой применялась "даже авиация".

А все потому, что Путин отчаянно не хочет переизбрания Порошенко, поэтому с удовольствием повторяет тезисы оппонентов украинского президента: когда нужно было военное положение - не вводил, а сейчас из-за "незначительного инцидента" вводит - потому что хочет сорвать выборы, супостат такой, не чета демократу Путину.

И дело даже не в личных качествах, или каком-то особом патриотизме, или особой несговорчивости Порошенко. Дело в том, что Путин давно переместился в мир, в котором все должно происходить по его личному указанию, а Порошенко живет в реальном мире. У него есть избиратели, конкуренты, есть общество, которое следит за каждым его шагом. Порошенко - даже если бы и хотел - просто не может отдать Украину Путину. А Путин уверен, что может.

Те, кто видит, с каким нетерпением он ждет краха Порошенко, могут вспомнить, с какой благожелательностью отнеслись в Кремле к его избранию, к исчезновению из президентского кабинета исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова. Порошенко казался куда более договороспособным, чем "кровавый пастор", его вежливо называли Петром Алексеевичем - но уже при этом, почти своем Петре Алексеевиче украинцы освобождали Донбасс от оккупантов, вытесняли россиян из Краматорска и Славянска, отстояли Мариуполь, героически защищали от врага Донецкий аэропорт.

И потом уже была только ненависть и желание "пересидеть" - ведь Путин может пересидеть каждого. Мысль о том, что еще несколько лет придется "пересиживать" Порошенко, для российского президента решительно нестерпима. Поэтому он готов даже несколько месяцев поработать миротворцем - только бы ненавистный ему бывший Петр Алексеевич убрался из кабинета на Банковой! Только бы ушел!

Самое интересное, что со следующим украинским президентом - если это будет не Порошенко - случится практически то же самое. Несколько недель поназывают, ну допустим, Юлией Владимировной, но после первого же боестолкновения или после первого же воинственного выступления в ООН - возненавидят и будут ждать кого-нибудь следующего.

И в самом деле, Путин может пересидеть их всех: Порошенко, Тимошенко и в случае хорошей работы геронтологов - даже Яценюка. Только вот Украину он не пересидит.

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Виталий Портников, 29.11.2018
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Бандитская откровенность

Илья Мильштейн, 26.11.2018

Пришлось вернуться к наработанным технологиям. К войнушке как средству пробуждения в гражданах чувства смертельной опасности, соединенной с чувством патриотической привязанности к начальству. В сентябре, когда украинские суда безнаказанно проплывали из Одессы в Бердянск мимо наших погранцов, было, вероятно, еще рано врагов таранить, обстреливать, калечить и прихватывать в плен. Теперь, когда поднявшиеся с колен избиратели стали дико озираться и тихо бунтовать, - пожалуй, пора.

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