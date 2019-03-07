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По мере приближения президентских выборов в Украине о Борисе Березовском вспоминают все чаще. Одним кажется, что украинский олигарх Игорь Коломойский примерно так же, как и Березовский, старается привести своего человека к президентской должности - чтобы отомстить конкурентам и обезопасить себя и свой бизнес. Другие напоминают, что расчеты Березовского на то, что его человек в Кремле станет марионеткой и будет послушно исполнять указания благодетеля, не оправдались - и Коломойского, мол, ожидает та же судьба. Когда его ставленник зайдет в президентский кабинет, о Коломойском быстро забудут.

Березовский и Коломойский действительно во многом похожи. Они начинали заниматься бизнесом в одно и то же время, у обоих восприятие бизнеса больше похоже на решение вопросов, чем на генерацию идей, у обоих не сложилась бы карьера без способности занимать позиции в государстве, оба использовали могущество телеканалов, оба готовы были подставить плечо власти в момент, когда она трещала по швам, оба легко входили с этой властью в конфликт, оба не очень разбирались в политике. Какое удивительное сходство!

Не похожи только Россия и Украина, само государственное устройство этих стран. Именно поэтому ошибаются и те, кто считает, что Коломойский сможет привести на пост президента своего человека и стать этаким украинским Бироном, и те, кто рассчитывает на самостоятельность шоумена Зеленского, если последнему удастся победить на выборах.

В России, для того чтобы стать самодержавным монархом, достаточно получить президентский пост - так устроено общество, так выглядят президентские полномочия. Вот почему после избрания главой государства Владимиру Путину легко было избавиться и от потенциальных конкурентов, и от доброжелателей - от всех. Понятно, что и в этой ситуации российский "монарх" помнит о клановых интересах, однако те, чьи интересы он должен соблюдать, тоже смотрят на него снизу вверх.

В Украине все иначе. Здесь недостаточно стать президентом. Нужно обеспечить себе парламентское большинство или хотя бы решающее влияние, нужно маневрировать между членами олигархического клуба, нужно учитывать настроения общества, привыкшего ненавидеть любую власть, нужно договариваться с западными кредиторами, нужно... Словом, нужно столько всего, что важна любая поддержка. Путин мог легко отказаться от Березовского, от кого угодно. Зеленскому от Коломойского отказаться будет не так просто.

Но есть и другая причина. Путин - родом из КГБ. Зеленский - родом из КВН. В свом противостоянии с конкурентами, в своем стремлении избавиться от тех олигархов, кто не проявил должной почтительности Путин мог рассчитывать на поддержку всей государственно-чиновничьей махины, и в первую очередь спецслужб. Зеленскому рассчитывать не на что. Никакой государственно-чиновничьей махины в Украине просто нет. Янукович пытался было построить - и все это здание в буквальном смысле рассыпалось, как песочный замок, в дни Майдана. В Украине президенту подчиняется только часть "силовиков": если глава СБУ сотрудничает с главой государства (и то неизвестно, до какой степени он контролирует свой аппарат), то министр внутренних дел, назначаемый парламентариями, традиционно играет свою игру. И так во всем.

Когда Путин изгнал Березовского, тот моментально оказался не могущественным олигархом, а голым королем, ну хорошо - голым делателем королей. Если Зеленский изгонит Коломойского, голым королем рискует оказаться новый президент, а не старый олигарх.

И хотя с российской точки зрения все это выглядит бессмысленно и даже уморительно, смысл в этом есть. Президентом Украины можно избрать кого угодно. Но никто не сможет стать Путиным.