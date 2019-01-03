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Также: Портников, Украина, Выборы, История, Колонки, Европа, Россия, Общество, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Игорь Коломойский, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин

статья Зеленский как Оболенский

Виталий Портников, 03.01.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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Почти 30 лет назад на первом Съезде народных депутатов СССР теперь уже прочно позабытый Александр Оболенский пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Верховного Совета СССР в качестве альтернативы Михаилу Горбачеву. У участников съезда, как и у большинства советских граждан, эта попытка вызвала священный ужас, депутат Оболенский не был даже включен в списки для голосования. Несмотря на то что за несколько месяцев до съезда прошли первые в истории Советского Союза альтернативные выборы депутатов, сама готовность бросить вызов генеральному секретарю ЦК КПСС казалась советским людям настоящим кощунством.

Тогда можно было подумать, что все это временно, что после нескольких избирательных циклов возникнет понимание важности альтернативы и конкуренции. Но в случае с Россией это оказалось иллюзией. Даже сейчас, спустя три десятилетия, власть воспринимает успех альтернативных - то есть связанных с сервильной, полностью подконтрольной Кремлю "оппозицией" - кандидатов на губернаторских выборах в качестве личного оскорбления, и президент не может заставить себя направить им поздравления с победой.

О самом президенте я уж и не говорю. Победивший на первых и последних альтернативных выборах президента РСФСР Борис Ельцин предпочел альтернативности наследственную монархию, лишь по недоразумению считающуюся республикой современного типа. Ельцин передал власть избраннику собственной семьи Владимиру Путину - при этом контролируемая властью олигархическая информационная машина уничтожала возможных конкурентов чекистского царя. Преемник Путина Медведев был избран лично главой государства, возвращение Путина в Кремль стало результатом договоренностей первых лиц. Россияне играли во всем этом роль статистов, их никто не спрашивал всерьез - и спрашивать не будет. Следующий президент России появится по личному распоряжению Путина или в результате переворота, который покончит с путинским режимом. Жителей России тогда заставят легитимизировать результаты этого переворота на внеочередных президентских выборах - и все, здравствуй, новый государь.

Самое страшное - даже не нежелание и неготовность россиян участвовать в управлении своим государством, а то, что этот инфантилизм воспринимается как благо. Это можно понять по реакции российских медиа на решение украинского шоумена Владимира Зеленского участвовать в выборах президента страны. Откровенная насмешка, утверждения, что это выдвижение - свидетельство деградации украинской политической системы... Но почему, собственно?

Понятно что шоумен Зеленский в еще большей степени не готов к управлению Украиной, чем депутат Оболенский - Советским Союзом. Понятно, что его заявление сделано не в расчете на успех, а в качестве элемента телевизионной рекламы популярного шоу или в расчете на парламентский успех новой партии, которую связывают с амбициями олигарха Игоря Коломойского, - ну и что с того? Разве непонятно, что когда не профессиональный политик, а обычный гражданин может заявить о своей готовности участвовать в выборах, а его соотечественники не воспринимают это как большую сенсацию - это и есть демократия? Разве неясно, что когда в стране, находящейся в периоде утверждения своей национальной идентичности, граждане готовы голосовать на выборах за соотечественника еврейского происхождения, при этом русскоязычного, - это и есть демократия?

Если бы Владимира Зеленского не было, его нужно было бы придумать, для того чтобы показать, на какое немыслимое расстояние разошлись Россия и Украина за эти 30 лет. Зеленский, сам того не понимая, бросил личный вызов не Петру Порошенко, готовому бороться за свою должность на честных демократических выборах, а Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву и другим вечным правителям совкового электората. Именно эти люди теперь будут личными врагами комика, именно они будут его по-настоящему ненавидеть.

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Виталий Портников, 03.01.2019
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Илья Мильштейн

Неизбежный 2019-й

Илья Мильштейн, 30.12.2018

Насчет Украины рискну предположить, что победит Юлия Тимошенко, а больше ничего серьезного не произойдет. Глобальная блокада РФ возможна в случае нападения России на Украину и попытки захватить ее целиком, но эту черту Путин вряд ли захочет переходить. По той же причине Россия не станет оккупировать Беларусь при живом Лукашенко, но будет пытаться ее обанкротить посредством налогового маневра и медленного экономического удушения.

Виталий Портников. Courtesy photo

Украину он не пересидит

Виталий Портников, 29.11.2018

Почему это вдруг Путин вообразил себя депутатом Верховной рады и почему он пытается свести конфликт в Керченском проливе к "небольшому инциденту"? Хотя еще совсем недавно вращал бы глазами и сделал бы все, чтобы раздуть эту историю и выступить спасителем отечества от украинских агрессоров. С чего бы это Путин говорит о военном положении применительно к оккупации Крыма и войне в Донбассе?
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