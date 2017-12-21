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"С днем рождения, палачи!". Этот баннер, вывешенный у входа в известное здание на Лубянке, гораздо лучше отражает суть столетнего юбилея ВЧК, чем пространное интервью директора ФСБ Александра Бортникова - настоящий гимн "дорогим органам".

Таких слов, как "красный террор" или "Катынь", в тексте не найти. Глава ФСБ на голубом глазу утверждает, что в Гражданскую войну чекисты занимались в основном ликвидацией происков иностранных держав, борьбой с сепаратистами, да еще "участвовали в обеспечении продовольственной безопасности". Правда, делали они это несколько специфически, выгребая под завязку зерно у крестьян, что во многом спровоцировало голод 1921 года. И ни слова о том, что ВЧК в рамках красного террора массово расстреливала заложников, вся вина которых была в неподходящем социальном происхождении. Как и о том, что, ликвидируя контрреволюционные организации, чекисты широко применяли метод провокации, а поддавшихся на провокацию простаков потом расстреливали. И соединение в руках ВЧК функций следствия и суда Бортникова нисколько не смущает.

Из всех упоминаемых руководителей органов безопасности (Путин, разумеется, в их числе) негативной характеристики удостоились только Ягода и Ежов. Но главное их преступление, по Бортникову, заключается в том, что они... массово репрессировали чекистов. Сам же террор 1937-1938 годов глава ФСБ считает во многом оправданным, поскольку "архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) - отнюдь не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иноспецслужбами".

Интересно, а почему планы Троцкого по смещению Сталина решением партсъезда, действительно существовавшие в 1924-1927 годах, надо сегодня рассматривать как преступление? И почему эти планы могут рассматриваться как законное основание для репрессий 1937-1938 годов? Получается, что политические процессы 30-х годов, фальшивый характер которых давно уже доказан, теперь надо считать законными и справедливыми. И теперь весь тот бред, который звучал на этих процессах о Троцком, Бухарине, Тухачевском и других партийных и военных деятелях как о японских, германских или британских шпионах, мы теперь должны воспринимать как истину. А как же быть с тем, что фигуранты этих дел давно уже реабилитированы? Вероятно, на такую мелочь власти обращать внимания не будут и соответствующие пассажи скоро появятся в учебниках истории.

Но репрессии, оказывается, были оправданы еще и потому, что "большое количество фигурантов тех дел - это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд". По этой логике можно оправдать и гитлеровские эйнзатцгруппы. Ведь они на оккупированных советских территориях расстреливали не только евреев, но еще и партократов и сотрудников правоохранительных органов, запятнавших себя коррупцией и произволом!

Берия, в отличие от своих предшественников, удостоился от главы ФСБ только лестных характеристик. Лаврентий Павлович и часть невинно пострадавших при Ежове чекистов в органы вернул и ежовских палачей крепко почистил. Тут можно усмотреть некоторую непоследовательность. Берия ведь почистил не меньше чекистов, чем Ежов. Видно, логика такова: Ежов чистил хороших чекистов, отличившихся и в красном терроре, и в подавлении крестьянских восстаний, и при насильственной коллективизации, и при фабрикации первых политических дел, вроде Шахтинского или Промпартии. А вот Берия чистил плохих чекистов, "карьеристов предыдущих призывов". Еще Бортников подчеркивает положительную роль Берии как "отца" советской атомной бомбы. Да и про нападение Гитлера чекисты все правильно докладывали, вот только с датой немножко ошиблись.

Вполне возможно, что Лаврентия Павловича вскоре реабилитируют и признают процесс 1953 года фальсификацией. Тот суд действительно ничем не отличался от сфабрикованных политических процессов 30-х годов, столь любезных Бортникову, и Берию и других подсудимых можно и нужно реабилитировать в судебном порядке. Но абсолютно недопустима моральная реабилитация Берии и других чекистов-преступников. Ведь Лаврентий Павлович не только жертв "ежовщины" выпускал, а потом жертв послевоенных репрессий реабилитировал (об этих репрессиях у Бортникова ни слова, равно как и о позднейших преследованиях диссидентов), но и наполнял лагеря новыми репрессированными на территориях, оккупированных СССР в 1939-1940 годах, руководил расстрелом 25 тысяч польских офицеров и гражданских лиц в Катыни и других местах (а это одно из наиболее зловещих советских преступлений против человечества), занимался депортацией "наказанных народов" (об этом в интервью тоже не упоминается). Да и в "ежовщине" успел принять посильное участие, руководя массовыми репрессиями в Грузии. А еще раньше, будучи главой ГПУ Грузии, фабриковал дела по образцу Шахтинского.

Но Бортников как раз и занимается моральной реабилитацией чекистов, либо замалчивая их преступления, либо оправдывая их сложившимися чрезвычайными обстоятельствами, прежде всего внешней угрозой. Другие державы, дескать, еще со времен Гражданской войны, только и думали, как бы расчленить и уничтожить Россию, да и сегодня от таких планов не отказались. Ну, а в борьбе с такой угрозой все средства хороши.