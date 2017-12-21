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Ясно также, почему к столетию ВЧК-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ печатается именно такой текст. Полезно и даже необходимо отпраздновать победу, лишний раз обозначая курс. Это курс на преемственность героических традиций, но в совершенно новых условиях, о которых тот же Берия мог только мечтать, причем недолго.
Ясно также, почему к столетию ВЧК-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ печатается именно такой текст. Полезно и даже необходимо отпраздновать победу, лишний раз обозначая курс. Это курс на преемственность героических традиций, но в совершенно новых условиях, о которых тот же Берия мог только мечтать, причем недолго.
Сразу же после смерти вождя аппаратчики превратили "органы" из повелителя в ведомство, из хозяев в обслугу, из палачей в подручных. Но и чекисты не забыли и не простили аппаратчикам своего унижения, падения с вершины злобы в бездну партийного контроля. Аппаратчики правили. Чекисты готовились.
Сразу же после смерти вождя аппаратчики превратили "органы" из повелителя в ведомство, из хозяев в обслугу, из палачей в подручных. Но и чекисты не забыли и не простили аппаратчикам своего унижения, падения с вершины злобы в бездну партийного контроля. Аппаратчики правили. Чекисты готовились.
Несмотря на круглую дату - 90 лет со дня основания ВЧК, - профессиональный праздник наследников Дзержинского отмечается без особого шума. Руководители российских спецслужб, хоть и называют себя чекистами, хотели бы уйти от ассоциации с террором советской эпохи.
Несмотря на круглую дату - 90 лет со дня основания ВЧК, - профессиональный праздник наследников Дзержинского отмечается без особого шума. Руководители российских спецслужб, хоть и называют себя чекистами, хотели бы уйти от ассоциации с террором советской эпохи.
11 сентября исполнилось 125 лет со дня рождения отца-основателя советской тайной полиции, а также друга беспризорных детей и умелого хозяйственника Феликса Эдмундовича Дзержинского. Нынешняя кампания по реабилитации чекистов, которых представляют извечными хранителями российской государственности, закономерно требует в качестве логического завершения реабилитации и первого чекиста.
11 сентября исполнилось 125 лет со дня рождения отца-основателя советской тайной полиции, а также друга беспризорных детей и умелого хозяйственника Феликса Эдмундовича Дзержинского. Нынешняя кампания по реабилитации чекистов, которых представляют извечными хранителями российской государственности, закономерно требует в качестве логического завершения реабилитации и первого чекиста.
"С днем рождения, палачи!". Этот баннер, вывешенный у входа в известное здание на Лубянке, гораздо лучше отражает суть столетнего юбилея ВЧК, чем пространное интервью директора ФСБ Александра Бортникова - настоящий гимн "дорогим органам".
Таких слов, как "красный террор" или "Катынь", в тексте не найти. Глава ФСБ на голубом глазу утверждает, что в Гражданскую войну чекисты занимались в основном ликвидацией происков иностранных держав, борьбой с сепаратистами, да еще "участвовали в обеспечении продовольственной безопасности". Правда, делали они это несколько специфически, выгребая под завязку зерно у крестьян, что во многом спровоцировало голод 1921 года. И ни слова о том, что ВЧК в рамках красного террора массово расстреливала заложников, вся вина которых была в неподходящем социальном происхождении. Как и о том, что, ликвидируя контрреволюционные организации, чекисты широко применяли метод провокации, а поддавшихся на провокацию простаков потом расстреливали. И соединение в руках ВЧК функций следствия и суда Бортникова нисколько не смущает.
Из всех упоминаемых руководителей органов безопасности (Путин, разумеется, в их числе) негативной характеристики удостоились только Ягода и Ежов. Но главное их преступление, по Бортникову, заключается в том, что они... массово репрессировали чекистов. Сам же террор 1937-1938 годов глава ФСБ считает во многом оправданным, поскольку "архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) - отнюдь не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иноспецслужбами".
Интересно, а почему планы Троцкого по смещению Сталина решением партсъезда, действительно существовавшие в 1924-1927 годах, надо сегодня рассматривать как преступление? И почему эти планы могут рассматриваться как законное основание для репрессий 1937-1938 годов? Получается, что политические процессы 30-х годов, фальшивый характер которых давно уже доказан, теперь надо считать законными и справедливыми. И теперь весь тот бред, который звучал на этих процессах о Троцком, Бухарине, Тухачевском и других партийных и военных деятелях как о японских, германских или британских шпионах, мы теперь должны воспринимать как истину. А как же быть с тем, что фигуранты этих дел давно уже реабилитированы? Вероятно, на такую мелочь власти обращать внимания не будут и соответствующие пассажи скоро появятся в учебниках истории.
Но репрессии, оказывается, были оправданы еще и потому, что "большое количество фигурантов тех дел - это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд". По этой логике можно оправдать и гитлеровские эйнзатцгруппы. Ведь они на оккупированных советских территориях расстреливали не только евреев, но еще и партократов и сотрудников правоохранительных органов, запятнавших себя коррупцией и произволом!
Берия, в отличие от своих предшественников, удостоился от главы ФСБ только лестных характеристик. Лаврентий Павлович и часть невинно пострадавших при Ежове чекистов в органы вернул и ежовских палачей крепко почистил. Тут можно усмотреть некоторую непоследовательность. Берия ведь почистил не меньше чекистов, чем Ежов. Видно, логика такова: Ежов чистил хороших чекистов, отличившихся и в красном терроре, и в подавлении крестьянских восстаний, и при насильственной коллективизации, и при фабрикации первых политических дел, вроде Шахтинского или Промпартии. А вот Берия чистил плохих чекистов, "карьеристов предыдущих призывов". Еще Бортников подчеркивает положительную роль Берии как "отца" советской атомной бомбы. Да и про нападение Гитлера чекисты все правильно докладывали, вот только с датой немножко ошиблись.
Вполне возможно, что Лаврентия Павловича вскоре реабилитируют и признают процесс 1953 года фальсификацией. Тот суд действительно ничем не отличался от сфабрикованных политических процессов 30-х годов, столь любезных Бортникову, и Берию и других подсудимых можно и нужно реабилитировать в судебном порядке. Но абсолютно недопустима моральная реабилитация Берии и других чекистов-преступников. Ведь Лаврентий Павлович не только жертв "ежовщины" выпускал, а потом жертв послевоенных репрессий реабилитировал (об этих репрессиях у Бортникова ни слова, равно как и о позднейших преследованиях диссидентов), но и наполнял лагеря новыми репрессированными на территориях, оккупированных СССР в 1939-1940 годах, руководил расстрелом 25 тысяч польских офицеров и гражданских лиц в Катыни и других местах (а это одно из наиболее зловещих советских преступлений против человечества), занимался депортацией "наказанных народов" (об этом в интервью тоже не упоминается). Да и в "ежовщине" успел принять посильное участие, руководя массовыми репрессиями в Грузии. А еще раньше, будучи главой ГПУ Грузии, фабриковал дела по образцу Шахтинского.
Но Бортников как раз и занимается моральной реабилитацией чекистов, либо замалчивая их преступления, либо оправдывая их сложившимися чрезвычайными обстоятельствами, прежде всего внешней угрозой. Другие державы, дескать, еще со времен Гражданской войны, только и думали, как бы расчленить и уничтожить Россию, да и сегодня от таких планов не отказались. Ну, а в борьбе с такой угрозой все средства хороши.
Итоги дискуссии подвел Леонид Волков: "...весь рынок рекламы в Екатеринбурге полностью контролируется городской администрацией", а значит, запрет на антисталинские плакаты является политическим решением местных властей. Поэтому автобус, рекламирующий Джугашвили, по городу ходит и ходить будет, а билбордам с понятными иллюстрациями в Екатеринбурге места нет.
Глава Госнаркоконтроля Виктор Черкесов считает необходимым покончить с междоусобицей внутри чекистского сообщества. Он заявляет, что в свое время "чекистский крюк" спас Россию, и призывает соратников сплотиться. "Крик души" силовика обсуждают эксперты: Юлия Латынина, Ольга Крыштановская и Андрей Солдатов.
Ровно 85 лет назад большевистское правительство России провозгласило террор своей официальной политикой. Репрессии в отношении противников режима и просто "подозрительных" приобрели невиданный в истории размах. Истреблялись не только отдельные лица, но и целые сословия. Общее число казненных большевиками в 1918-1922 годах, по оценкам современных исследователей, превысило два миллиона. Во время Гражданской войны массовые кровавые преступления совершались и противниками коммунистического режима, однако красный террор и белый террор нельзя ставить на одну доску.
Может показаться, что чекистские войны - это специфический феномен эпохи Путина с ее засильем представителей спецслужб во всех сферах жизни. Но на самом деле такого рода конфликты были и в советское время, и некоторые их особенности, думается, помогут нам понять и нынешнюю ситуацию.
Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерал Черкесов ничего не понял и ничему не научился. Иначе бы не писал, воюя с русским языком, о неких злоумышленниках, готовых "безоглядно критиковать "чекистский" крюк и в итоге, сломав его, обрушить общество в новый социально-политический кризис".
Как же, оказывается, любят Россию эти профессиональные патриоты, эти новые дворяне эпохи Путина, чтобы им в голову могла придти такая жизнеутверждающая и наполняющая их профессиональной гордостью чудовищная метафора - "чекисткий крюк". Это покруче, чем "Россия, кровью умытая".