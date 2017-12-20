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статья Век волкодава

Виталий Портников, 20.12.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Наследственная болезнь

В момент, когда принималось решение, определявшее даже не ближайшее будущее страны, а само ее существование, в Кремле не было человека, думавшего о России, - и оттого ельцинские слова "берегите Россию", сказанные преемнику на ступеньках президентской резиденции, звучат сегодня так фальшиво.

Виталий Портников
08.08.2014

Столетие чекистов - это не просто юбилей какой-то структуры, исправно обслуживавшей и продолжающей обслуживать тоталитарные и авторитарные режимы России. Это праздник зла в чистом виде. Без примесей, лозунгов и прочей ненужной мишуры. Россия, пожалуй, первая в мире страна в которой зло восторжествовало не только над обществом, но и над идеологией, над самим своим создателем. Победа Голема.

Да, большевики создавали ЧК, чтобы "соколы" безумного Феликса защитили их собственную власть. Но "соколы" настолько напились крови, настолько разбухли от ее количества, что не боялись уже поднять руку на сам партийный аппарат, исчезавший в их превращавшей власть в фарш мясорубке. Чекисты, уничтожающие вождей - Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и прочих, - это ведь не только победа Сталина над соперниками. Это еще и победа НКВД над партией.

Аппаратчики не забыли и не простили чекистам липкого страха 30-х. Сразу же после смерти вождя они превратили "органы" из повелителя в ведомство, из хозяев в обслугу, из палачей в подручных. Но и чекисты не забыли и не простили аппаратчикам своего унижения, падения с вершины злобы в бездну партийного контроля. Аппаратчики правили. Чекисты готовились.

Пусть российские пропагандисты рассказывают своей пастве сказки о происках ЦРУ. На самом деле большего врага, чем КГБ, у коммунистической партии и СССР не было никогда. И когда режим ослаб, чекисты хладнокровно его добили. А потом взяли все, что можно было еще стащить у холодеющего трупа, - власть, деньги, подданных. Так КГБ взял реванш за поражение в 1953-м. Так чекист въехал в Кремль. Не сразу, конечно, - несколько лет они еще прикрывались портретом стареющего Ельцина. Так и Берия прикрывался портретом одутловатого преемника Маленкова - и еще долго прикрывался бы, если бы не проиграл.

И вот теперь мы отмечаем то, что трудно было представить себе еще каких-то 30 лет назад. Октябрьский переворот - всего лишь скучная дата в историческом календаре, повод для сериала и анекдота. КПСС - аббревиатура из учебника, которую не каждый школьник сразу расшифрует. А ЧК живет, правит, держит за горло Россию, устраивает "гибридные" войны и лезет немытыми ногами в западные гостиные, что твой Коминтерн. Оказалось, что не коммунизм с его навязчивой болтовней, не империя с ее тучным самодовольством, а обыденное убийство, примитивный донос, мерзкая провокация, банальная ложь - все это и есть основа российской государственности, то, что определяет успех и оказывается непобедимым все последнее столетие.

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Виталий Портников, 20.12.2017
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Фото с сайта www.anticom.ru

Красный ужас

Борис Соколов, 05.09.2003

Ровно 85 лет назад большевистское правительство России провозгласило террор своей официальной политикой. Репрессии в отношении противников режима и просто "подозрительных" приобрели невиданный в истории размах. Истреблялись не только отдельные лица, но и целые сословия. Общее число казненных большевиками в 1918-1922 годах, по оценкам современных исследователей, превысило два миллиона. Во время Гражданской войны массовые кровавые преступления совершались и противниками коммунистического режима, однако красный террор и белый террор нельзя ставить на одну доску.

http://www.stel.ru/museum/costin/ Ф.Э. Дзержинский (1877 - 1926)

Нержавеющий Феликс

Борис Соколов, 11.09.2002

11 сентября исполнилось 125 лет со дня рождения отца-основателя советской тайной полиции, а также друга беспризорных детей и умелого хозяйственника Феликса Эдмундовича Дзержинского. Нынешняя кампания по реабилитации чекистов, которых представляют извечными хранителями российской государственности, закономерно требует в качестве логического завершения реабилитации и первого чекиста.
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Весь миф засилья

Борис Соколов, 31.01.2017

Таким образом, никакого "еврейского засилья" среди "палачей ЧК" мы не наблюдаем. А уж об историко-культурной предрасположенности евреев к палачеству говорить просто стыдно. И миф о "палачах из черты оседлости" реанимируют только антисемиты. Трудно сказать, зачем понадобилось подобное "покаяние" Леониду Гозману.
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