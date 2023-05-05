

Женя Беркович



Следственный комитет 4 мая задержал режиссера и поэтессу Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об "оправдании терроризма". Поводом стал спектакль "Финист Ясный Сокол", поставленный в 2021 году и получивший две премии фестиваля "Золотая маска".



Чувствую себя отвратительно. Как будто это я накаркал. Потому что это я кричал приверженцам концепции "гибридных режимов": вы о чем? Все идет к возрождению классического тоталитаризма. На этот раз - в его фашистском изводе. Путинские законы не "юридически небрежны и неграмотны", как говорили о них многие замечательные либеральные юристы-правозащитники. В них очень грамотно вмонтирован механизм политических репрессий. Репрессий против инакомыслия. Они на это нацелены. Именно к этому устремлен новорусский правящий класс осознанно или неосознанно. Это его высокий идеал и вожделенная мечта.



А они отвечали: да ладно. Никому восстанавливать тоталитаризм не надо. Эта шобла и без него вполне успешно обеспечивает несменяемость своей власти и возможность бесконтрольного обогащения. Они давят лишь тех, кто прямо на это все посягает. Ну, прессуют митинги. Ну, вытеснили независимые СМИ на маргинальную обочину при помощи "споров хозяйствующих субъектов". Но контролировать все и вся у них нет никакого желания. Им нет дело до того, как копошатся людишки в "неполитическом" пространстве. Так что жить можно. Вне их репрессивного контроля остаются обширные сферы жизни общества. Например - сфера художественного творчества.



Вот вам сфера художественного творчества. Получите, распишитесь. "Дело" Жени Беркович и Светланы Петрийчук - это очередной рубеж, взятый путинским "новым тоталитаризмом". Очередной увесистый кирпич в здании тоталитарного государства. Потому что уголовное преследование по чисто политической статье за художественное произведение - это атрибут чисто тоталитарного государства.



Важный момент: инкриминируемое художественное произведение не направлено напрямую против путинской агрессии в Украине. Оно написано и поставлено на сцене до начала полномасштабного вторжения и никак не связано с украинской темой. С 24 февраля 2022 года нарастающие репрессии были почти исключительно направлены против антивоенных выступлений. Именно поэтому многими они не воспринимались как принципиально меняющие характер режима. Ну, решает власть узко конкретную текущую задачу: в условиях развязанной ею войны подавляет открытый антивоенный протест.



"Дело" Беркович-Петрийчук не является реакцией властей на текущую острую проблему. Это уже планомерная работа репрессивной машины по пресечению любых отклонений художественного творчества от идеологической "линии партии". Именно это и имели в виду люди, двадцать лет химичившие "юридическую смазку" для этой машины. Таким образом, сфера художественного творчества напрямую подчиняется политическим задачам власти и теряет какую бы то ни было "отдельность" от сферы политики. Это и есть чистый, без "гибридных" примесей, классический тоталитаризм.



"Дело" Беркович-Петрийчук не менее знаменательно для процесса становления путинского тоталитаризма, чем "дело" Владимира Кара-Мурзы. Надеюсь, на это обратят внимание лидеры антипутинской России и предпримут все необходимые усилия по приданию этому "делу" максимального общественного резонанса.