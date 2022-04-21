Преследования за антивоенную позицию в России приобрели массовый характер. Количество административных дел приближается к тысяче, фигурантов уголовных дел уже больше сотни. Им вменяют "дискредитацию" армии, вандализм, распространение фейков, реабилитацию нацизма.



"Большая мать". Фото из телеграм-канала real cultras Z

Следственный комитет возбудил дело о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК) по факту демонстрации скульптуры художника Олега Кулика "Большая мать" на арт-ярмарке "Арт Москва" в Гостином дворе. Об этом сообщила RTVi искусствовед Ксения Коробейникова.

Издание "Артгид" уточняет, что дело заведено лично против Кулика. Знаменитому художнику грозит до 3 лет лишения свободы. Художник сообщил Коробейниковой, что вызван на допрос в СК. Работу "Большая мать" он создал в 2018 году.



Депутат Госдумы Александр Хинштейн подал доносы в Генпрокуратуру и СК на "Большую мать" и еще одну работу Кулика - картину из серии "Безответственная живопись", обыгрывающую советский плакат "Родина-мать зовет".







"Не знаю, какие счеты у этого "художника" с Родиной-матерью, но оставлять подобные выходки без внимания считаю недопустимым, - написал Хинштейн. - Очень рассчитываю, что гр-н Кулик лишится возможности представлять свое "искусство" на российских выставках и займется художественным оформлением учреждений уголовно-исполнительной системы".





Александра Скочиленко. Фото: "Фонтанка"



У петербургской художницы Александры Скочиленко, арестованной по делу о распространении фейков об армии (статья 207.3 УК), во вторник был приступ в связи с невозможностью соблюдать в тюремных условиях безглютеновую диету, сообщила ее адвокат Яна Неповинная.

Скочиленко держат в ИВС по Василеостровскому району Петербурга, хотя должны этапировать в женский СИЗО-5. Художница страдает целиакией - генетической непереносимостью глютена. Из-за нарушения диеты у нее могут развиться полиорганная недостаточность, онкологические и аутоимунные заболевания, начать ломаться кости.

Скочиленко была задержана 11 апреля за то, что заменяла ценники в магазинах на листовки с информацией о погибших при авиаударе по Мариупольскому драмтеатру мирных жителях. По части 2 статьи 207.3 ей грозит от 5 до 10 лет. В полицию донесла покупательница "Перекрестка". После обыска в квартире художницы ее допрашивали до 3 часов ночи. Отправляя ее в СИЗО, судья сослалась на то, что она "имеет сестру во Франции", "имеет друзей на Украине", у нее "есть подруга в эмиграции".



Обращение Скочиленко из ИВС





Сергей Михайлов



В Республике Алтай в СИЗО отправлен еще один подозреваемый по статье о "военных фейках" - учредитель и обозреватель оппозиционной газеты "Листок" Сергей Михайлов. Журналисту инкриминирован пункт "д" части 2 статьи 207.3 - распространение "заведомо ложных сведений" об армии по мотивам политической ненависти. СК ставит ему в вину то, что он в марте и апреле опубликовал в интернете и газете "ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины". 4 и 7 апреля за подписью Михайлова на сайте "Листка" публиковались выдержки из "Википедии" об убийстве российскими военными жителей Бучи Киевской области. Михайлова могут посадить на срок от 5 до 10 лет. Он был задержан 13 апреля в подмосковных Люберцах, его посадили на самолет до Новосибирска, а оттуда на машине привезли в Горно-Алтайск. В редакции "Листка" и у его сотрудников прошли обыски.





Михаил Афанасьев. Фото: "Сетевые свободы"



Еще один журналист, обвиняемый по той же статье, - Михаил Афанасьев, работающий в интернет-журнале "Новый Фокус" (Хакасия). Афанасьева арестовали за текст "Отказники, или Почему 11 бойцов ОМОН Росгвардии по Хакасии отказались от участия в "спецоперации" в Украине". В статье говорилось, что хакасские омоновцы отказались ехать на войну в Украину из-за того, что 24 февраля под Киевом украинские военные уничтожили колонну росгвардейцев, а руководство силовиков пытается замять это. По версии СК, в статье Афанасьев указал "недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых, о ненадлежащем уровне материального обеспечения, о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководящим составом". 13-14 апреля в двух квартирах журналиста прошли обыски. Афанасьев и его жена Елена отказались давать показания следствию, сославшись на 51-ю статью Конституции.





Булат Шумеков

Одно из последних на данный момент дел по новой статье открыто против 32-летнего жителя Новокузнецка Булата Шумекова, арестованого в среду. Шумекова обвиняют в распространении фейков об армии "с искусственным созданием доказательств обвинения" (пункт "в" части 2 статьи 207.3): по версии СК, в марте он разместил на своей странице в одной из соцсетей публикации, содержащие "заведомо ложную информацию о способах проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины". Шумекову грозит от 5 до 10 лет. Его задержали 16 апреля.

Шумеков - сторонник Алексея Навального. В прошлом году его преследовали за призыв выходить на митинг. 7 марта Шумеков был арестован на 10 суток за участие в антивоенной акции.

Перечисленные дела - только малая часть сегодняшней картины репрессий в условиях военной цензуры. Помимо уголовных широко применяется новая административная статья о "дискредитации армии" (20.3.3 КоАП): к середине апреля насчитывалось 768 кейсов. Ежедневно на граждан России составляют все более абсурдные протоколы: например, за цитаты из Владимира Путина и Льва Толстого, за раздачу книги Джорджа Оруэлла "1984", за звездочки на плакатах, за записку в лифте, за разговор учительницы с учениками.