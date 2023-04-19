

Андрей Вышинский в кресле председателя СБ ООН открывает заседание 9 апреля 1954 года



На полках книжных шкафов, которые делили со мной пространство детской комнаты, все еще сохранялись книги времен учебы моей мамы на юридическом факультете. Так что я прочитал не только речи знаменитых адвокатов, не только анализ громких дел времен Российской империи и Советского Союза. Прокурорские речи Андрея Януарьевича Вышинского я тоже прочитал.



Эти речи окончательно убедили меня, что я живу в стране сумасшедших. Только сумасшедшие могли считать прокурором демагога, с важным видом произносившего белиберду, не подтвержденную никакими доказательствами, кроме желания самого прокурора и судей выслужиться перед параноиком в Кремле. Только сумасшедшие могли после смерти параноика и его прокурора считать, что государство, управляемое их преступной партией, имеет право на существование. И что в этом государстве может быть правосудие. Да, я рос в относительно вегетарианские времена. Но в том, что Советский Союз издохнет и его смерть будет праздником для каждого порядочного человека, я не сомневался никогда. И Андрей Януарьевич Вышинский своими оскорбительными речами помог мне это понять еще тогда, когда думать о гибели Советского Союза казалось просто политической фантастикой.



Сейчас я наблюдаю за тем, как разложившийся труп Вышинского бродит по кабинетам российского "правосудия", как Володе Кара-Мурзе дают 25 лет просто за слова, как никому из российских псевдополитиков и псевдосудей, всей этой вороватой челяди, не стыдно за преступления своего бандитского государства - ни в Украине, ни в зале суда, не стыдно нигде. Если бы Путин стал испражняться всем этим людям прямо на головы, они бы аплодировали и просили бы добавки. В сталинские времена Россия все это уже проходила и сейчас с наслаждением проходит опять, будто русскому народу было мало всех предыдущих гнусностей в его недавнем и давнем прошлом, всех этих Сталиных, Лениных, Николаев I, Иванов Грозных и прочей мерзости. На этот раз, как видим, они даже речами себя не утруждают. За них все уже сказал Вышинский - зачем повторяться.



И как Советский Союз, эта страна изнасилованного правосудия, был обречен на крах и забвение, точно так же на крах и забвение будет обречена путинская Россия. Только вот ее крах ударит российского обывателя по башке куда сильнее, чем крах Советского Союза - это я обещаю. И замечу, что не буду сильно сочувствовать этому обывателю. Общество, акцептирующее насилие и посылающее на медленную смерть тех, кто пытается хотя бы спасти его честь, совершает историческое преступление - и заслуживает исторического наказания.