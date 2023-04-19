Вышинский не умер вчера
Андрей Вышинский в кресле председателя СБ ООН открывает заседание 9 апреля 1954 года
На полках книжных шкафов, которые делили со мной пространство детской комнаты, все еще сохранялись книги времен учебы моей мамы на юридическом факультете. Так что я прочитал не только речи знаменитых адвокатов, не только анализ громких дел времен Российской империи и Советского Союза. Прокурорские речи Андрея Януарьевича Вышинского я тоже прочитал.
Эти речи окончательно убедили меня, что я живу в стране сумасшедших. Только сумасшедшие могли считать прокурором демагога, с важным видом произносившего белиберду, не подтвержденную никакими доказательствами, кроме желания самого прокурора и судей выслужиться перед параноиком в Кремле. Только сумасшедшие могли после смерти параноика и его прокурора считать, что государство, управляемое их преступной партией, имеет право на существование. И что в этом государстве может быть правосудие. Да, я рос в относительно вегетарианские времена. Но в том, что Советский Союз издохнет и его смерть будет праздником для каждого порядочного человека, я не сомневался никогда. И Андрей Януарьевич Вышинский своими оскорбительными речами помог мне это понять еще тогда, когда думать о гибели Советского Союза казалось просто политической фантастикой.
Сейчас я наблюдаю за тем, как разложившийся труп Вышинского бродит по кабинетам российского "правосудия", как Володе Кара-Мурзе дают 25 лет просто за слова, как никому из российских псевдополитиков и псевдосудей, всей этой вороватой челяди, не стыдно за преступления своего бандитского государства - ни в Украине, ни в зале суда, не стыдно нигде. Если бы Путин стал испражняться всем этим людям прямо на головы, они бы аплодировали и просили бы добавки. В сталинские времена Россия все это уже проходила и сейчас с наслаждением проходит опять, будто русскому народу было мало всех предыдущих гнусностей в его недавнем и давнем прошлом, всех этих Сталиных, Лениных, Николаев I, Иванов Грозных и прочей мерзости. На этот раз, как видим, они даже речами себя не утруждают. За них все уже сказал Вышинский - зачем повторяться.
И как Советский Союз, эта страна изнасилованного правосудия, был обречен на крах и забвение, точно так же на крах и забвение будет обречена путинская Россия. Только вот ее крах ударит российского обывателя по башке куда сильнее, чем крах Советского Союза - это я обещаю. И замечу, что не буду сильно сочувствовать этому обывателю. Общество, акцептирующее насилие и посылающее на медленную смерть тех, кто пытается хотя бы спасти его честь, совершает историческое преступление - и заслуживает исторического наказания.
Статьи по теме
Явка с повинной
Никакого отрезвления не произошло. Патрушев по-прежнему убежден, что Россия призвана завоевать Европу. Война в Украине должна была стать прелюдией к господству на континенте. Одни страны должны жить под оккупацией, другие - в страхе перед оккупацией, третьи - покупать российский газ и быть благодарными и послушными.
Марширующий скелет
Путин забрался в гитлеровский бункер и натянул сталинские сапоги. Живым человеком он считается по какой-то нелепой ошибке. Ничего живого в нем просто не наблюдается, как, впрочем, и в стране, которую он возглавляет.
Смогли повторить
Сын блокадников стал предводителем неумело притворяющейся государством банды погромщиков. И никто из собравшихся не спросит у невзрачного маньяка, зачем он спустя восемь десятилетий после блокады убивает людей тысячами.
Корень и окончание
Путин в восторге от войны, он вовсе не стремится ее закончить. И после его ухода Россию ждет новый виток реваншизма. Ни одна страна, оккупировавшая чужие земли, не раскаивалась в преступлениях, если войска ее жертв не оказывались в ее столице.
Отродье близнецов
Путин пытается затопить Кривой Рог в точном соответствии с мифом о Гитлере, который якобы приказал затопить берлинское метро, раз уж немцы оказались недостойны его гения. О том, отдавал ли на самом деле такой приказ фюрер, историки дискутируют по сей день. То, как затапливали Кривой Рог с помощью российских ракетных ударов, мы видели своими глазами.
Сегодня в гости к нам пришел
Бастрыкин появился на сцене театра имени Вахтангова и потребовал от труппы и зрителей быть верными "учителю, вождю и командиру". Нынешний нелепый ремейк сталинщины - российский национальный позор.
Курс Вышинского
Президент России Владимир Путин считает, что в головокружительном обвале курса рубля виновны спекулянты. Глава СВР Михаил Фрадков пошел еще дальше и обнаружил вредителей - агентов западных инвестиционных фондов. Буквально за один день россияне очутились в томике избранных речей Вышинского.
Модель 1937 года
На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года Жданов заявил, что в ходе подготовки к выборам необходимо "дальнейшее усиление политической активности масс". 6 мая 2011 года Путин объявил о создании Общероссийского народного фронта и о том, что "Единая Россия" должна возглавить подготовку масс к выборам.
Как генпрокурору не понравилась Декларация прав человека
10 декабря отмечается 55-я годовщина Декларации прав человека. В этот же день исполняется 120 лет со дня рождения одного из самых кровавых персонажей советской истории - Андрея Вышинского. Именно Вышинский, который в 1948 году представлял СССР в ООН, воздержался при голосовании по Декларации. Сегодня принципы этого документа входят в российскую Конституцию. Но и традиции сталинского генпрокурора не исчезли - во всяком случае, в его ведомстве.