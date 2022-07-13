

Ольга Смирнова в суде



Статья 207.3 УК - главный инструмент внутреннего террора. Это статья для тех, кто отказывается молчать. За четыре месяца заведено как минимум 70 дел по обвинению в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", по нескольким уже вынесены приговоры.



8 июля Мещанский райсуд Москвы приговорил к 7 годам общего режима муниципального депутата Алексея Горинова - за то, что на заседании совета депутатов он заявил, что нельзя проводить конкурс детских рисунков, когда на войне в Украине гибнут дети. Это первый приговор с реальным сроком по делу о "военных фейках".



С апреля под стражей находится политик Владимир Кара-Мурза - за мартовское выступление перед членами Палаты представителей штата Аризона, в котором он рассказал "об использовании вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе роддомов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны". По похожей схеме, после задержания по сфабрикованному административному делу и 15-суточного ареста, дело о "фейках" возбудили против бывшего главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина: его преследуют за апрельский прямой эфир о действиях российской армии в Буче.



С конца июня в Москве под арестом держат президента адвокатской палаты Удмуртии, одного из адвокатов журналиста Ивана Сафронова Дмитрия Талантова: в апрельском посте в Фейсбуке он назвал "крайними нацистскими практиками" действия российских военных в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче. Талантова держат в переполненном СИЗО-4 "Медведь", ему даже негде спать.

В Барнауле из СИЗО в психбольницу на стационарную экспертизу отправлена журналистка RusNews Мария Пономаренко - ее, вероятно, стали преследовать за публикацию в одном из телеграм-каналов о жертвах обстрела российскими военными драмтеатра Мариуполя. К Пономаренко применяют методы карательной психиатрии.

В Петербурге с апреля под арестом остается художница Саша Скочиленко, заменившая ценники в магазине "Перекресток" антивоенными листовками. Месяцем позже в СИЗО оказалась другая питерская активистка - Ольга Смирнова, участница движения "Мирное сопротивление". Она много лет проводила одиночные пикеты и другие акции против войны, в защиту украинских узников Кремля, в том числе крымских татар.

Смирнову преследуют за несколько публикаций, появившихся в ВК-паблике "Демократический Петербург - Мирное Сопротивление" в период с 4 по 9 марта с подзаголовком "ХРОНИКИ ВОЙНЫ", в том числе за публикации об антивоенной акции 6 марта, а также за саму акцию. В одном из постов об этой акции говорилось: "Особо тяжкие военные преступления российских агрессоров, совершенные всего за несколько дней текущего года, по масштабу сравнимы только со злодеяниями немецких нацистов в годы Второй мировой войны. Эта война - преступление против человечества! Наше мнение - на наших плакатах".

Уголовное дело было возбуждено 4 мая, на следующий день прошли обыски у Смирновой и других участников "Мирного сопротивления" - Татьяны Сичкаревой, Асана Мумджи, Влада Шипицына, Ильи Ткаченко. Смирнову 7 мая отправили в СИЗО, остальных активистов допросили как свидетелей и отпустили. В постановлении суда об аресте сказано, что у Смирновой были "соучастники", личности которых еще предстоит установить.

Изначально сообщалось, что Смирнова обвиняется по пунктам "б" и "д" части 2 статьи 207.3 - то есть, по версии следствия, она действовала в составе группы лиц и по мотивам политической ненависти или вражды. Окончательное обвинение ей предъявили без пункта о группе лиц.

Из письма Ольги Смирновой, адресованного политэмигрантке Елене Глушко:

"У меня были ожидания, что несколько быстрее произойдет мобилизация мирового сообщества и быстрее наступит перелом. Но ситуация, похоже, "подвисла", а планомерное разрушение продолжается.

[...]

В настроениях моих единомышленников в России пока, судя по всему, доминируют панический страх и беспомощность перед новыми вызовами времени, требующими куда большей готовности идти на риск и жертвы, чем до того. Впрочем, сюда информация поступает скудно, и я могу быть неправа.

[...]

Порадовало то, что заседание по продлению меры пресечения прошло в открытом режиме. Увидела друзей в зале и смогла еще раз предать огласке свою позицию по делу, объяснив также, что рассматриваю суд как трибуну, с которой я продолжу настаивать на достоверности распространенной мною информации, на том, что как раз противопоставленные ей заявления Минобороны на официальном сайте правительства РФ не похожи на правду и изобилуют внутренними противоречиями. Буду настаивать на своем конституционном праве на свободу получения и распространения информации, которое может быть ограничено только в режиме военного положения, которое не введено в РФ.

Ничего, кроме противоречия в содержательной части моих публикаций и официальных трактовок тех же событий на правительственных ресурсах, под обвинением нет. То есть все, что не исходит от самой власти, может рассматриваться как "заведомо ложное". Это единственный квалифицирующий признак. И в таком ключе могут рассматриваться все сообщения, включая размещенные до вступления в силу поправок в УК РФ, если только авторы их срочно не убрали. Ну вот до такого дна прогибаться - вообще себя не уважать.

Я лично не знакома с людьми, кинувшимися после 5 марта убирать свои антивоенные публикации аж с 2014 года. И от поведения в судах "первого эшелона", идущего по статье 207.3, будет зависеть средневзвешенный уровень страха - замолчат ли все, кинутся ли "подчищать хвосты" или сохранят человеческое достоинство".

Всем арестованным по делам о "военных фейках" грозит от 5 до 10 лет колонии, а если им вменят часть 3 той же статьи ("тяжкие последствия") - от 10 до 15 лет.

Смирнова недавно уже подвергалась уголовному преследованию. В октябре прошлого года у нее прошел обыск, она стала подозреваемой по статье УК об оправдании терроризма (205.2) из-за публикации во "Вконтакте" об августовской акции "Стратегия-18" в защиту крымских татар. Впоследствии прокуратура отменила постановление о возбуждении дела.