Глава "ЛНР" Пасечник начал делать странные заявления: сначала сказал, что намерен провести референдум о вхождении в состав России, затем - что такое голосование пока не готовится. "Разъяснение" последовало, несомненно, после окрика из Москвы, но трудно представить, чтобы сама идея "референдума" вышла непосредственно из головы Пасечника и не обсуждалась заранее с кремлевскими кураторами. Которые, похоже, сами пока не знают, что им делать дальше.

Месяц с небольшим назад цели были ясны, задачи определены и никаких сомнений не возникало. Политическая карта, как мы помним, предполагалась такая: "независимые" ЛДНР в административных границах областей, остальное - под властью Мураева. Или Царева. Или Кивы. Или покойного Януковича. (Украинцы не могли поверить, что серьезные люди в серьезных учерждениях Москвы действительно рассматривают персонажей вроде Царева или Кивы на роль гауляйтеров Украины, и считали это издевательской дезой гэбистов - но украинцы тогда сильно преувеличивали степень адекватности, царящей в этих учреждениях, до бункера включительно.)

После чего предполагалась стройная и последовательная программа действий, обозначаемая словом "денацификация". Путину дело виделось так: Украина - историческая часть России, украинцы - русские люди, обманутые, однако, экстремистской идеологией "украинства", сочиненной по заданию австро-венгерского генштаба, и угнетенные бандами "нацистов". Отсюда вывод: следует вычистить "нацистов" (любых активных деятелей - для этого составлялись длинные списки активистов, блогеров, волонтеров), изъять и уничтожить "вредную" литературу, до Шевченко включительно (этим уже начинают заниматься на оккупированных территориях), ввести в школах правильную программу и рассказывать про Великую Русь, которая сплотила навеки, про 9 мая, маршалов Победы и т.п. - таким образом бывшие украинцы вернутся к своим корням и вновь станут добрыми русско-советскими людьми.

Для этого, казалось, были все возможности: грандиозные деньги были розданы (как уверяет Христо Грозев, миллиарды долларов), в каждом райцентре ждали часа икс группы, готовые по первому же сигналу захватывать государственные здания и провозглашать народные республики... Об этом, по крайней мере, свидетельствовали отчеты, поднимавшиеся наверх по ступенькам бюрократической машины, чтобы затем лечь в красную папочку и быть поднесенными Самому.

Реальность, как известно, жестоко надругалась над этими планами. В частности, надругалась в Херсоне, единственном захваченном областном центре, где попытались реализовать схему с провозглашением "народной республики". Затея, как известно, провалилась: депутаты облсовета собрались только для того, чтобы объявить Херсон неотъемлемой частью Украины, а "освобожденные от нацистов" граждане вышли на улицы с украинскими флагами.

Это оказалось полной неожиданностью для Кремля: украинцы ведут себя как полноценная, сформировавшаяся нация со своим патриотизмом и национальным чувством, причем на тех самых юго-восточных территориях исторической Новороссии, которые уж точно считались заселенными русскими людьми, угнетаемыми нацистами и украинизаторами и только и ждущими освобождения. На самом деле провал идеи "русского мира" в "Новороссии" вполне закономерен. Восемь лет назад в головах жителей русскоязычного Востока еще могла рисоваться картина, в которой торжество "русского мира" сохранит все то, к чему они привыкли, но принесет еще и порядок и экономическое благополучие, которое у них ассоциировалось с Россией. Но при виде того, что реально принес "русский мир" в Донецк и Луганск, они однозначно сделали выбор в пользу Украины, а уж русские бомбы и ракеты должны были отбить у них последние иллюзии.

В результате Кремль оказался в растерянности: непонятно, как наладить систему управления на местах. Местные мэры в значительном большинстве не желают сотрудничать с оккупантами. Конечно, можно похитить мэра (что нередко и делается) - но дальше что? Можно назвать мэром удобную фигуру - но, опять-таки, дальше что? Назначенный оккупантами мэр может командовать сколько угодно - кто будет исполнять его команды?

Это ощущение одновременно военного и политического тупика, очевидно, заставляет Путина пересматривать свои планы и корректировать цели. И вот уже замначальника генштаба РФ Сергей Рудской заявляет на брифинге, что основной целью является "освобождение" Донбасса в административных границах Донецкой и Луганской областей и обеспечение безопасности ЛДНР, а все прочее, включая попытки штурма Киева, - это так, диверсии для отвлечения внимания. Как видим, непосредственная цель сократилась до программы-минимум: Донбасса и коридора в Крым. Остальное - предмет маневров.

Конечно, Путин не собирается прощаться со своей мечтой о Великой Империи, но здесь, видимо, возникла идея - повторить 2014 год, то есть остановиться, закрепить позиции, чтобы затем начать наступление с новых позиций, на этот раз уже решающее. В 2014 году перед Путиным маячила химера "мягкого" подчинения Украины с помощью Минских соглашений, план не сработал - теперь, скорее всего, Путин намерен учесть ошибки и добиться таких условий, при которых Украина быстро упадет к нему в карман, как спелое яблоко. Возможно, он даже надеется на снятие санкций. Западная дипломатия использует обещания отмены санкций в качестве стимула к прекращению агрессии (как это можно понять из слов главы Форин-офиса Элизабет Трасс), что в свою очередь должно порождать у Путина большие и едва ли адекватные ожидания.

Таким образом, Путин решает теперь две задачи: каким бы хитроумным способом сформулировать "новый Минск", чтобы Украина на этот раз не могла сорваться с крючка, и в какой форме аннексировать завоеванные земли. Идея очередной "народной республики" провалилась. План прямого присоединения к России, очевидно, фигурирует в качестве одного из вариантов, и именно этим объясняются виляния главы "ЛНР". Но этот вариант еще не утвержден.