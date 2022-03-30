Кремль объявил о некотором прогрессе на очередном раунде переговоров с Украиной в Стамбуле. И это подтвердили члены украинской делегации.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского "в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора", который должен предусматривать нейтралитет и безъядерный статус Украины. Заместитель министра обороны России Александр Фомин, также участвующий в переговорах, объявил о сокращении военной активности и частичном отводе российских войск на Киевском и Черниговском направлениях. Последнее заявление напоминает известный анекдот про Чапаева и Петьку. Сидят Петька и Василий Иванович в окопе, белые по ним стреляют, но вдруг перестают. "Петька, пойди глянь, почему беляки не стреляют!" Петька уходит и возвращается: "Василий Иванович, так у них патроны кончились". - "Добро, Петька, давай шашку, пойдем на бугор, повыделываемся!"

Дело в том, что еще за несколько дней до переговоров в Стамбуле ВСУ провели успешное контрнаступление западнее Киева, отбив Ирпень и некоторые другие города и поселки и разбив несколько российских батальонно-тактических групп. Вот эти-то разбитые части и начали отводить на переформирование в Белоруссию и Россию, а потом попытались выдать это за жест доброй воли и стремление к деэскалации. Неслучайно Пентагон назвал российские действия не деэскалацией, а перегруппировкой войск.

Украинская сторона передала российской свои условия, которые должны быть прописаны в будущем договоре о гарантиях безопасности. Фактически они содержат гарантии даже более жесткие, чем статья 5 Североатлантического договора. В случае вооруженного нападения или гибридной войны против Украины страны-гаранты обязаны в течение пяти дней провести консультации, а если агрессия не прекратится, то через три дня оказать Украине военную помощь и закрыть небо. Гарантами должны стать пять постоянных членов Совета Безопасности, а также Германия, Польша, Турция, Израиль, Венгрия, Румыния, Молдова, Грузия и Словакия. При этом гарантии безопасности временно не будут распространяться на Крым и на территории Донбасса, оккупированные до 24 февраля этого года. Украина сможет проводить военные маневры на своей территории только в случае, если против них не будет возражать никто из государств-гарантов. По вопросу же Крыма между Россией и Украиной в течение 15 лет должны идти переговоры, и в это время стороны обязуются не использовать вооруженные силы для решения крымского вопроса.

Мединский обещал передать эти условия Путину и это свое обещание выдал за второй шаг России на пути деэскалации, тогда как первым шагом в Москве считают согласие на снижение боевой активности в Киевской и Черниговской областях. Понятно, что Путин украинские условия не примет, но и для самой Украины выполнить их более чем проблематично. Украинцам будет очень странно видеть в числе гарантов государство-агрессора. Которое никогда не согласится на проведение в Украине военных учений, что сделает страну фактически беззащитной, так как ее армия не сможет повышать свою боеспособность. Гарантии же, прописанные только на бумаге, пусть даже договор и будет ратифицирован парламентами стран-гарантов, будут такими же мертворожденными, как и Будапештский меморандум, без реального военно-технического сотрудничества Украины с США и другими странами НАТО, а главное - в отсутствие политической воли Вашингтона прийти на помощь Украине своими вооруженными силами.

И совершенно непонятен смысл 15-летних переговоров по Крыму. Возможно, здесь расчет на то, что за этот срок Путин естественным путем отойдет в лучший из миров, а новый российский лидер не будет столь агрессивен. Украина берет на себя обязательство 15 лет не применять военную силу в отношении Крыма, хотя уже неоднократно заявляла, что не будет возвращать полуостров силой.

Договор о гарантиях нейтралитета потребует проведения референдума, чтобы исключить из Конституции статью о стремлении в НАТО, но референдум нельзя проводить, когда часть страны (Крым, "ДНР" и "ЛНР") находится под иностранной оккупацией. Похоже, Зеленский понимает все эти риски и особого оптимизма насчет возможности договориться с Путиным не испытывает. Уже после завершения переговоров в Стамбуле в видеообращении президент Украины подчеркнул, что "ВСУ, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, - это на сегодня единственная гарантия нашего выживания".

Перемирие же сегодня, если бы оно было заключено по существующей линии фронта, было бы выгодно только Путину, который заморозил бы конфликт в условиях, когда он создал сухопутный коридор в Крым и оккупировал значительную часть Донецкой и Луганской областей. Для Украины любое перемирие без отвода российских войск к позициям, занимаемым ими утром 24 февраля, не имеет смысла. За время перемирия Путин пополнит свою изрядно потрепанную в Украине армию людьми и вооружениями и в любой момент сможет возобновить боевые действия. Украина же рискует тем, что за это время серьезно сократится поток оружия с Запада, да и санкции против России могут ослабнуть.

Потери российской армии в Украине велики, и их очень трудно восполнить, учитывая крайне низкую мотивированность российских солдат и населения на войну с Украиной. Поэтому есть угроза массовой неявки во время весеннего призыва. Хотя Шойгу клятвенно обещает не посылать призывников в Украину, ему мало кто верит.

Тем не менее до мира еще далеко. Это доказывает обстрел российскими ракетами, уже после стамбульских переговоров, склада горючего под Запорожьем и областной больницы в Николаеве, где погибли 9 и были ранены 28 человек, а также ответный обстрел склада ракетно-артиллерийского вооружения в селе Октябрьском под Белгородом.

В тот же вечер состоялся очередной телефонный разговор Эмманюэля Макрона с Путиным. В первую очередь речь шла о Мариуполе, где, по утверждению местных властей, погибло уже не менее 5000 мирных жителей, в том числе 210 детей. Путин заявил, что "для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие". Можно подумать, что гуманитарный кризис создали бойцы "Азова", а не вторгшиеся в Украину российские войска! Макрон объявил, что условия для международной гуманитарной операции в Мариуполе не созданы, то есть разговор с Путиным по сути завершился ничем.

Макрон накануне президентских выборов во Франции фактически продолжает мюнхенскую политику, вместе с канцлером Германии препятствуя поставкам Украине странами НАТО комплексов ПВО и ПРО средней и большой дальности, а также самолетов и танков. На руку Кремлю играет и раскол в администрации Байдена в этом вопросе. Сам президент США после известий из Стамбула заявил, что готов к переговорам с Путиным (по мнению Байдена - военным преступником), но для этого "необходима ощутимая деэскалация со стороны России и четкая, истинная приверженность дипломатии". Однако совершенно непонятно, что именно Байден считает "ощутимой деэскалацией". За таковую ведь можно выдать и пропуск нескольких гуманитарных конвоев в Мариуполь.

Условием для переговоров с Путиным Байден не ставит прекращение российской агрессии. Он лишь надеется, что его переговоры с российским президентом могут привести к такому результату. Неужели мюнхенская линия возобладает и в Америке?