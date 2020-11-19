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Поражение пророссийского до неприличия Игоря Додона на президентских выборах в Республике Молдова напомнило о непреложной истине: Кремль всегда проигрывает, когда речь идет о демократии. Любые честные выборы приносят победу политикам, которые сориентированы на ценности, а не на угрюмое казнокрадство и озлобленность нелепого путинского режима.

У Кремля в распоряжении только танки и коррупция. На примере маленькой Молдовы это видно как в капле воды. Часть территории этой страны Россия контролирует с помощью танков - это Приднестровье. А в самой Молдове российская клиентела правит с помощью коррупции. Ведь в парламенте этой страны нет пророссийского большинства. Просто социалисты, лидером которых был до избрания президентом Игорь Додон, создали "неформальную коалицию" с частью депутатов из Демократической партии беглого олигарха Влада Плахотнюка. Вот только избиратели демократов голосовали за них, потому что те обещали продолжить курс европейской интеграции Молдовы. А избиратели социалистов голосовали за них, потому что Додон и компания обещали бороться с коррупцией и засильем кланов. И ничего - спелись! Вместе отправили в отставку проевропейское правительство Майи Санду, которое Додон поначалу вынужден был поддержать, вместе пытались осуществить разворот страны на восток.

Но оказалось, что большинству избирателей все это не нравится. И теперь все будет как всегда - Путин начнет этих избирателей воспитывать и "наказывать", демонстрировать им, как опасны все эти честные выборы и к каким ужасным последствиям они приводят. Вначале он будет пытаться удержать влияние на Молдову с помощью парламентариев и спровоцировать противостояние между президентом и парламентом - а когда пророссийское большинство, как это нередко бывает при смене главы государства, посыпется, попробует воззвать к "благоразумию" нового президента Майи Санду. Когда же окажется, что Санду решительно не собирается быть Додоном, Путин станет бороться с молдавским вином или заставит руководителей Приднестровья выступать с громкими заявлениями... Все это уже столько раз повторялось, что даже не хочется пересказывать и переживать. Даже не тридцать лет подряд одно и то же - сто лет подряд одно и то же!

Потому что демократически избранных лидеров в Кремле всегда пытаются либо подкупить, либо запугать. Либо скомпрометировать. Либо дестабилизировать ситуацию в их странах. С такими лидерами - кто бы это ни был - Путину некомфортно. Ему подавай бесцветных диктаторов, проводящих на тронах десятилетия, разграбивших свои страны и окрасившихся в цвета своего разбоя. Эти озабочены тем же, что и он - продлением власти, бесконечными авуарами и резиденциями, маргинализацией всех, кто замечает, что король голый, и самоутверждением за счет тех, кто слабее.

Эти светят одним светом с Путиным.