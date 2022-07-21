Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "расширении географии" путинской "спецоперации" в Украине. Теперь, оказывается, речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и о Херсонской, Запорожской, о других регионах Украины. Проще говоря - все, что сможем оккупировать, будет нашим.

Вероятно, сам Лавров может считать, что произвел настоящую географическую сенсацию своим признанием. Но хотелось бы поинтересоваться: а когда российские войска стояли под Киевом, под Черниговом, под Сумами - какое это вообще имело отношение к "народным республикам" Донбасса? Когда российские войска в первые же дни агрессии оккупировали Херсонскую область и часть Запорожской, начали систематические обстрелы Николаева, чтобы захватить и этот регион и выйти на Одессу - какое это вообще имело отношение к "народным республикам"? Когда обстреливали Харьков и захватили часть Харьковской области - какое это вообще имело отношение к "народным республикам"?

Да никакого! Донбасс, вне всякого сомнения, никакая не причина, а лишь повод для нападения на Украину. И об этом я без устали говорю не с 2022-го, а с 2014 года. Когда некоторые мои соотечественники говорили "давайте отдадим ему Донбасс, и он от нас отстанет" или "давайте дадим Донбассу автономию, и он от нас отстанет", я неизменно объяснял: не отстанет. Потому что не Донбасс ему нужен, а Украина ему нужна. Донбасс и Крым отличаются от всех остальных украинских регионов только одним: они были оккупированы раньше.

Поэтому явка Лаврова с повинной вовсе не тянет на какую-то там сенсацию. Да, эта банда уже вовсе перестала стесняться и говорит то, что думает на самом деле. Вернее, то, что Путин думает на самом деле. Что думают на самом деле его соратники, мы не знаем. Хоть я и не исключаю, что узнаем, как только диктатора отвезут на кладбище. Но пока это не актуально.

Пока актуально то, что Путин готовит кладбища для других людей. Для тысяч людей, которые могут погибнуть на войне. Для миллионов, которые могут умереть от голода, который он с таким наслаждением устраивает в мире. И ради чего весь этот похоронный фестиваль? Чтобы его начал уважать Запад, который его презирает? Чтобы оккупировать еще несколько украинских областей? А дальше-то что? Такая же разруха и маргинализация, как в провинциальной России, незадачливые грабители которой крали в Киевской области даже женское белье? Такая же безысходность и бессмысленность, как в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье? Такая же бесперспективность, как в Крыму и на Донбассе? К чему эта оккупация?

Путин - как царь Мидас наоборот. Все, к чему он ни прикасается, превращается в дерьмо. Это касается и самой России, от которой в результате его правления исходит острый запах разложения и тлена. Это касается и оккупированных Россией территорий, которые медленно, но верно погружаются в ту же самую выгребную яму. Незабываемый Владимир Войнович еще имел силы над этим смеяться, когда в "Москве 2042" воспевал "продукт вторичный", ставший символом развития высокотехнологичной российской цивилизации. Но в Москве 2022 года дерьмом обмазываются со свирепой серьезностью Лаврова, на 147-й день этой бессмысленной и жестокой войны пытающегося пугать нас географией новых - вернее, старых - путинских претензий. От всего этого по-прежнему паршиво пахнет.